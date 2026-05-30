“Daxuyaniya Qesra Spî Piştî Civîna Trump Derbarê Îranê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Qesra Spî piştî civîna Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê, di odeya rewşê de derbarê Îranê de ragihand ku: Trump wê lihevhatineke ku berjewendiya Amerîkayê biparêze qebûl bike.
Maqamek ji Qesra Spî êvara Înê li gorî demjimêrê herêmî, di daxuyaniyekê de ji medyayên Amerîkî re got:
“Civîna Odeya Rewşê bi dawî bû û nêzîkî du saetan dom kir.”
Trump bi tîmê xwe yê ewlehiya neteweyî re li ser Îranê di Odeya Rewşê ya Qesra Spî de civînek pêk anî, lê heta niha li ser wê tu şîrove nekiriye.
Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê, di 29ê Gulan 2026an de (wekhev 8ê Xordada 1405an) bi dubarekirina daxwazên xwe yên zêde derbarê lihevhatina gengaz a di navbera Tehran û Washington de, ragihand ku:
“Ez ê di Odeya Rewşê de civînekê pêk bînim da ku biryara dawî bistînim.”
Trump, bi dubarekirina daxwazên zêde yên Waşingtonê ji Îranê, di peyama xwe de li ser tora Truth Social îdîa kir ku:
“Pêdivî ye ku Îran razî bibe ku tu carî ne çeka nukleerî û ne jî bombeyekê hebe. Tenga Hurmuz divê bi lez û bêyî tu bac an mesrefekê ji bo derbasbûna bêsînor a keştiyan di her du aliyan de vebe.”
Serokkomarê Amerîkayê di 23ê Gulan 2026an de (wekhev 2yê Xordada 1405an) îdîa kir ku:
Lihevhatinek di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îranê de amade bûye û niha li benda dawîkirinê ye; aliyên dawî û hûrgiliyên lihevhatinê jî niha tên nirxandin û di demeke nêz de dê bêne ragihandin.
Ismaîl Beqaî, axaftvanê Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê jî ragihand ku her du alî di qonaxa dawîkirina bîranîna têgihiştinê de ne, ku mijara sereke ya wê dawîkirina şer e.
Wî diyar kir ku dawîkirina destdirêjiyên deryayî yên Amerîkayê, ku Waşington jê re dorfê deryayî dibêje, û azadkirina pere û malên Îranê yên blokekirî, ji girîngtirîn mijarên ku di vê bîranîna têgihiştinê de tên gotûbêjkirin in.
…
Dawiya peyamê /
Your Comment