Tel-Aviv di tengênê ye di nav şert û peymana Washington û Tehranê de; qebûlkirina bi zor an navberê stratejîk?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rejîma Siyonîst baş fêhm kiriye ku rêya lihevkirin û tawîzdayînê di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîka û Îranê de, hema hema tenê alternatîfa mayî ye, û serdema alternatîfên leşkerî yên diyarker, herî kêm di pratîkê de, bi dawî bûye; her çend ev yek hîna bi fermî nehatiye ragihandin jî.
Li gorî rojnameya “El-Exbar” a Lubnanê, ev rastî bûye sedem ku Tel-Aviv bi fikarên zêdetir rû bi rû bimîne, bi taybetî ku pêvajoya niha ya di navbera Waşington û Tehranê de bêtir dişibe pêvajoyeke vekirî ya danûstandinan ku dikare bibe sedema lihevkirinên hêdî-hêdî û danûstendina tawîzên bisînorkirî li ser mijarên ku dikarin bên danûstandin. Li hemberî vê, mijarên bingehîn û stratejîk, bi taybetî doza nukleerî, bo paşerojeke ne diyar û vekirî li ser senaryoyên curbecur hatine taloqkirin, paşerojekek ku ne demjimêrkirina wê ya diyarkirî heye û ne jî garantîyên stratejîk ên teqez.
Bi vî awayî, rejîma Siyonîst piştî salên dirêj ên hevrêziya siyasî û ewlekarî bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîka re û beşdarbûna di şer û rûbirûbûnên hevbeş de li dijî Îranê, niha xwe li beramberî lihevkirinek demkî dibîne ku bûye armanca rasterast a Amerîka. Tel-Aviv neçar e ku bi vê rastiyê re li hev bike, her çend baş ji lêçûn û metirsiyên stratejîk ên wê haydar be jî. Metirsiyên ku ji dîtina rejîma Siyonîst de, ev in: derfet, çavkaniyên darayî û rewaket ji bo Îranê da ku şiyana xwe û hevpeymanên xwe li herêmê ji nû ve ava bike.
Lê pirsgirêka rejîma Siyonîst tenê bi xwe lihevkirinê ve sînordar nabe, belkî bi şikestina di navbera fêmkirina metirsiyê û şiyana çalakiyê ve girêdayî ye. Li nav axa dagirkirî dengên bilind dibin ku hişyarî didin ku her lihevkirinek bi şêwe û naveroka niha, wê ji bo Îranê bi fêde û ji bo ewlehiya neteweyî ya rejîma Siyonîst zirar be. Ev alîgirî daxwaza redkirina daxwazên Amerîka an jî destpêkirina şerekî serbixwe li dijî Îranê dikin.
Rejîma Siyonîst û Qeyrana Îxtîyarî
Her çend ev nirxandin ji aliyê Siyonîstan ve bên fêmkirin jî, lê daxwaza serîhildanê li dijî Washingtonê an destpêkirina şerekî yekalî li dijî Îranê di pratîkê de ne tiştekî zêdetir ji alternatîfeke teorîk e û li ber rastiyên heyî naguhe. Îxtîyarîbûna avahî û hemû alî ya rejîma Siyonîst bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîka re ew qas zêde ye ku her rûbirûbûneke bi Washingtonê re dikare bibe xwekuştineke stratejîk. Ji ber ku rejîma Siyonîst bê piştgiriya leşkerî, ewlekarî, îstîxbarî, siyasî û aborî ya Amerîka, nikare li hemberî kêşeyên pêşerojê bisekine. Ji bilî vê, çalakiyek wiha dikare encamên tav û felaketî yên wekî îzolasyona navneteweyî, lawazbûna leşkerî û hilweşîna lojîstîkî bîne.
