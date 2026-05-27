Iddle East Eye: Îran şer bi ser ketiye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dêvîd Hirst (sernivîsê Midle East Eye) nivîsî: «Têkçûna Amerîkayê, ew jî dema ku hêza wê ya leşkerî bêhempa bû, tiştekî biçûk nîne û divê di dîroka şeran de were tomar kirin.
Trump bi pejirandina daxwaza Netanyahû ya ji bo êrîş li ser Îranê, da ku lêdana dawîn ji bo hilweşîna Komara Îslamî bike, xwesteka tevahî jiyana wî bicîh anî. Lê niha kesek zêdetir ji Netanyahu wenda nebe.
Biqeyma Komara Îslamî balansa hêzê di herêmê de bi awayekî bingehîn guherandiye. Îran heta balansa hêzê ya cîhanî jî guherandiye.
Îran bi rawestandina xwe û ne teslîmbûna xwe, peyamaekê pir hêzdar da cîhanê: bi îradeya qewî û berxwedana bilind, meriv dikare li hember serdestiya kolonîal a Amerîka û Îsraîl berxwe bide û bi ser bikeve.
Ne Trump û ne jî Netanyahu nikarin îdia bikin ku li hember Komara Îslamî tiştekî ji bilî têkçûyî ne.
Têkçûyê din jî Emîrat e. Ger ez li serdestiya Ebu-Dabî bûma, ez dê li ser guhertina rejîmê li Tehranê nepirsiya; belkî ez dê ji xwe bipirsim: «Ez heta kengî dikarim di desthilatdariyê de bimînim?»»
