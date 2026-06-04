Pêşeroja bêencam a deh salên hewldanên Rojava ji bo yekkirina hêza Pêşmerge”.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —INKSTICK – Bernameya reforma û yekgirtina hêzên Pêşmergeyê li Herêma Kurdistanê ya Iraqê, ku nêzîkî deh salan bi piştgiriya Dewletên Yekbûyî û hin welatên Ewropî hate şopandin, niha bi awayekî pratîk li ber devê şikestineke temam e.
Ev bername ku hatibû plan kirin ku hêzên girêdayî partiyên kurdî veguherîne hêzeke neteweyî û ne-hizbî, nikarî li ber qutbûnên siyasî yên kûr ên navbera du partiyên sereke yên Herêmê raweste.
Li gorî rapora nû ya malpera Inkstick, bernameya reforma Pêşmergeyê ku ji sala 2017-an ve bi piştgiriya Amerîka, Brîtanya, Almanya û Holanda dest pê kir, nikarî li ser çarçoveya partî, û hevrikîya dîrokî ya navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) û Yekîtiya Welatî ya Kurdistanê (PUK) serwer be. Ev du partî hîn jî kontrola beşa mezin a hêzên çekdar ên xwe di dest de digirin û ne amade ne ku bandora xwe ya ewlehiyê û leşkerî bispêrin.
Pêşmerge ku hêza fermî ya leşkerî ya Herêma Kurdistanê û beşek ji avahiya ewlehiyê ya Iraqê ye, di şer li dijî DAIŞê de rola girîng lîst û bi hezaran şehîd û birîndar da. Lê ev hêz her tim bi pirsgirêkên avahî yên giran re rûbirû bûye; di nav de qutbûna partî, gendelîya darayî, mûçe yên derengmayî, hêzên bi navê “sûrdarên xeyalî” û lawazîya fermandariya yekgirtî.
Li gorî planê, reforma diviyabû bi afirandina avahiyên hevbeş, veguhestina yekîneyên partîyan bo Wezareta Pêşmergeyê, û damezrandina tîpên herêmî, hêzeke neteweyî ya yekgirtî ava bike; armancek ku ji bo gelek kurdan ne tenê projeyeke leşkerî bû, belkî beşek ji xewna damezrandina saziyên neteweyî yên serbixwe û xurtkirina helwesta navneteweyî ya Herêma Kurdistanê jî dihesiband.
Lêbelê, rapor bal dikişîne ser wê yekê ku her çend hin yekîneyên herîkî di nav Wezareta Pêşmergeyê de têne hesab kirin, lê xuyaya wan a partîparêzî bi rastî parastî maye. Her weha guherandina navê yekîneyên navdar ên “80” yên girêdayî KDP û “70” yên girêdayî PUK bo “fermandariya herêmî”, nikarî ve girêdayî siyasî ya wan biqedîne.
Îslam Zêbarî, karzanê leşkerî yê kurd, ji Inkstick re gotiye:
“Damezrandina hêzeke neteweyî ya yekgirtî, daxwaza sereke ya gelê Kurd e; lê ya ku niha tê kirin, bêtir danîna meşrûtiyê li ser hêzên partî di hundirê Wezareta Pêşmergeyê de ye.”
Di heman demê de, piştgiriya darayî ya Amerîkayê jî bi hêdî hêdî kêm bûye. Bûdceya hatî veqetandin bo Pêşmergeyê ji 415 mîlyon dolaran di 2016-an de ketiye 77 mîlyon dolar di sala niha de, û dayîna alîkariya mûçeyê jî rawestiyaye. Pêşnûmeya bûdceya berevaniya Amerîkayê ji bo sala 2027 jî herî dawî jêbirina tevahî ya alîkariyên rasterast bo Pêşmergeyê pêşniyar dike.
Li gorî planê, peymana hevkariyê ya navbera Pentagon û Wezareta Pêşmergeyê divê di Îlonê de biqede; di heman demê de, hêzên Amerîkî jî divê heta dawiya 2026-an ji Herêma Kurdistanê û hemû baregehên Iraqê derkevın. Van guherînan dikarin têra têra dawiya pratîkî ya projeya reforma Pêşmergeyê nîşan bidin.
Pisporan hişyarî didin ku, heke pêvajoya yekgirtinê bi temamî têk bibê, hikûmeta navendî ya Iraqê dikare di rêveberî û temînkirina darayî ya hêzên Pêşmergeyê de rola herî mezin bigire; mijarek ku ji hêla nîştekirên nasyonalîst ên kurd ve wekî xetereyek rasterast li ser serbixwebûna biryara ewlehiyê ya Herêmê tê dîtin.
Joost Hiltermann, şêwermendê Group International Crisis, dibêje ku reforma Pêşmergeyê di bingehê xwe de projeyeke bû ku bi zext û piştgiriya Rojava ve diçe, ne bi îrade ya rastîn a hundirîn. Li gorî wî, bi rawestandina piştgiriya derveyî, şansa qediya tevahî ya vî pêvajoyî pir bilind e.
Rapor di dawiyê de encam digire ku têkçûna projeya reforma Pêşmergeyê ne tenê encama xelet hesabkirina Amerîka û hevalbendên wê li ser kûrbûna nakokiyên siyasî yên Herêmê ye, belkî di heman demê de berhema nekarîna serokên kurd e ku ji berjewendiyên partî derbas bibin û avahiyeke leşkerî ya neteweyî ya hevpar ava bikin.
……….
Dawiya Peyam/
Your Comment