"Casusîya rejîma Siyonîst li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê; dozek kevn ku di siya hevbendiya stratejîk de maye."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Tevî kûrbûna têkiliyên siyasî, ewlehî û leşkerî di navbera Amerîka û rejîma Siyonîst de, doza casusîya vê rejîmê li Amerîkayê her dem yek ji mijarên herî nakok û hestiyar di têkiliyên navbera rejîma Siyonîst û Amerîka de bûye. Di dehsalên borî de, saziyên istixbaratî û ewlehiyê yên Amerîkayê gelek caran Tel Avivê bi hewldana berhevkirina agahiyên nehênî ji hundirê avahiya hikûmetî û ewlehiyê ya vê welatê tawanbar kirine.
Li gorî rapora tora El Cezîre, her car ku raporek an jî tawanbarek nû li ser çalakiyên istixbaratî yên rejîma Siyonîst li ser axa Amerîkayê tê weşandin, pirsên kevn derbarê asta baweriyê di navbera her du hevalbendên de û sînorên hevkariya wan a istixbaratî dîsa têne raber kirin. Her weha ev pirs jî her tim hebûye ku heke rejîma Siyonîst bi casusîya li dijî nêzîktirîn hevalbend û piştgirê xwe tê tawanbar kirin, wê nêzîkatiya wê ya istixbaratî li hember welatên din çawa be.
Nîgeraniyên nû li Waşingtonê
Di hefteyên dawî de, hin rapor di medyayên Amerîkî de hatine weşandin ku nîşan didin asta hişyariyê li hember çalakiyên istixbaratî yên rejîma Siyonîst li Amerîkayê zêde bûye. Ev nîgeranî bi giranî bi hewldanên gengaz ên gihîştina agahiyên girêdayî biryarên hikûmeta Amerîkayê derbarê Îranê û pêşveçûnên Rojhilata Navîn ve girêdayî ne.
Di heman demê de, hin raporan ji cihêwaziyên nerînê di navbera Donald Trump serokkomarê Amerîkayê û Benjamin Netanyahu serokwezîrê rejîma Siyonîst de li ser awayê rûbirûbûna bi Îranê û hin guherînên herêmî re axivîne. Mijarek ku hestiyariya saziyên istixbaratî yên Amerîkayê zêdetir kiriye.
Tawanbara guhdarîkirinê û nefûza istixbaratî
Rojnameya The New York Times bi vegotina berpirs û çavkaniyên istixbaratî yên Amerîkayê rapor daye ku nîgeranî li ser çalakiyên istixbaratî yên rejîma Siyonîst di salên dawî de bi awayekî berbiçav zêde bûye.
Li gorî vê raporê, saziyên istixbaratî yên Amerîkayê îdia dikin ku rejîma Siyonîst hewl daye ku bigihîje agahiyên girêdayî stratejî û helwestên hikûmeta Amerîkayê li hember muzakere û pêşveçûnên girêdayî Îranê. Heta hin berpirsên Amerîkî îdia kirine ku asta nîgeraniyê ji çalakiyên istixbaratî yên rejîma Siyonîst ji gelek welatên din ên hevalbend jî zêdetir e.
Di yek ji raporên hatine weşandin de hate îdia kirin ku hin karmendên Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê ku li Erdên Dagirkirî dixebitîn, nermalavên casusiyê li ser têlefonên xwe yên destan nas kirine. Ev mijar nîgeraniyên li ser ewlehiya têkiliyên berpirsên Amerîkî zêde kir.
Her weha, hin berpirsên berê û yên niha yên Amerîkayê hişyarî dane ku bikaranîna têlefonên kesane û amûrên têkiliyê yên nefermî di mijarên ewlehiya neteweyî de, dibe sedem ku ew li hember operasyonên gengaz ên guhdarîkirin û çavdêriyê hestiyartir bibin.
Doza Pollard; xaleke girîng di têkiliyên istixbaratî de
Gelek pisporên Amerîkî bawer dikin ku girîngtirîn doza casusiyê di têkiliyên navbera her du aliyan de bi çîroka Jonathan Pollard ve girêdayî ye.
Pollard, ku analîstê istixbaratî yê Hêzên Deryayî yên Amerîkayê bû, di sala 1985-an de bi tawanbara veguhastina hezaran belgeyên nehênî bo rejîma Siyonîst hate girtin. Lêkolînên paşerojê nîşan dan ku hejmareke mezin a agahiyên veşartî û polêkirî yên Amerîkayê gihîştine destê Tel Avivê.
