Stratejiya dubare ya Siyonîstan vê carê li Lubnanê: ji qirkirina nifşê heta wêrankirina berfireh

Bi rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehli-ul-beytê (s.x) ـ ABNA ـ Wêrankirina struktûrî û tawanbar a Xezzeyê ji aliyê rejîma Siyonîstî ve niha bi temamî li başûrê Lubnanê tê dubarekirin; ev mijar heta ji bo berpirsên Waşingtonê jî bûye sedema fikaran. Tundiya zêde ya Siyonîstan nîşan dide ku sozên hikûmeta Netanyahû piştî bidawîbûna fermî ya şerê bi Hizbullah re di Mijdara 2024 de bi tevahî derew bûn.
Têkçûna rejîma Siyonîstî li dijî Îranê ku ji 28ê Şubatê bi hevkariya tevahî û tawanbar a Amerîkayê dest pê kir, di heman demê de bi êrişa li başûrê Lubnanê re hat kirin û ji wê demê ve dagirkirina herî zêde ya herêmên başûrê Lubnanê berdewam e. Ev mijar dixuye ku ji bo afirandina herêmek parastinê li dijî êrişên Hizbullah tê nirxandin.
Gumanê optimîst a Siyonîstan ev bû ku Îran wekî metirsî were rakirin û bi vî awayî girîngtirîn piştgir û alîkarê Hizbullahê jî ji holê derkeve. Di wê demê de komek şirovekar û serokên Siyonîstî destkeftiyên teknîkî û leşkerî yên vê welatê pesend kirin û ji bîr kirin ku Hizbullah ne tenê tevgerek zindî ye, lê her weha ramanek jî ye û ji bo dijminê Siyonîstî bûye çalek kûr, binpêkek ne diyar û nekarî bidawî bibe. Siyonîstan tu carî nizanin ku li dijî baweriyan tenê bi baweriyên hêzdartir dikare were şer kirin û Hizbullah li dijî tank, fuzey û balafirên şer bi serhişkî berxwedan dike.
Ji meha Adarê ve, Îsraîl dest bi wêrankirina binesaziyê, koçberkirina gel û hilweşandina tevahî ya gundan li başûrê Lubnanê kiriye, bi wê baweriyê ku bi van kirinan ewlehiya koloniyên Siyonîstî yên li bakurê erdên dagirkirî û nêzî sînorê Lubnanê dê were peyda kirin. Di meha Nîsanê de, di siya şerê Îranê de, agirbestek din di navbera Îsraîl û Lubnanê de hate danîn ku heta nîvê meha Gulanê 45 roj hate dirêj kirin. Ev şanoya pêkenok di demekê de qewimî ku operasyonên artêşa Îsraîlê berdewam in û heta 1ê Hezîranê zêdetirî yek milyon Lubnanî bûne koçber û zêdetirî 3300 kes hatine kuştin. Di heman demê de 24 leşker û 4 sivîlên Siyonîst jî hatine kuştin.
Bi berxwedana serhişk a Îranê di dîplomasiyê de ku bi berdewamkirina girtina Tengê Hurmuzê hêztir dibe, û Hizbullah ku nîşaneyên jiyaneke nû di berxwedanê de nîşan dide, plana dijminê Siyonîstî têk çûye. Hêvî û îradeya Hizbullahê ji bo berdewamkirina berxwedanê di forma êrişên kujer li dijî artêşa Îsraîlê bi dronên berxwedêr li dijî parazîtan de xuya bûye. Ev dronên xwekuş bi fîbera optîk û dîtina rasterast, ku bi telêk barik û pir dirêj bi operatôrê ve girêdayî ne, dikarin heta çend kîlometreyan bidomînin û şiyana dîtin û manewrayê heye. Leşkerên Siyonîst ên ku demek dirêj zirehek bêderbas li dijî êrişên Hizbullah hebû, niha bi hêsanî dibin nîşan.
Orna Mizrahi, berpirsê berê yê ewlehiya neteweyî ya Îsraîlê ku niha serokê bernameya Lubnanê li Enstîtûya Lêkolînên Ewlehiya Neteweyî li Tel Avîvê ye, qebûl dike ku: “Dronan bûne sedema şaşbûnê, ji ber ku nehatine hêvîkirin. Artêşa Îsraîlê difikirî ku ew ewqas xeternak nebin. Li Îsraîlê ew wekî lîstokek hatibûn dîtin.”
Gotinên artêşa Îsraîlê ku ji aliyê Times of Israel ve hatine vegotin nîşan dide ku leşkerên vê rejîmê êdî xeyalek sade li ser van dronan nînin. Ew dibêjin ev dron “metirsiyek dinamik û her dem diguhere, bi amûrên erzan û hêsan peyda dibin û bi rêjeyek guherbarî bilind” çêdike.
BBC jî çîroka tevlihev a Sami Zaneti, serokê meclîsa bajarê Shomera li bakurê Îsraîlê, wisa vegot: pirsgirêk ev e ku tu hatina wan (dronan) hîs nakî. Tu rûniştî û nişkêve tê. Heke tu birevî jî, ew li pey te tê.
Benîyamin Netanyahû, serokwezîrê Îsraîlê, bi qebûlkirina metirsiyên van paketên mirinê yên erzan û bikêrhatî, soz dide ku “tîmek taybet” dixebite da ku “ev pirsgirêk çareser bike.”
Tevî ziyanên her roj zêdetir ên hêzên Siyonîst, propagandaya Îsraîlê li ser serketinên xwe hê jî bi hêz berdewam e û hewl dide siyaseta êrişa wan li Lubnanê rewa nîşan bide. Dagirkirina herêma Qelaa Beaufort û Girê Alî al‑Tahir di 31ê Gulanê de ji aliyê wan ve wekî destkeftiyek operasyonalî ya girîng hate pîroz kirin.
Lê ev operasyonên erdî, ku Siyonîstan bi derewan wekî nîşaneya biryardariya xwe nîşan didin, nikarin bêhêvîtiya zêde ya di hikûmeta Netanyahû de veşêrin. Ji ber vê yekê ew di 1ê Hezîranê de mecbûr ma ku paytexta Lubnanê tehdit bike. Di 2ê Hezîranê de jî, wezîrê şerê Îsraîlê Yisrael Katz di konferansa exporta parastinê de got ku bombardimana hin taxên Beyrûtê ku tê gotin bi Hizbullah re têkildar in, di planê de ye.
Niha agirbestek din a çêkirî heye ku tenê piştî telefonkî bi dengbilind û gotinên tund di navbera Donald Trump û Netanyahû de di 1ê Hezîranê de hat bidestxistin.
Li gorî berpirsê Amerîkî ku Axios ji wî re vegot, Trump gotiye: “Tu dîn bûyî! Heke ez nebûma, tu niha di zindanê de bûyî. Ez te rizgar dikim. Niha hemû ji te nefret dikin. Hemû ji ber van bûyeran ji Îsraîlê nefret dikin.”
Ev di demekê de ye ku Trump bi xwe jî li hember Îranê di şertên dijwar de maye, ji ber ku Tehran rawestandina êrişên Îsraîlê li dijî Lubnanê wekî şertê pêşîn ji bo muzakeran diyar kiriye.
……………
Dawiya Peyam
Etiket
Îsraîl
Lubnan
Îran
Xezze
Rejîma Siyonîst
Your Comment