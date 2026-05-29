Bersiva Baqayî li hember îdiayên nû yên Trump li ser Îranê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê, Îsmail Baqayî, li hember îdiayên dawî yên Donald Trump ên derbarê Îran û Tengava Hurmûzê de bertek nîşan da û ragihand ku Îran ne li gorî daxwazên Amerîkayê, lê li gorî “berjewendiyên neteweyî” tevdigere.
Baqayî di bersiva pirseke rojnamevanî de, têkildarî bikaranîna peyva “divê” (bêguman) ya ji aliyê Trump ve, got: “Me beriya 47 salan bi zimanê ‘divê’ re xatirê xwe xwest. Tu aliyekî rojavayî dema behsa Îranê dike, divê peyva ‘divê’ bi kar neyne. Em li ser bingeha berjewendiyên gelê Îranê biryarê didin.”
Li ser Tengava Hurmûzê:
Baqayî da zanîn ku Tengava Hurmûzê di nav sînorên avên herêmî yên Îran û Omanê de ye û got: “Hîn jî derbaskirina keştiyên dijmin ji Tengava Hurmûzê qedexe ye, lê keştiyên bazirganî bi hevahengiya bi hêzên çekdar ên Îranê re derbas dibin.” Wî bal kişand ser rola her du welatên qeraxê (Îran û Oman) di dabînkirina ewlehiya rêya deryayî de.
Pêvajoya Danûstandinan:
Li ser pirsa pêwendiyan, Baqayî eşkere kir ku “danûstandin û pevguhertina peyaman berdewam e, lê hêj ti tifaqa dawî nehatiye kirin.”
Çareserkirina Şer li şûna mijara nukleerî:
Berdevkê Wezareta Derve tekez kir ku di vê qonaxê de pêşîniya Îranê ne mijara nukleerî ye, lê “dawîanîna şer e”. Wî derbarê mijarên têkildarî dewlemendkirina uranyûmê de got: “Di vê qonaxê de em naxwazin li ser hûrgiliyên van mijaran biaxivin.”
Baqayî herwiha îdiayên Trump ên derbarê “dawîanîna dorpêçên deryayî” wekî “çalakiyeke propagandayî” bi nav kir û destnîşan kir ku divê li benda pratîkê bin, çimkî ew dorpêç ji destpêkê ve neqanûnî bûne.
