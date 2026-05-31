Wezîrê Derve yê Misrê:Vekişîna tevahî ya Îsraîlê ji hemû axa Lubnanê pêdivî ye /Destdirêjiya li Lubnanê binpêkirineke eşkere ya qanûnên navneteweyî ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Beder Abdul‘Atî, Wezîrê Derve yê Misrê, bi Nawaf Selam, Serokwezîrê Lubnanê re têkiliyek telefoniya pêk anî û pêşhatên vî welatî gotûbêj kirin.
Wezîrê Derve yê Misrê di vê têkiliyê de, tekezî li ser helwesta welatê xwe ya derbarê pêwîstiya paşketina temamî ya rejîma sîyonîst ji hemû axa Lubnanê kir û diyar kir ku destdirêjî li ser serwerî, yekîtî û yekparçeyiya axa Lubnanê, binpêkirineke eşkere ya qanûnên navneteweyî û biryara 1701 ya Meclîsa Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî ye.
Daxuyaniya hevgirtina temamî ya Misrê bi Lubnanê re
Temîm Xelef, Berdevkê Fermî yê Wezareta Derve ya Misrê ragihand ku Abdul‘Atî di heman demê de hevgirtina temamî ya Misrê bi welatê bira Lubnanê re, di rûbirûbûna kêşeyên hesas ên niha de, anî ziman.
Tekezkirina li ser yekdestiya çekan di destê dewleta Lubnanê de
Abdul‘Atî bal kişand ser pêwîstiya piştgirîkirina saziyên dewleta Lubnanê, bi taybetî artêşa vî welatî, da ku erkên xwe di berfirehkirina desthilat û serweriya xwe de li ser hemû axa neteweyî ya Lubnanê pêk bîne. Herwiha wî bidestxistina «yekdestiya çekan» di destê dewleta Lubnanê de, wekî stûna sereke ya parastina ewlehî û aramiyê, piştevaniya vebijêrka dewletê û parastina şiyanên gelê Lubnanê, wekî karekî pêwîst bi nav kir.
Hêjayî gotinê ye ku di van rojên dawî de, êrişên esmanî û topbaranê yên rejîma sîyonîst li ser navçeyên cuda yên başûrê Lubnanê zêde bûne. Di hember de jî, Hizbullahê ragihandiye ku wan bi dehan operasyon li dijî bingeh û hêzên dijmin pêk anîne.
Destdirêjiyên rejîma sîyonîst li ser Lubnanê di demekê de berdewam dikin ku Waşington îdîaya çêkirina agirbestê di navbera her du aliyan de dike. Amerîka û rejîma sîyonîst hewl didin ku bi destê dewleta Lubnanê û bi rêya kişandina Beyrûtê ber bi îmzekirina peymaneke ewlehiyê ya bi Tel-Avîvê re, komploya bêçekkirina berxwedana îslamî ya Lubnanê pêk bînin.