Ev doza bû yek ji mezintirîn skandalên casusiyê di dîroka têkiliyên Washington û Tel Avivê de, û dadgeha Amerîkayê di sala 1987-an de Pollard bi cezayê hepsa heya dawiyê (hebsa ebedî) cezakir.
Her çend Pollard piştî 30 salan zindanê di sala 2015-an de azad bû û di dawiyê de di sala 2020-an de çû Erdên Dagirkirî, lê ev doza hîn jî wek yek ji xalên tarî yên têkiliyên istixbaratî yên Amerîka û rejîma Siyonîst tê dîtin.
Piştî vê bûyerê, rejîma Siyonîst ragihand ku çalakiyên casusiyê li dijî Amerîkayê rawestandine, lê saziyên ewlehiyê yên Amerîkayê tu carî bi tevahî ji vê yekê bawer nebûn.
Ji amûrên guhdarîkirinê heta teknolojiyên pêşketî
Di dehasalên paş de jî gelek rapor li ser çalakiyên istixbaratî yên rejîma Siyonîst hatin weşandin. Yek ji wan yên herî navdar vedigere sala 2019-an, dema ku medyayên Amerîkî ragihandin ku amûrên pêşketî yên guhdarîkirinê li nêzîkî White House û hin avahiyên hestiyar ên hikûmetî hatine dîtin.
Her çend tu tawanbareke fermî li dijî rejîma Siyonîst nehatibe danîn, lê hin berpirsên Amerîkî Tel Aviv wekî gumanbarê herî muhtemel yê vê operasyonê destnîşan kirin. Ev mijar dîsa nebaweriya ku di beşek ji avahiya ewlehiyê ya Amerîkayê de li hember rejîma Siyonîst heye, eşkere kir.
Li gorî raporên cuda, rejîma Siyonîst di hin dorhêlên ewlehiyê yên Amerîkayê de hîn jî wek yek ji çalaktirîn welatan di warê berhevkirina agahiyên girêdayî qadên leşkerî, teknolojî û pîşesaziyên pêşketî de tê nasîn.
Pêşbazî li ser teknolojî û pîşesaziyên berevaniyê
Berevajî serdema Şerê Sar, ku baldarîya sereke ya çalakiyên casusiyê li ser agahiyên leşkerî û stratejîk bû, hin raporên Amerîkî îdia dikin ku di salên dawî de baldarîya rejîma Siyonîst zêdetir ber bi teknolojiyên pêşketî û sirrên pîşesaziyê yên Amerîkayê ve çûye.
Di vê çarçoveyê de, hin berpirsên ewlehiyê yên Amerîkayê nîgeraniya xwe ji karanîna gengaz a hevkariyên bazirganî û projeyên hevbeş ên berevaniyê ji bo gihîştina teknolojiyên hestiyar anîn ziman.
Her weha di demên cuda de, hin saziyên ewlehiyê yên Amerîkayê hişyarî dane ku hêsankirina ketina hemwelatiyên rejîma Siyonîst bo Amerîkayê dikare çavdêriya li ser çalakiyên istixbaratî yên gengaz dijwartir bike.
Hevkari berdewam e, lê guman hîn jî heye
Tevî hemû van tawanbarî û gumanan, hevkariya ewlehî û istixbaratî di navbera Amerîka û rejîma Siyonîst de tu carî nehatiye rawestandin. Washington û Tel Aviv hîn jî di gelek mijarên herêmî de, bi taybetî di doza Îranê û mijarên ewlehiyê yên Rojhilata Navîn de, hevkariya fireh didomînin.
Lêbelê, gelek dozên casusiyê û raporên ku di dehsalên borî de hatine weşandin nîşan didin ku heta hevalbendên herî nêzîk jî ji bazneya pêşbaziya istixbaratî û nîgeraniyên ewlehiyê dernakevin. Ji ber vê yekê, mijara baweriya hevdu hîn jî yek ji aliyên herî tevlihev û hestiyar ên têkiliyên Amerîka û rejîma Siyonîst tê hesibandin.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Amerîka
Rejîma Siyonîst
Waşington
Tel Aviv
Cîxurî
Cîxuriya rejîma Siyonîst
Your Comment