Çima dema duakirinê destên xwe ber bi ezman ve bilind dikin?

Li Gor Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu’l-Beyt (s.x)–ABNA– Pir caran ev pirs ji gel re derdikeve ku çawa dibe ku Xwedayê ku ne cîh û ne jî mekan heye, dema em dua dikin çavên xwe ber bi ezmên dikin û destên xwe ber bi ezmên hildidin? Ma Xwedê di ezmanan de ye (Xwedê neke)?
Ev pirs di serdema Îmamên Hidayetê (Silava Xwedê liwan bin) de jî hatibû kirin. Ji wan yek ji wan, Hişam bin Hikem dibêje ku: Zilamekî Zindî (ateîst) çû ba Îmam Sadiq (Silava Xwedê lê bin) û li ser ayeta «الرّحمنُ عَلَی الْعَرشِ اسْتَوی» (۱) “Xwedayê Dilovan li ser text rûniştiye” (۱) pirsî.
Îmam (Silava Xwedê lê bin) di ravekirineke de got: “Xwedayê Teala ne hewceyî tu mekanî û ne jî tu afirîdeyekê ye; belkî hemû afirîde hewcedarê wî ne.”
Pirsyarî got: “Dû re çi ferq dike gelo (dema dua dikî) destê xwe ber bi ezmanan hildî yan jî ber bi erdê dadayî!?”
Îmam bersivand: “Ew di zanîn, girtin û qudrata wî de yek e, lê Xwedayê Teala fermana dost û bendeyên xwe kiriye ku destên xwe ber bi ezmanan, ber bi textê wî ve hildin; çewqî ku wî kanîya rizqê (birîna bextê jiyanê) kirîye. Loma em jî wekî ku Qur’an û xeberên Pêxember (Silava Xwedê lê bin) dibêjin, diparêzin, dema ku gotiye: «ذلِکَ فی عِلْمِهِ وَ احاطَتِهِ وَ قُدْرَتِهِ سَواءٌ، وَ لکِنَّهُ عَزَّوَجَلَّ امَرَ اوْلیائهَ وَ عِبادَهُ بِرَفْعِ ایْدِیْهِمْ الَی السَّماءِ نَحَو الْعَرْشِ، لِانَّهُ جَعَلَهُ مَعْدِنَ الرِّزْقِ، فَثَبَّتْنا ما ثَبَّتَهُ الْقُرْآنُ وَ الْاخْبارُ عَنِ الرَّسُوْلِ صلی الله علیه و آله حِیْنَ قالَ: ارْفَعُوا ایْدِیَکُمْ الَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَ هذا یَجْمَعُ عَلَیْهِ فِرَقُ الْامُّةِ کُلِّها» (۲)؛Destên xwe ber bi Xwedayê Teala ve hildin, û ev gotin e ku hemû mezhebên ummetê li ser lihevkirî ne.” (۲)
Di xebereke din de ji Emîrê M’uminan (Silava Xwedê lê bin) tê:
“Gava yek ji we duayên xwe qedand, bila destê xwe ber bi ezmanan ve hilde û bi dilsozî dua bike.”
Kisekî pirsî: “Ya Emîrê M’uminan! Ma Xwedê li her derê nîne?”
Wî got: “Belê, li her derê ye.”
Kî pirsî: “Dû re çima bendey dest bi ezmanan dikin?”
Wî bersivand: “Ma (di Qur’anê de) nexwendiye: «اذا فَرِغَ احَدُکُمْ مِنْ الصَّلوةِ فَلْیَرْفَعْ یَدَیْهِ الَی السَّماءِ، وَ لِیَنصَبَّ فی الدُّعاء»؛ ‘Rizqê we û ya ku we têde tê sozdan, di ezman de ye’ (۳)? Loma mirov rizqê ji ku bixwaze, ji cihê wî, ji kanîya rizq û sozên Xwedê yên ku ew ezman e.” (۴)
Li gorî van riwayetan, ji ber ku piraniya rizqên mirov – wekî barana rehma Xwedê – ji ezman tên, ew wekî kanîyek ji bereket û rizqên Xwedê hatiye naskirin û dema dua tê kirin, bal li ser tê girtin.
Herwiha, dua coreyekî îbadetê ye ku dikare were mînakdan bi daxwaza feqîrekî nizm ji dewlemendekî bi rûmet û bilind, ku di ber wî de rûniştiye û destên xwe bilind kiriye û bi xwarî û nalîna xwe hewcedariya xwe daxwaz dike. (۵)
Loma, di hin riwayetan de, sededeke din jî ji bo vê kirinê tê dayîn, ew jî dîyarkirina xûz û xemilînê li ber Xwedê ye.
Di xeberke ji Îmam Mihemed Baqir (Silava Xwedê lê bin) di tefsîra ayetê “Lê ew ne di bin serweriya Xwedayê xwe de nerm bûne û ne jî ew lavayan dikin” (۶) de tê gotin ku wî gotiye: “Îstîkanet” (nermbûn) bi wateya xûz û xemilînê ye û “Tedarru’” (lavayan dikin) bi wateya hildana destan û dîyarkirina xemilînê li ber Xwedê ye. (۷)
Ji hin xeberan jî tê fêmkirin ku ev manevî ne tenê ji misilmanan re ye, di gelên din de jî hebûye. Mînak, merhum Feyzî Kaşanî di “Mewcehhetul-Beyda” de ji Malik bin Dînar vedibêje ku Benî Îsraîl rastî qeyrana birçîbûnê hatine.
