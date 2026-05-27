Dosya «Şerê Remezanê» / 60;Pêşandana rojane ya şer li dijî Îranê di medyaya cîhanê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ji destpêka destdirêjiya leşkerî ya Amerîka û rejîma Siyonîst li dijî Îranê ve, ne tenê armancên ragihandî yên vê operasyonê pêk nehatine, lê belê nîşanên her ku diçe zêdetir ên binbestekî stratejîk û têkçûnên li qadê û yên siyasî ji bo aliyên dagirkeran eşkere dibin. Ev şer ku bi êrîşên berfireh û kuştina sivîlan, di nav de xwendekarên bêguneh dest pê kir, bi lez pîvanên mirovahî, ewlehî û aborî yên berfireh girtin û di medyayên navneteweyî de reaksiyonên curbecur anîn rojevê. Her çend agirbestek du hefteyî pêk hat û paşê ji aliyê Trump ve hate dirêj kirin, lê hîn jî rêyekî tevlihev li pêş e heta dawiya rastîn a vê destdirêjiyê.
Medya cîhanê, her yek bi nêrîna xwe ya taybet, hewl daye ku çîroka vê şerê bixe şêwazê xwe; lêkolîna van nîşanan dikare rewşa rastîn a şer û perspektîfa wê zelaltir nîşan bide.
Medya Erebî û Herêmî
El-Cezîre: Li gorî tevliheviyên têkiliya Îranê bi Amerîka re, bi taybetî di vê qonaxa niha de, nivîsiye: Di qadeya têkiliyên navneteweyî yên hevdem de, têkiliya di navbera Komara Îslamî ya Îranê û Dewletên Yekbûyî wekî yek ji tevlihevî û hesasînin hevkêşeyên ewlehiyê yên sedsala 21an tê hesibandin. Her gotûbêjek li ser perspektîfa «lihevkirinê» di navbera van her du hêzan de divê ji perspektîfa «hevsengiya stratejîk» û ji derveyî çarçoveyên dîplomasiya asayî ve bê nirxandin.
Nebûna her cure çarçoveyeke qanûnî ya bihêz ji bo rêvebirina vê têkiliyê di sala 2026an de nîşan dide ku her du alî niha li gorî prensîb û stratejiyên paralel tevdigerin ku di bin çarçoveya «rêvebirina tansiyonê» û afirandina «sîstemên ragirtina hevdu» de ne, bêyî ku bi rastî nîşaneke «nêzîkbûna stratejîk» nîşan bidin. Ji perspektîfa teoriyên têkiliyên navneteweyî, bi taybetî di çarçoveya «Realîzma Stratektûral» de, her hewleke ji bo afirandina lihevkirinek berfireh di navbera Tehran û Waşingtonê de bi astengiyên stratektûral ên kûr re rû bi rû dimîne ku dikarin di du xalên sereke de werin kurtkirin:
- Qeyrana baweriyê bi encama sifir: Çend dehsalên destwerdana siyasî, guherînên şoreşgerî û dorpêçên aborî yên li pey hev, baweriya hevdu kêm kiriye heta asta sifirê an jî jê kêmtir. Di vî warî de, her lihevkirinek potansiyel - li gorî bêbaweriya serdest di her du paytextan de - dê bibe manewrayeke taktîkî ya tenê ji bo kirîna dem, ne rêgezek ber bi çareseriyekî mayînde ve.
- Berjewendiyên stratejîk ên dijber: Berjewendiyên Amerîka li Rojhilata Navîn li dora parastina serdestiya xwe ya jeopolîtîk, garantîkirina herika enerjiyê û lawazkirina nifûza hêzên herêmî yên reqîb (bi taybetî eksê berxwedanê) dizivire. Li dijî vê, doktrîna ewlehiya neteweyî ya Îranê li ser stûnên «serxwebûna stratejîk», «ragirtina bi bandor» û «xurtkirina nifûza herêmî» hatiye avakirin. Ji ber vê cudahiyeke bingehîn, mijarên herêmê dê wekî qadeke ji bo pevçûneke neçarî di navbera van her du projeyan de bimînin ku di hemû xalên têkiliyê de wek hev in.
Erebî 21 di raporekê de behsa nakokiyên navxweyî yên Amerîka der barê mijara Îranê de kir û nivîsî: Di 21ê guldanê de, Keegan di gotara xwe ya duyemîn de li kovara The Atlantic, piştî gotara «Şahmatek li Îranê», bêtir rexne li şerê dewleta Trump kir. Sernavê gotara vê hefteyê «Şerê Trump bi teslîmbûnê bi dawî dibe» ye.
