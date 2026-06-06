Êrîşeke li ser Îranê dê şer berfireh bike bo herêmên din jî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şêwirmendê leşkerî yê Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Îranê, Mohsen Rizayî, di hevpeyvînekê de bi CNN re got ku îhtîmala rêkeftinekê di navbera Dewletên Yekbûyî û Îranê de bi erêkirina rêveberiya Trump ve girêdayî ye ji bo berdana 24 milyar dolar sermaye ji bloka Tehranê.
Wî hişyarî da ku eger êrîş ji nû ve dest pê bike, Dewletên Yekbûyî dê bikeve rêyeke tarî.
Wî got, "Danûstandin gihîştine astek bêçalakiyê û divê Serok Trump vê bêçalakiyê bişkîne." Top di qada wî de ye.
Rizayî got ku berdana fonan ji aliyê rêveberiya Trump ve dê ji bo Îran û Dewletên Yekbûyî "perspektîfên nû ji bo pêşerojê" biafirîne.
Ger Trump bixwaze bi Îranê re rêkeftinekê bike, ev 24 milyar dolar ceribandinek e ji bo baweriya ku Îran dixwaze bi Trump re hebe.
Ev ceribandinek e ku divê Amerîka derbas bibe û rê dê were vekirin. Ev pereyê Îranê ye, ne yê Dewletên Yekbûyî ye.
Wî hişyarî da ku eger Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê şer ji nû ve dest pê bike, Îran dê şer ji Kendava Farisî derbas bike û bi îhtîmaleke mezin dê operasyonên xwe yên leşkerî ji Tengava Hurmuzê ber bi Okyanûsa Hindî, Tengava Bab el-Mendeb, Deryaya Sor û Deryaya Spî berfireh bike.
Rizayî got, "Em bi êrîşkirina baregehên din ên Amerîkî yên ku me heta niha êrîşî wan kiriye, aliyekî din li şer zêde dikin. Bê guman, îhtîmala şer kêm e."
"Ev yek çênabe. Em niha di qonaxa yekem a danûstandinan de ne û Trump danûstandinan rawestandiye. Ev yek çênabe," wî got.
Derbarê Tengava Hurmuzê de, Rizayî her wiha got ku Îran û Oman li ser vê rêya avê ya sereke, ku pêncemîn yek ji petrol û gaza xwezayî ya cîhanê berî şer derbas dibe, serweriya wan heye, û ji ber vê yekê ew bi hev re birêve dibin.
Îran pereyê tamîrê distîne ji ber ku neçar nîne lêçûnên rêvebirina tengavê hilgire.
……………..
Dawiya Peyam/
Your Comment