Hucetul îslam Şucayî:“Xwînxwaziya rêber”divê bibe ji daxwazên pileya yekem ên gel;asayîkirina terorkirina rêber,komploya dijminan û xayinên navxweyîye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Merasîma bibîranîna serhildana dîrokî ya 15ê Xwesê (5ê Hezîranê) bi beşdariya gelê Tehranê li Qada Fatimî û bi axaftina Hucet-ul-îslam wel-Muslimîn Mihemed Şucayî hat lidarxistin.
Hucet-ul-îslam Şucayî bi tekezî li ser pêwîstiya amadebûna berfireh û hişmendane ya gel di qada kolanan de wekî erkeke şerî û rehmanî got: “Ev amadebûn ne tenê ji bo bicîhanîna daxwazên navxweyî ye, belkî xizmeteke ji bo hemû 8 milyard mirovên li ser rûyê erdê ye ku welat û ummeta îslamî nêzîkî ‘rizgarker’ (Monjî) dike.”
Teqezkirina li ser parastina jiyana rêber û hişyariya li hemberî asayîkirina terorê
Rêveberê Enstîtuya “Muntazerên Menjî”, bi îşaretkirina li ser şehadeta rêberê berê, parastina jiyana rêberê niha wekî şert û daxwaza herî girîng a gel binav kir û hişyarî da ku diyardeya “asayîkirina terorkirina rêber” ji aliyê xayîn û derbekaran ve di rojevê de ye. Şucayî got: “Hûn baldar bin, di vî welatî de gelek xayîn û derbekar hene ku vê mijarê asayî dikin.”
Wî bi berawirdkirina rewşa Îranê bi welatên xwedî çekên atomî re got: “Di cîhanê de kes nikare gefê li Pûtîn, an serokên Çîn û Koreyê bixwe. Çimkî li gorî protokolên cîhanî, ger gef li ser rêberê welatekî atomî be, bi awayekî otomatîk mûşek û bombeyên wê welatî ber bi gefxweran ve diçin. Lewma kes newêre qala terorkirina wan bike.”
Ji heqaretkirina li Îmam Xomeynî heta serhildana 15ê Xwesê
Şucayî dîroka şoreşê bibîr xist û got: “Heqaretkirina li Îmam Xomeynî (re) di rojnameya Îtilaatê de, bû felteqeya şoreşê. Tevî ku Îmam wê demê tenê mercekek sirgûnkirî bû, lê gelê Weramînê ji bo rizgarkirina rêberê xwe hatin ser kolanan.”
Rexneya li berpirsaran û nebûna “astengkirinê” (Deterrence)
Hucet-ul-îslam Şucayî bi awayekî tund rexne li hin berpirsaran girt ku piştî şehadeta rêberê berê, nekarîne “astengkirinê” ava bikin. Wî got: “Mixabin hin berpirsar nekarîn di dilê dijminan de tirsê bixin da ku careke din newêrin tawaneke wiha bikin. Quran ferman dide ku hûn wiha tevbigerin ku dijmin ji we bitirse, lê îro dijmin natirse, lewma astengkirin tune ye.”
Xwînxwaziya rêber wekî daxwaza pileya yekem
Ev mamosteyê exlaq û mearifa îslamî destnîşan kir: “Divê ‘xwînxwaziya rêber’ bibe daxwaza pileya yekem a gel. Çimkî Quran dibêje îmam ‘eslê civakê’ ye. Şikandina vî eslî tê wateya hilweşandina welat û hemû berjewendiyên wî.”
Banga dawî ji bo hatina ser kolanan
Hujetulîslam Şucayî di dawiya axaftina xwe de, bi bangewaziyeke tund ji gel xwest ku li qada kolanan bin û daxwazên xwe, bi taybet mijara xwînxwaziyê, bi cidî bişopînin. Wî got: “Em divê li kolanan bin û bi qîrîna xwe bidin fêmkirin ku em ê rê nedin terorkirina rêber dûbare bibe û em ê binyata fikirî ya gefxwarina li hemberî rêber ji kokê ve rakin.”
………………
Çavkanî: Ajansa Nûçeyan a Abna
Your Comment