Trump: Em ne hewceyê neft û tengê ne / Em hemû welatê Omanê jî wêran dikin! + vîdeo

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di civîna digel hin endamên kabîneya xwe de û di bersiva pirsên rojnamevanan de derbarê rewşa Tengava Hormuzê de got: “Tengav wê li ser hemûyan vekirî bin û di bin kontrola ti kesî de nebin. Em ê çavdêriya wan bikin.”
Trump di dewama axaftinên xwe de got: “Oman jî wê mîna yên din tevbigere, eger na em ê neçar bibin ku wan wêran bikin.”
Trump di dewama nakokiyên xwe yên axaftinê de wiha got: “Pêwîstiya me bi neftê nîne. Pêwîstiya me bi tengavan nîne. Pêwîstiya me bi tiştekî nîne.”
Wî di bersiva pirsa rojnamevanekî de ku gelo ew bi radestkirina uranyûma Îranê bo Rûsya yan Çînê razî ye, got: “Na.”
Serokê Amerîkayê derbarê kêmkirina dorpêçan û azadkirina pereyên girtî yên Îranê de got: “Em behsa ti kêmkirineke dorpêçan an dayîna pereyan bo Îranê nakin. Kontrola wî pereyê ku ew îdîa dikin ya wan e, di destê me de ye. Em ê kontrola vî pereyî biparêzin.”
Trump got: “Dema ku ew bi awayekî guncaw tevbigerin û karê rast bikin, em ê rê bidin ku ew pereyê xwe bistînin.”
Serokê Amerîkayê çend caran îdîa kir ku “guhertina hikûmetê” li Îranê çêbûye û got: “Ev guhertina rejîmê ye. Rejîmek çûye û rejîma din jî çûye. Em niha bi perçeyên mayî yên rejîma sêyem re mijûl dibin.”
Serokê Amerîkayê bi gotina ku ew dixwaze Erebistana Siûdî, Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî (BAE) û welatên din tevlî Peymana Îbrahîm bibin, lihevhatina bi Îsraîlê re weke “deynê” welatên erebî bo Amerîkayê pênase kir û got: “Ew vî deynî deyndarê me ne.”
Trump di beşeke din a axaftinên xwe de di civîna kabîneyê de got: “Pete Hegset evîndarê şer e. Ew mirovekî baş e.
……………….
Dawiya peyamê
Etîket
Trump
Amerîka
Îran
Ceza
Oman
Your Comment