Afserê berê yê Pentagonê di hevpeyivînekê de bi ABNA re got: Nizama nû ya herêmî bi sûdê Îranê tê afirandin / Trump hewceyê lihevkirinê bi Îranê heye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeytê (s.x) – ABNA-Yê, pêşketinên dawî li Rojhilata Navîn, bi taybetî jî şerê Amerîka û rejîma Siyonîst a li dijî Îranê, rûpelek nû di têkiliyên navneteweyî û hevsengiya hêzê ya herêmê de vekiriye. Tevî armancên ku di destpêka şerê de hatibûn ragihandin û ku armanca wan lawazkirina Komara Îslamî ya Îranê û sînordarkirina bernameyên wê yên nukleerî û mûşekî bû, encamên neçaverêkirî derketin holê û li şûna lawazbûnê, cihê herêmî yê Îranê bihêztir bû. Herwiha, bandora van guherînan li ser têkiliyên hevalbendên herêmî yên Amerîkayê û li ser pêşeroja nizameke nû ya jeopolîtîk li başûrê rojavayê Asyayê jî dîtbar bûye.
Di vê çarçoveyê de, David Pyne efserê berê yê staba artêşa Amerîkayê û stratejîstê ewlehiya neteweyî, diyar kir ku Wezareta Şerê ya Amerîkayê îdia kiriye ku di 38 rojên yekem ên şerê de, di dema bombardemanên giran de, 13,600 armancên Îranî hatine hedefgirtin û pergala berevaniya asmanî û mûşekî ya Îranê di berxwedana li dijî van êrişan de gelek bandorê nedaye. Lê belê, wî got tiştê ecêb ew e ku ev êrişên asmanî û mûşekî yên Amerîkayê bi qasî mezin nekarhatî û bêbandor derketine.
Nakokiya agahdariyan bi îdiayên Qesra Spî re
Wî got li gorî nirxandinên agahdariya Amerîkayê, Îran:
- 70% ji mûşekên balîstîk û krûzê xwe parastiye,
- du sêyan ji hêza xwe ya asmanî,
- 60% ji keştiyên hêza deryayî ya Sipahê,
- 90% ji tesîsên binerdê yên avêtina mûşekan û hilberîna wan,
- û 91% ji bingehên mûşekên dijî-keştî yên berevaniya peravê.
Herwiha, ev agahdarî nîşan dide ku Îran karîbûye hilberîna mûşek û dronên xwe bi lezgîniyek zêdetir ji ya ku Amerîka texmîn dikir, ji nû ve can bike. Ev nirxandin bi tevahî dijberî îdiayên Qesra Spî ye ku gotibû şiyana leşkerî ya Îranê 85 heta 100% kêm bûye.
Bikaranîna satelayta çînî ji bo hedefgirtinê
Pyne herwiha got ku Îran di bikaranîna satelayta leşkerî ya keşfê ya Çînî TEE-01B de serkeftî bûye. Li gorî wî, ev satelayt ku wekî diyariyek ji Îranê re hatibû dayîn, ji bo peydakirina agahdariyên hedefgirtinê hate bikaranîn da ku çend heb amûrên leşkerî yên Amerîkayê were tunekirin. Wî got ev yek bû sedem ku hemû mûşek û dronên Îranê yên ku ji aliyê hêzên dijmin ve nehatibûn xistin, bi rastî bigihîjin armancên xwe. Li gorî gotinên wî, Îran di heman demê de derfet dît ku 13 heta 16 bingehên leşkerî yên Amerîkayê li herêma Kendava Farisî an tunebike yan jî ji kar bixe, ku piraniya wan dibe ku careke din neyên avakirin.
