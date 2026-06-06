Ebdûlbarî Etwan:Hizbullahê hêza meydanê di destê xwe de ye / Tu peymaneke li dijî rayşa Berxwedanê (Muqawemeyê) qebûl nayê kirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ebdûlbarî Etwan, sernivîskarê rojnameya Ray El-Yewm nav-herêmî "Ra'yul Yewm" û şirovekarê nasî yê filistînî, di edîtorê xwe yê nû de ji bo vê rojnameya elektronîkî, li ser peymana şermezar a ku hikûmeta Libnanê ya bindest bi rejîma siyonîst re li Washingtongê bi dest xistibû û ku Nebîhe Berî, serokê parlamentoya Libnanê û Hizbullahê bi birûskenarî red kiribûn, sekinî.
Etwan nivîsand: Em herdem her danûstandineke rasterast an nerasterast bi rejîma dagirker a siyonîst re an peymanên asayîkirin û têkiliyên bi vî rejîmî re red kirine û dê berdewam bikin red bikin. Ev helwest ne ji ber wê ye ku rejîma dagirker ji dema ku di sala 1948'an de Filistîn bi darê zorê standiye, tu carî rêzî tu peymanekê negirtiye, lê ji ber wê ye ku Îsraîl saziyek nijadperest, niştecîh û emparatorî ye ku herdem bi kiryarên xwe yênjenosîdê li dijî gelê me berdewam kiriye.
Ev şirovekarê filistînî diyar kir: Em ji helwesta birêz Şêx Neîm Qasem, sekreterê giştî yê Hizbullahê, ku roja pêncşemê di salvegera wefata Îmam Xumeynî (rehmetullahi eleyh) de axivî, spasdarî dikin. Şêx Neîm Qasem di axaftina xwe de, encamên danûstandinên rasterast ên di navbera hikûmeta Libnanê û rejîma dagirker a siyonîst de, yên ku di bin çavdêriya Amerîkayê de bûn, bi tundî red kir û wan bi tevahî neqebûlî dît.
Sernivîskarê rojnameya Ray El-Yewm berdewam kir: Ev peymana şermezar a di navbera hikûmeta Libnanê û rejîma siyonîst de, projeyeke fesadî ye ku bi armanca pêxistina şerê navxweyî li Libnanê û hewldana çekbêjkirina mecbûrî ya Berxwedanê tê kirin. Ev bi rastî hevpeymaniyeke xirab e bi berga fermî ya hikûmeta Libnanê û artêşa Îsraîlê re ji bo dubarekirina şerê jenosîdê li dijî Xezeyê li Libnanê û wêrankirina vî welatî.
Ebdûlbarî Etwan tekez kir: Her kes dizane ku îro Hizbullahê hêza meydanê di destê xwe de ye û ji ber vê yekê, tu peyman an biryareke li dijî wî were qebûlkirin, nayê qebûlkirin. Ev tevgerê operasyonên xwe yên li dijî rejîma siyonîst bi bikaranîna îhayên bêmirov, moşekên rast û şervanên xwe yên ku li pey şehîdetê ne, ranawestîne.
Îranê tu carî Hizbullahê bi tenê nahêle
Wî bi îşareta komploya Amerîka-siyonîst a ji bo çêkirina şerê navxweyî li Libnanê, diyar kir: Hizbullahê sê meh berê ket navekî nû yê şer bi dijminê siyonîst re û li kêleka Îranê şer kir. Di vê navberê de, Îranê herwekî di pratîkê de îsbat kiriye û herwiha ji zimanê rayedarên payebilind ên wê jî hatiye gotin, tu carî Hizbullahê bernade. Îranê car bi car tekez kiriye ku di her peymaneke bi hikûmeta Amerîkayê re, Libnanê jî dê têxe navê û rawestandina tevahî ya şer li eniya Libnanê yek ji mercên sereke yên Tehranê ye ji bo peymanê bi Waşingtonê re.
Etwan di dawiyê de destnîşan kir: Berxwedana Libnanê berê du caran rejîma siyonîst şikandiye, cara yekem di sala 2000'an de bû ku bû sedema azadkirina hemû başûrê Libnanê û paşveçûna bi riswayî ya artêşa Îsraîlê û cara duyem jî di şerê Tîrmeha 2006'an de bû. Gelek caran me gotiye û dîsa jî dibêjin ku sêyemîn serkeftina Berxwedana Libnanê li rê ye û vê carê şikandina siyonîstan dû qat zêde be; bi vê maneyê ku Amerîkayê jî di nav xwe de dihewîne. Ev şikandina dijminê Amerîka-siyonîst herwiha ne bi tenê li eniya Libnanê sinordar nabe; belkî eniyên Îranê, Yemenê û heta bi îhtimaleke mezin Iraqê jî di nav de ne û dem her tiştî diyar dike.
.............
Dawiya peyamê /
Etîket (Tag):
- Hizbullah
- Amerîka (DY)
- Îran
- Rejîma siyonîst
- Şêx Neîm Qasem
- Berxwedan (Muqaweme)
Your Comment