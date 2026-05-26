“Êrîşa herî giran a rejîma Îsraîlê li ser Libnanê piştî agirbestê”

26 May 2026 - 23:29
“Di serê sibehê û roja duşemê de, balafirên şer ên Îsraîlê herî kêm 47 bajarok û gundên li heft qezayên başûr û rojhilatê Libnanê kirin armanc.”

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlûl Beytê (S.X)– ABNA– Îro roja duşemê rejîma Îsraîlê bi rêze-operasyonan êrîşên giran li herêmên başûrê Libnanê pêk anî.

Li gorî raporta kanala El-Meyadînê, bi veguhestina ji çavkaniyên fermî yên Libnanî, bombebarana îro wekî «êrîşa herî giran a Îsraîlê piştî ragihandina agirbestê» tê nirxandin.

Di raporta El-Meyadînê de hat destnîşankirin ku balafirên şer ên Îsraîlê, îro duşemê herî kêm 47 bajarok û gundên li heft qezayên başûr û rojhilatê Libnanê kirine armanc.

Çavkaniyeke leşkerî ya Libnanî jî ev bombebaran wekî êrîşa herî dijwar a di rojekê de, ji dema îmzekirina rêkeftina agirbestê ve, bi nav kir.

Ev êrîşên hewayî, yên topavêj û bi rêya balafirên bêmirov (Dron) pêk hatin, bûn sedema şehîdbûna hejmarek welatiyên sivîl.

Li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê, Îsraîlê ji 2’yê Adarê ve heta niha 3 hezar û 185 sivîl şehîd kirine û 9 hezar û 633 kes jî birîndar bûne.