Serkeftina Îranê di şerê xilasbûnê yê mûşek û dronan de
Wî domand ku Îran di şerê xilasbûnê yê mûşek û dronan de serkeftî bûye. Li gorî wî, Amerîka zêdetir ji Îranê depoyên xwe yên mûşekên êrîşî û berevaniyê xerc kiriye. Wî got Amerîka tenê nêzîkî 55% ji tevahiya depoya xwe ya mûşekên dûrhatî parastiye, lê ev rêje li ser Îranê 70% e. Bi gotina wî, Îran ji bingeh de depoyeke mûşekan gelek mezintir ji ya Amerîkayê heye û di dema şerê de tenê 14 heta 15% ji mûşekên xwe bikar aniye, û 15 heta 16% jî di êrişên asmanî yên Amerîka û Îsraîlê de hatine tunekirin.
Tengava Hormuzê û Kendava Farisî
Ev efserê berê yê Amerîkayê bal kişand ser ku hêza leşkerî ya Îranê karîbûye her hewldanek watedar a hêza deryayî ya Amerîkayê ji bo vegerandina kontrola Tengava Hormuzê û Kendava Farisî bêbandor bike. Li gorî agahdariya Amerîkayê, hêza deryayî ya Sipahê Pasdaran bi hezaran qeyikên bilez ên mûşekavêj û çekdar bi mûşekên krûzê yên dijî-keştî yên kurtdûr û herwiha bi hezaran mûşek û dronên dijî-keştî hene, ku dikarin ji bo binavkirina keştiyên şer ên hêza deryayî ya Amerîkayê li derdora Tengava Hormuzê û Kendava Farisî werin bikaranîn. Li gorî wî, ev tê wê wateyê ku Îran li herêma Kendava Farisî bûye hêza serdest, û dibe ku keştiyên şer ên Amerîkayê careke din nexwazin vegerin nav Kendavê.
Amerîka negihîştiye tu armancekî şerê xwe
Wî diyar kir ku Amerîka di gihîştina tu armancekî şerê xwe de serkeftî nebûye. Wî got tevî ku Amerîka û Îsraîl 50 kes ji rêberên siyasî û dibe ku dehan fermandarên leşkerî yên Îranê kuştine, lê Îslamxwazên Îranê hîn jî bi tevahî li ser desthilatê ne. Herwiha, şer û bombardemanên Amerîka û Îsraîlê bûne sedem ku welatiyên Îranê li dijî wan piştgirî ji nîzamê bikin. Li gorî wî, bernameya nukleerî ya Îranê bêdestûr maye û bi awayekî girîng nehatîye lawazkirin. Mûşekên balîstîk, mûşekên krûz û dronên wê hîn jî bihêz in û dikarin êrişên paşerojê yên leşkerî yên Amerîka û Îsraîlê asteng bikin. Wî got hêza leşkerî ya Îranê bi gelemperî hatiye parastin. Piraniya hêza asmanî ya Îranê ji şer sax derketiye. Li gorî wî, Îran 11 balafirên şerî yên sereke û dibe ku hin binavkeştîyên xwe ji dest dane; ji ber vê yekê, dibe ku ev mezinترîn serkeftina leşkerî ya Amerîkayê be. Wî encam girt ku şerê Trump li dijî Îranê bûye sedema bihêzkirina nîzama Îslamî ya Îranê û bilindbûna cihê wê yê hêza herêmî, bêyî ku artêşa wê lawaz bibe.
Tawanbariya şer li dibistana Mînabê
Li ser êrişa mûşekî ya li dibistaneke li Mînabê, Pyne got lêkolînên destpêkê yên Wezareta Şerê ya Amerîkayê nîşan dide ku êrişa Tomahawk ya Amerîkayê bûye sedema şehîdbûna 165 sivîl, ku piraniya wan keçên Îranî bûn. Wî got ku encamên dawîn ên lêkolînê hîn nehatiye weşandin. Li gorî wî, hukûmeta Trump ji daxwaza lêborînê ji bo êrişa li sivîlên bêguneh yên Îranî xwe paş de kişandiye, û ne gengaz e niha diyar bibe ka ev êriş bi qest bûye an na. Wî got dibe ku ev yek ji ber xeletiya bernamekirina zîrekahiya artîfîsyel a Amerîkayê bûbe; lê heke bi qest bûbe, bêguman tawanbariya şer e ku divê ji aliyê rêberên Amerîkayê û cîhanê ve were şermezarkirin.