Keegan di her du gotaran de, «Şahmat» û «Teslîmbûn», li ser têkçûneke stratejîk ji bo Dewletên Yekbûyî israr dike. Di vê şerê de, wekî encama hesab û dadweriyên xelet, heta ku Serok Trump «êrîşên dawî û nîgarî» pêk bîne jî, rastî ev e ku ew tercîh dike bi ragihandina serkeftineke derewîn û di bin navê lihevkirinê de ku birûmetî biparêze, paşde vekişe. Ev yek nîşan dide paşvekişînek girîng piştî têkçûna ji bo bidestxistina armancên ragihandî an ne-ragihandî yên şer li dijî Îranê.
Ji vê xirabtir, şerê Amerîka û Îsraîlê pozîsyon û nifûza Îranê xurt kir, bi vî awayî ku Pasdarên Şoreşê kontrola seyrûsefera li Tengava Hirmûzê digirin. Îran heta ku destwerdana kir ku merceke ji bo rêvebirin, rêkxistin û sepandina lêçûnê ji bo derbaskirina Tengava Hirmûzê ava bike û sînorên xwe yên deryayî berfireh bike ber bi wan herêman ve ku serweriya avên deryayî yên Fûceyrê ya Emîrtiyên Erebî yekgirtî tehdîd dike. Ev yek jî rê li bikaranîna xeta borî ya neftê ya stratejîk a Hebeşan-Fûceyrê ku rojê 1.8 milyon barel neft - nîvê nefta îxracata Emîratan - bi derbaskirina Tengava Hirmûzê ber bi bazarên cîhanê ve vediguhezîne, asteng dike.
El-Menar di gotarekê de li ser çalakiyên Îsraîlê li dijî Îranê û welatên herêmê û berxwedanê nivîsiye: Hewldanên Netanyahu ji bo guhertina şekilê Rojhilata Navîn encamek berevajî nîşan dide. Artêşa Îsraîlê pir zêde di bin zextê de ye û populerbûna Îsraîlê li Amerîka kêm dibe.
Îsraîl heta ewlehiya mutleq ku Netanyahu lê digere, bi dest nexistiye. Hamas, tevî dagirkirina zêdetirî nîvê Xezeyê ji aliyê Îsraîlê ve, hîn jî piraniya gelheya Xezeyê kontrol dike. Hizbullah, tevî êrîşên Îsraîlê yên li ser serokatiya wê, hîn jî gefeke bihêz e. Di vê navberê de, hêzên Îsraîlî li hember êrîşên balafirên bêmifteh yên Hizbullahê hêsas in. Rejîmek bi nifûsa nêzîkî 10 milyon kesan nikare li ser herêmeke bi zêdetirî 500 milyon nifûsê serdest bibe, û hewlên ji bo gihîştina vê armanca xeyalî tenê hêz û ewlehiya Îsraîlê kêm dikin.
Rêzeya me li ser Medya Çin û Rûsya
Ajansa Şînehuaya Çînê di raporekê de bi sernavê «Bandora êrîşên leşkerî yên Amerîka li ser pêvajoya gotûbêjên aştîyê bi Îranê çi ye?» li ser encamên êrîşên nêzîkên Amerîka li ser gotûbêjên aştîyê di navbera Tehran û Washingtonê de qise dike.
Di raporê de hatîye gotin ku, tevî hatina agirbestê di navbera her du welatan de, êrîşên hewayî yên Amerîka li armancên li başûrê Îranê roja Duşemê careke din fikarên li ser lawazbûna peymana agirbestê û îhtîmala qelskirina pêvajoya çêkirina baweriyê zêde kirine. Fermandariya Navendî ya Artêşa Amerîka (SENTCOM) îdîa kiriye ku ev êrîş di çarçoveya «parastina xwe» de û li dijî cihên avêtina mûşekan û qeyikên bi mînê hatine kirin. Lêbelê, Wezareta Karên Derve ya Îranê ev kiryar «binpêkirina eşkere ya agirbestê» nav kir û şermezar kir.
Di domandina raporê de hatîye gotin ku Sipahê Pasdaranê Şoreşê jî ragihandiye ku ew balafireke bêserokber a Amerîkî MQ-9 li naverdîna hewayî ya Îranê daketîye, û destnîşan kiriye ku mafê bersiva hevber li dijî her cure destdirêjiyê ji bo xwe diparêze.