Wan gelek caran ji bajaran derketine (û di çolê de dua kirine lê encamek negirtiye) Xwedê ji pêxemberê wan re wehy kir: “Hûn bi bedenên nepaq derdikevin, û destên ku bi wan xwîna bêgunehan rijandine ber bi min ve hildidin, û zikên xwe bi haram tije kirine – bi vê yekê jî çawa hêviya bersiva duayê dikin? Naha hêrsa min li ser we pir bûye û hûn ê ji min tiştekî zêdetir negirin ji dûrketinê”! (۸)
Di dawiyê de, divê bê gotin ku kesê ku difikire Xwedê di ezmanan de ye û destê xwe ber bi wî ve hildide, ew dest hildana wî tu nirx nîne. Her wiha çav li ezmanan girtin di dema duayê de jî wisa ye.
Wekî Îmamê Sadiq (Silava Xwedê lê bin) ji bav û kalên xwe yên mezin vegotiye: “Pêxember (Silava Xwedê lê bin) ji ber ku derbasî kesekî bû ku dema dua dikir çavên xwe ber bi ezmanan ve girtibû, bi wî got: Çavê xwe daxin, çimkî tu wê qet nabînî… Pêxember ji ber ku derbasî kesekî bû ku dema dua dikir destên xwe ber bi ezmanan ve hildabû, bi wî got: Destên xwe paşde bixin, çimkî tu qet nikarî bigihîjî wî.” (۹)
Di van her du riwayetan de, Pêxember (Silava Xwedê lê bin) ji çav li ezmanan girtin (hildana çavan) an jî dest hildan (hildana destan) bi vî baweriyê ku Xwedê di ezmanan de ye, qedexe kiriye û gotiye: tu qet wî nabînî û nikarî bigihîjî wî; çimkî Xwedê ne laş e ku di ezmanan de be.
Ayetên Qur’anê li ser mijara înkara laşbûn û mekan û alî ji Xwedê re israr û piştrastî dikin, ku em ji hinan mînak bibin:
۱. “Çav nikarin wî bibînin, lê ew hemû çavan dibîne; ew dilovan û agahdar e.” (۱۰)
۲. “Û gava ku Mûsa hat li gor demjimêra me û Xwedayê wî bi wî re axivî, got: Xwedayê min! Xwe nîşanî min bide da ku ez te bibînim. Got: Tu qet nikarî min bibînî.” (۱۱)
۳. “Û kesên ku hêviya hevdîtina me nakin, gotin: Çima firîşte li ser me nehatine daxistin an jî Xwedayê me nedîtiye? Ew bi xwe bilind kirine û serhildanek mezin kirine.” (۱۲)
Di riwayatên de jî li ser înkara laşbûn û mekan ji Xwedê re piştrastî tê kirin, wek mînak: Emîrê M’uminan Elî (Silava Xwedê lê bin) di destpêka xutbeyekê de wiha dibêje: “Tu kar û barî wî mijûl nakin, û dem di wî de guhertinê çênakin, û tu mekanî wî nagire, û tu zimanek nikare wî bi wêne bike.” (۱۳)
Di xebereke din de ji Îmamê Sadiq (Silava Xwedê lê bin) tê gotin ku wî gotiye: “Xwedê bi dem, mekan, tevger, veguhestin û aramî nayê vegotin - û ذاتa wî ji hemû van tiştan bêpar e - belkî ew afirînerê dem, mekan, tevger, aramî û veguhestinê ye. Xwedê ji wan tiştên ku zaliman di derheqê wî de dibêjin pir bilindtir e.” (۱۴)
Û di xebereke ji Emîrê M’uminan Elî (Silava Xwedê lê bin) di tefsîra Sifata “Semed” de wiha tê xwendin: “Tefsîra Semed ew e ku ew ne nav e, ne jî laş e, ne jî mînak û hevpare, ne jî şekil û nîgar, ne jî sînor û dewran, ne jî cih û mekan, ne jî çawa û ne jî cîh, ne li vir e û ne jî li wir, ne tijî ye û ne jî vala ye, ne radiweste û ne rûniştî ye, ne aram e û ne jî tevger e, ne tarî ye û ne jî ronî ye, ne ruhî ye û ne jî nefsî ye. Tu cîhekî ji wî vala nîne, lê di heman demê de tu cîhekî jî nikare wî bigire. Ne rengê wî heye, ne jî li ser dilê kesî derbas bûye, ne jî bîhnek jê hatiye bihîstin. Hemû ev tişt ji bo wî nayên qebûlkirin.” (۱۵) Bêguman, mebesta înkara nav ji Xwedê re înkara navên afirîdeyan e.
Em vê gotinê bi xebereke ji Îmam Kazim (Silava Xwedê lê bin) bi dawî dikin:
Hin kes ji wî pirsîn: Komek bawer dikin ku Xwedayê Teala – laş e – ber bi ezmanê dinya dadikeve!
Îmam (Silava Xwedê lê bin) got: “Xwedê dadnakeve, û hewcedarê wê nîne. Ji bo wî dûr û nêzîk wek hev in. Ew ne hewcedarê tiştekî ye, belkî hemû hewcedarê wî ne.
Kesê ku van nîşanên wiha li Xwedê bibîne, ji bo wî zêde û kêmî heye, û her kesê ku tevgerbar be, hewcedarê Tevgerîner e. Kesê ku ev baweriyên wiha li ser Xwedê heye, hem ew bixwe helak bûye û hem jî yên din ber bi helakbûnê ve dibe! Hay jê hebin ku ji bo sifatên wî sînor datînin. Kêmî û zêde, tevger û tevgerînerî, windabûn û daxistin, rabûn û rûniştin, çimkî Xwedê ji hemû van vegotinan û texmînên han pir bilindtir e.” (۱۶)
