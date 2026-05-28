“Bi bîranîna Şehîdê Komarê; Cakarta, mêvandariya semînera navneteweyî ya ‘Quran; Pirtûka Pîroz a Nemir’ dike”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA Û bi veguheztina gotegotên Têkiliya Giştî ya Şêwirmendê Çandî ya Komara Îslamî ya Îranê li Endonezyayê, vê merasîma ku bi beşdariya kesayetiyên zanistî, çandî û siyasî yên navdar pêk tê, dê bi nirxandin û şirovekirina aliyên kesayetî yên Şehîdê Cîhanê û girêdana wî ya kûr bi hînkirinên Qur’anê ve mijûl bibe.
Li gorî plansaziya ku hatiye çêkirin, axaftina vekirinê ya vê semînera navneteweyî dê ji aliyê Muhammed Brojerdi, balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Endonezyayê ve bê kirin.
Piştî vê, komek ji analîst û kesayetiyên navdar dê axaftinên xwe bikin. Navê axaftvanan wiha ye:
- Xanim Doktor Cemîle Seadet Elhemedî: endamê heyaeta zanistî ya zanîngehê û jina şehîd Ayetullah Reîsî
- Mamoste Huseyn Şehab: serokê Encumena Şêwirmendî ya Civatê Ehlibêyt li Endonezyayê (ABI)
- Doktor Sîtî Fezîle Supare: wezîra berê ya tenduristiyê ya Endonezyayê (2004–2009)
Vê semînerê roja înê, 29ê gulana 2026ê (wekî 8ê xerdê 1405ê) ji sa