Nizama herêmî bi sûda Îranê hatiye guherandin
Pyne li ser pêkhatina nizameke nû ya herêmî piştî şerê dawî got: “Erê, wekî ku min di destpêka şerê de pêşbînî kiribû, nizama herêmî bi sûda Îranê hatiye guherandin.” Li gorî wî, bi tunekirina piraniya bingehên leşkerî yên Amerîkayê li herêma Kendava Farisî ji aliyê Îranê ve, Amerîka divê xwe bi paşerojekê re biguncîne ku êdî tê de hebûna leşkerî ya serdest li herêmê tune be. Wî got niha hevalbendên Kendavî yên Amerîkayê dê teşwîq bibin ku siyaseta hevjiyana aştiyane û hevkariyê bi Îranê re bişopînin, û dibe ku hevkariya ewlehiyê ya xwe bi Amerîkayê re gelek kêm bikin da ku îtminan bikin Îran careke din êrîşê li ser binesaziyên enerjiyê yên wan neke.
Wî zêde kir ku bi bingehîn, Îsraîl dê li rojavayê Rojhilata Navîn hîn jî wekî hegemona herêmî bimîne, lê Komara Îslamî ya Îranê û Pakistan dê li navend û rojhilatê Rojhilata Navîn bibin du hegemona hevpar ên nû. Li gorî raporan, Benyamin Netenyahu serokwezîrê Îsraîlê, Tirkiyeyê wekî yekane hêza serbixwe ya mayî li rojavayê Rojhilata Navîn dibîne û wê wek armanca paşerojê bibîne, lê gelek dûr e ku Amerîka piştgirî bide her êrişek leşkerî ya Îsraîlê li dijî Tirkiyeyê, ji ber ku Tirkiye endamê NATOyê ye.
Şerê nehewce bi Îranê re
Ev stratejîst got biryara Qesra Spî ya destpêkirina şerekî bêhewce li dijî Komara Îslamî ya Îranê, dûrketineke mezin bû ji stratejiya ewlehiya neteweyî ya ragihandî. Li gorî wî, divê ev yek bi vegerandineke stratejîk a leşkerî ya Amerîkayê were sererastkirin ku bi rastî hemû hêzên leşkerî yên welat ji Ewropa û Rojhilata Navîn derxe da ku li ser metirsiyên bêtir girtî yên ewlehiya neteweyî ya Amerîkayê bal kişîne. Wî got hebûna leşkerî ya Amerîkayê li Rojhilata Navîn û peymana wê bi Îsraîlê re bûye sedema kişandina Washingtonê bo şerekî bêpêwist bi Îranê re, şerekî ku dikaribû bi tevahî were pêşîgirtin. Li gorî wî, ji bo ewlehiya neteweyî ya Amerîkayê gelek girîng e ku welat careke din nebe berpirsiyar ku di şerên Îsraîlê yên li Rojhilata Navîn de beşdar bibe, ji ber ku van şeran hem ji bo aboriya Amerîkayê hem jî herî girîng ji bo hêza wê ya leşkerî ya kevneşopî metirsiyeke ciddî çêkiriye û şiyana Amerîkayê ya astengkirina hêrşên gengaz ên Çînê li rojavayê Okyanûsa Aram lawaz kiriye.
Peyman û berjewendiyên ewlehiya neteweyî ya Amerîkayê
Wî li ser şertên peymaneke gengaz di navbera Îran û Amerîkayê de got ku Trump ragihandiye ku dê muhasara deryayî ya Amerîkayê rake, ji ber ku Amerîka û Îran nêzîk in têgihiştineke agirbestê ya 60-rojî îmze bikin. Li gorî wî, şertên vê têgihiştinê ew e ku:
- Îran Tengava Hormuzê ji nû ve veke,
- û rêwîtiya derbasbûnê di nava 30 rojan de vegerîne asta beriya şer.
