«Êrişa mûşekî ya Hizbullahê li dijî binesaziyên leşkerî yên artêşa Îsraîlê li "Heyfa"yê.»

31 May 2026 - 18:12
News ID: 1820922
Source: Tasnim News
“Hizbullah a Lubnanê ragihand ku şervanên berxwedana îslamî bi mûşekan êrişî binesaziyên leşkerî yên rejîma sîyonîst li Heyfayê kirine.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hizbullah a Lubnanê bi daxuyaniyekê ragihand ku şervanên berxwedana îslamî îro yekşemê binesaziyên leşkerî yên artêşa sîyonîst li bajarokê sîyonîstnişîn “El-Kiriyot” topbarana mûşekî kirin.

Di daxuyaniyê de hatiye gotin: «Ji bo parastina Lubnanê û gelê wê, û di bersiva binpêkirina agirbestê ji aliyê rejîma sîyonîst û destdirêjiya li ser gundên başûrê Lubnanê ku bû sedema şehîdbûn û birîndarbûna hejmarek sivîlan, şervanên berxwedana îslamî îro yekşemê, di saet 12:30 de, di dîroka 31-05-2026an de, binesaziyên leşkerî yên artêşa sîyonîst li bajarokê “El-Kiriyot” li bakurê bajarê dagîrkirî Heyfayê kirin armanca mûşekan.»

Êrişa dronî ya Hizbullahê li ser leşkerên rejîma Îsraîlê

Hizbullah a Lubnanê herwiha ragihand ku şervanên berxwedana îslamî îro yekşemê, leşkerên rejîma sîyonîst li derdora devera “El-Şerqiyê” li bajarokê “Yehmer El-Şeqîf” bi firokeya bêmirov a întiharî (dron) ya bi navê “Ebabil” kirin armanc.

Hizbullah tekez kir ku ev operasyon di çarçoveya parastina Lubnanê û xelkê wê de û wekî bersivek li hember destdirêjiyên rejîma sîyonîst bo ser gundan, kavilkirina malan û şehîdbûn û birîndarbûna hejmarek sivîlan li başûrê Lubnanê hatine pêkanîn.