Şînehuaya Çînê tê xuyakirin ku ev ne cara yekem a tensiyonên leşkerî di dewra agirbestê de ye; berê jî pevçûnên sînorkirî li derdora Tengava Hurmozê û êrîşên hevber yên her du aliyan hatibûn raporkirin. Ev pêşketin nîşan dide ku asta bêbaweriyê di navbera Tehran û Waşingtonê de hîn jî pir bilind e.
Di beşa analîtîk a raporê de, şaredar û şîroveyên herêmî tekez dikin ku domandina êrîşên Amerîka dikare pêvajoya gotûbêjan bi têkçûneke cidî re rû bi rû bike, Îran ev kiryar wek nîşana nebûna iradeya rastîn ya Washingtonê ji bo çareserkirina siyasî ya krîzê têgihiştîye.
Di encama raporê ya Şînehuayê de hatîye gotin ku, her çend gotûbêj hîn jî didomin, lê cudahiyên bingehîn — di nav de mijara zêdekirina uranyûmê û rewşa Tengava Hurmozê — hîn jî neçareser mane, û paşeroja gotûbêjan ji ber domandina bêbawerî û tensiyonên li qadê hîn jî nezelal û şikestî ye.
Ajansa Raşatodî ya Rûsya di raporekê de bi sernavê «Ma Îran dikare înternetê cîhanê qut bike?» li ser rola kabloyên înternetê yên di bin avê de li Tengava Hurmozê û îhtîmala bikaranîna van infrastrukturan ji aliyê Îranê ve wek amûra zexta geopolitîkî qise dike.
Di raporê de hatîye gotin ku zanyarên leşkerî û medyaya Îranê di dawiyê de ji îhtîmala wergirtina heqê ji bo derbasbûna kabloyên ragihandinê bi Tengava Hirmûzê re axivîne, û hetta ev herêm wek çarçoveyeke rêveberî û serwerî ya xwe defin kirine. Ev nêrîn nîşan dide ku Tehran Tengava Hirmûzê tenê wek rêyeke girîng a enerjiyê nabîne, belkî wek qutbûna girîng di binavûdengiya ragihandinî û dijîtal a cîhanê de jî têgez dike.
Raşatodî destnîşan dike ku mijara hêsasbûna kabloyên di bin avê de li vî herêmî demek dirêj e û hin şaredarên Îranê di salên berê de îdîa kirine ku têkçûna li vê rêyê dikare beşeke mezin a rawestgeha înternetê ya cîhanî bandor bike.
Lêbelê, rapor tekez dike ku girîngiya bingehîn a mijarê di pêwendiya giran a welatên qeraxên Kendavê bi van kabloyan re ye; bi awayekî ku her cure zirar li ser wan dikare bibe sedema hêdîbûna înternetê, qutbûna xizmetên ebrî, bankdariyê dijîtal, ragihandin û pergalên hukûmî. Heta qutkirina çend kabloyan bi hevdemî jî dikare zexteke girîng li torê ya herêmî bike, bêyî ku bi qirçikbûna tevahî ya înternetê ya cîhanê bigihîne.
Ji hêla teknîkî ve, Tengava Hurmozê ji ber kûrahiya kêm û berfirehiya tevgera keştiyan, yek ji xalên hêsas ji bo kabloyên di bin avê de tê hesibandin; û gelek têkçûn jî bi awayê ne-întîzam, ji ber lenger an amûrên deryayî, çêdibe.
Di asta siyasî de, rapor dibêje ku Îran ev infrastruktûr wek beşek ji qadeke ku di avên nêzîkê qeraxê de tê kontrolkirin dibîne, û hewldana sepandina rêziknameyê an jî tehdîd bi bikaranîna wan re wek beşek ji stratejîya zexta herêmî ya xwe hildibijêre. Lêbelê, her cure çalakiya bi îradeya xirab ji bo têkbirina kabloyan dikare encamên siyasî û ewlehiyê yên giran bi xwe re bîne û bersiva Amerîka û welatên herêmê were rakirin.
Di encamê de, Raşatodî digihîje wê deradeyê ku senaryoya herî muhtemel ji bo Îranê bikaranîna «tehdîda kontrola kabloyan» wek alavê zextê ye, ne çalakiya rastîn ji bo qutkirina fîzîkî ya wan; çimkî lêçûn û xetereya wisa gotinê pir bilind be.