Ev rewş di serdema serokatiya Donald Trump de hîn bêtir tevlihev bûye. Rêbaza pratîkî ya Trump bûye sedem ku têkiliyên derve bêhtir li ser bingeha berjewendiyên aborî, bazirganî û heta berjewendiyên kesane werin pîvan. Di çarçoveyek wusa de, her serkêşiyeke rejîma Siyonîst ji daxwazên Washingtonê dikare wekî dijminatiyeke rasterast were hesibandin û bertekanên cezakirinê yên tund bi xwe re bîne. Bertekan ku ne tenê biryarderên siyasî lê tevahiya avahiya rejîma Siyonîst dê bandor bike. Ji ber vê yekê, daxwaza rûbirûbûna serbixwe ya bi Amerîka re zêdetir nîşana daxwaza vê rejîmê ye ji bo ji nû ve bidestxistina cihê windakirî, ji bernameyeke pratîkî û rastîxwaz bêtir.
Di encamê de, ne teslîmbûna temam û ne jî redkirina mutleq – ku herdu jî alternatîfên bi lêçûn in – çareseriyeke guncav ji bo rejîma Siyonîst nayê hesibandin. Ev rewş ne tenê bi xwezaya lihevkirina mimkun di navbera Amerîka û Îranê de, lê bi windabûna serbixwebûna stratejîk a rejîma Siyonîst ve girêdayî ye. Pirsgirêkek ku ev rejîm ji aktorêkî bibandor di şekildana ewlehiya herêmê de kiriye aliyekî pasîf ku divê li benda encamên danûstandinan bimîne ku ji derveyî qada îrade û bandora wê pêk tên.
Alternatîfek Zêdetir ji Daxwaza Waşingtonê Heye?
Her çend qebûlkirina neçarî ya lihevkirinê wekî berteka herî mimkun a rejîma Siyonîst xuya bike jî, Tel-Aviv hîna jî xwediyê qada sînorkirî ji bo manewrayên taktîkî ye ku di çend axan de tê dîtin:
Ya Yekem: Rejîma Siyonîst ne aliyekî rasterast ê tu lihevkirinek mimkun di navbera Amerîka û Îranê de ye. Ji ber vê yekê dikare ragihîne ku xwe bi encam û bendên wiha lihevkirinê ve girêdayî nabîne û bi teorî hemû alternatîfên xwe ji wan alternatîfa leşkerî, biparêze; bêyî ku di pratîkê de çiqasî şiyana wan alternatîfan pêk bîne.
Ya Duyem: Biryarderên Siyonîst dikarin di pêşiya hilbijartinan de û di heman demê de bi zêdebûna zextên navxweyî yên li ser têkçûnên şer, li ser “destkeftên şer li dijî Îranê” bisekinin. Her çend ev şer negihîştî armancên xwe yên ragihandî jî, lê ji dîtina Tel-Avivê hin destkeftên taktîkî bi xwe re anîne ku Netanyahu û hevpeymanên wî dikarin wan mezin nîşan bidin û wekî serketinên stratejîk pêşkêşî raya giştî bikin.
Ya Sêyem: Rejîma Siyonîst dibe ku hewl bide ku têkçûna xwe ya di doza Îranê de bi riya eniya Lubnanê telafî bike. Tel-Aviv niha bi piştgiriya Amerîka lê digere ku li vê qadê azadiya çalakiyê ya zêdetir bistîne. Di heman demê de, rejîma Siyonîst hewl dide ku bi dagirkirina hêdî-hêdî ya deverên zêdetir ji axa Lubnanê, cihê xwe di danûstandinan de bi hikûmeta Lubnanê re xurt bike û van deveran bike amûrên zext û danûstandinê. Armanca vê stratejiyê ew e ku lihevkirinekê ferz bike ku li ser wê bingeha wê, erd li hemberî bêçekkirina Hizbullahê were danûstandin.
Lêbelê, serkeftina vê nêzîkatiyê bi encama hewldanên qadî yên rejîma Siyonîst û herwiha sînorkirina demê ya li ber wê ve girêdayî ye. Mijarek ku hîna jî paşeroja vê stratejiyê di halekî ji guman de dihêle.