Wî got Amerîka û Îran dê li ser cûreyek peymana ne-êrîşê li hev bikin. Herwiha, şer dê li hemû eniyên şerê, di nav de Lubnan, bi dawî bibe. Wî diyar kir ku biryara Îsraîlê ya berfirehkirina dagirkirina leşkerî ya Xezzeyê ji 60% bo 70% wekî beşek ji vê peymanê nehatiye danîn.
Pyne zêde kir ku li gorî van şertan, Amerîka dê demeke kin piştî îmzekirina peymanê 6 heta 12 milyar dolar ji sermayên girtî yên Îranê azad bike û sanksiyonên Amerîkayê li ser petrol û gaza Îranê rake. Li gorî raporan, Îran soz daye ku 1000 pound uraniuma xwe ya dewlemendkirî rîq bike û bi rawestandina 10-salî ya dewlemendkirina nukleerî razî bibe. Herwiha, hukûmeta Trump li ser pêkhatina fonda veberhênanê ya 300 milyar dolaran jî difikire da ku avakirina binesaziyên girîng û cihên sivîl ên Îranê yên ku di şerê de ji aliyê Amerîka û Îsraîlê ve zirar dîtine an hatine tunekirin, were fînans kirin; ku ev jî wekî cûreyek tewîz xuya dike. Wî got bi giştî, peymana agirbestê serkeftineke mezin bo Komara Îslamî ya Îranê ye, lê di heman demê de berjewendiyên ewlehiya neteweyî ya Amerîkayê jî di bidawîkirina vê şerê bêhewce de pêş dixe.
Trump hewceyê peymanekê ye
Pyne got tê famkirin ku rêberên Îranê baweriya wan bi Trump kêm be an jî qet tune be ku li peymana aştiyê raweste. Lê belê, li gorî wî, Trump ji ber zextên siyasî û aborî yên navxweyî, û herwiha ji ber hewcedariya artêşa Amerîkayê ya nûvekirina depoyên xwe yên mûşekên xilasbûyî, teşwîq dibe ku wisa bike. Ji ber vê yekê, ew texmîn dike ku Trump bi ihtîmaleke mezin dê li peymanek aştiyê ya ku Amerîka bi Îranê re li ser wê li hev bike, bimîne. Wî got heta ku Amerîka di derbarê sînordarkirina bernameya çekên nukleerî de bi Îranê re bigihîje peymaneke dawîn ku ji bo Qesra Spî qebûlkirî be, ihtîmala êrişên leşkerî yên paşerojê yên Amerîkayê li dijî Îranê gelek kêm dibe.
Şiyana leşkerî ya Amerîkayê bi tundî hatiye lawazkirin
Di dawiyê de, wî got şiyana Amerîkayê ya astengkirina êrişên mûşekî yên paşerojê yên Îranê, dayîna serdestiya li ser cîranên xwe û herî girîng jî astengkirina kontrola Îranê li ser Tengava Hormuzê û Kendava Farisî bo dehsalanên pêş de bi tundî hatiye lawazkirin. Li gorî wî, dibe ku Îran bi tehdîda girtina ji nû ve ya Tengava Hormuzê, bi awayekî bandordar pêşî li êrişên leşkerî yên paşerojê yên Amerîkayê bigire. Wî got tu sedemek tune ku Amerîka û Îran hîn jî dijminên hev bimînin. Li gorî wî, hemûyan divê dua bikin ku ev peymana aştiyê bibe dawî û hemû alî li wê rêz bigirin, da ku Amerîka û Îran di paşerojê de di aştiyê de bijîn û vê şerê xapandî li paş xwe bihêlin, û ji bo normalîzekirina têkiliyên dîplomatîk û bazirganî yên hevpar bixebitin.
