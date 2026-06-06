  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Li ber avahiya Parlamantoya Sûriyeyê çalakiya Qanûn û Rûmetê

6 June 2026 - 22:11
News ID: 1823468
Source: rohttps://rojnews.news/ku/
Li ber avahiya Parlamantoya Sûriyeyê çalakiya Qanûn û Rûmetê

NAVENDA NÛÇEYAN

Li bajarê Şamê, li ber avahiya Parlamantoya Sûriyeyê li Şamê, bi druşmeya “Qanûn û Rûmet” de çalakiyek hat lidarxistin.

Di çalakiyê de beşdaran daxwaza çesipandina serweriya qanûnê, têkoşîna li dijî gendeliyê, pêkanîna edaleta veguhêz û başkirina şert û mercên jiyanê û xizmetên giştî kirin.

Li gor nûçeya ANHA’yê, hejmarek welatî, di nav de rewşenbîr û çalakvanên civaka sivîl, beşdarî çalakiya “Qanûn û Rûmet” li ber avahiya Parlementoya Sûriyeyê li Şamê bûn û daxwaza çesipandina serweriya qanûnê û bidawîanîna gendeliyê kirin.

Beşdaran pankartên ku daxwaza tewanberkirina zimanê mezhebî û hesabpirsîna kesên berpirsiyarê gendeliyê û binpêkirina mafên mirovan dikirin, bilind kirin. Çalakvanan her wiha bal kişandin ser girîngiya baştirkirina şert û mercên jiyanê û çareserkirina êşên xizan û koçberan.

çalakvanan bal kişandin ser daxwazên têkildarî têkoşîna li dijî gendelî û ji karderxistinên keyfî, û bidestxistina edaleta veguhêz.

Your Comment

You are replying to: .
captcha