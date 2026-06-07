Berî vekişîna ji Sûriyeyê, Amerîkayê çawa krîza Kurdî kontrol kir?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî rapora Kurd Press’ê, Navenda Lêkolînên Kurdî di analîzeke nû de, pêvajoya vekişîna gav bi gav a Amerîkayê ji Sûriyeyê û bandorên wê yên li ser kurdan, dewleta Şamê û hevsengiya hêza herêmî nirxandiye û dibêje ku Waşington di heyama serokatiya duyemîn a Donald Trump de karî sê astengên sereke yên vekişînê bi heman demê ve rêve bibe: astengkirina bandora welatên derve, veguhastina beşek ji berpirsiyariya şerê li dijî DAIŞ’ê, û jî diyarkirina paşeroja Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD / SDF) û herêmên kurdnişîn ên bakur-rojhilatê Sûriyeyê.
Ev analîz dibêje ku hukûmeta Trumpê ji destpêka dema xwe ya duyemîn de gihîşte wê encamê ku avahiya navendî ya li Şamê, ji modela pir-alî an federalî zêdetir, bi berjewendiyên Amerîkayê û hevalbendên wê yên herêmî re lihevhatîtir e. Di heman çarçoveyê de, Tom Barrack, nûnerê Taybet yê Amerîkayê ji bo karûbarên Sûriyeyê, bi awayekî eşkere fikra ku “HSD” bibe hêzeke siyasî û leşkerî ya serbixwe an jî paralel bi hukûmeta Ahmed al-Sharaa re red kir û bal kişand ser pêwîstiya tevlîkirina saziyên Rêveberiya Xweser di nava avahiya hukûmeta navendî ya Sûriyeyê de.
Li gorî Navenda Lêkolînên Kurdî, ev nêrîn piştgiriya Tirkiyê û hin welatên Ereb jî bi xwe re bû, ji ber ku ew ji domandina avabûna strukturêke kurdî ya xweser li bakur-rojhilatê Sûriyeyê têrs bûn. Di aliyê beramber de, Îsraîl di destpêkê de li ser vekişîna Amerîkayê û berfirehbûna bandora Şamê li rojhilatê Sûriyeyê bi guman bû, lê piştî çêbûna lêgihîştinên ewlehiyê yên nû, nerazîbûna Tel Avivê jî bi giranî kêm bû.
Ev analîz her weha behsa nîqaşên hundurîn ên di hukûmeta yekem a Trump de dike û dibêje ku kesayetiyên wekî John Bolton, James Mattis û Lindsey Graham li dijî vekişîna tevahî ya hêzên Amerîkî ji Sûriyeyê bûn û hişyarî didan ku ew gav dikare bibe sedema vegerandina DAIŞ, zêdebûna bandora hin welatan, û êrîşa Tirkiyê li dijî kurdan. Lê belê, guhertinên salên dawî, di nav de têkçûna hikûmeta Bashar al-Assad û paşvekişîna hin welatan ji Sûriyeyê, şert û mercan ji bo stratejiya vekişîna Amerîkayê bi awayekî xweş guhert.
Navenda Lêkolînên Kurdî bawer dike ku Washington ji bo pêşîlêgirtina pevçûnek mezin di navbera Şam û kurdan de, siyaseta cudakirina navbera “piştgiriya ji kurdan” û “piştgiriya ji HSD” qebûl kir. Li gorî vê yekê, Amerîkayê, di heman demê de ku alîgirî ji alîyên hevdu heye ku danûstandin bikin, hewl da ku pêvajoya tevlîkirina hêz û saziyên Rêveberiya Xweser di avahiya dewleta Sûriyeyê de hêsan bike.
Di vê çarçoveyê de, rêkeftinên ku di destpêka sala 2026-an de hatin çêkirin, di nav de lêgihîştinên têkildar bi bicihkirina hêzên dewleta Sûriyeyê li Dêrezor û Reqqa, wekî beşek ji pêvajoyeke hatine danasîn ku armanca wê kêmkirina lêçûna hebûna Amerîkayê û amadekirina şert û mercan ji bo vekişîna dawî ya hêzên wê ji Sûriyeyê bûye.
Li gorî Navenda Lêkolînên Kurdî, Tom Barrack di vê pêvajoyê de rola navendî lîst û bi rastî bû kordînatorê siyaseta Amerîkayê li Sûriye, Tirkiyê, Iraq û Libnanê. Ev analîz destnîşan dike ku serkeftina Washingtonê di vekişîna ji Sûriyeyê de bi dereceyek mezin encama rêveberiya hevdem a dosyayên ewlehiyê, kurdî û herêmî ji aliyê wî ve ye.
Di dawiya analîzê de hatî gotin ku nêrîna Donald Trump li ser Sûriyeyê hîn jî neguhertiye û ew vê welatê wekî qadeke lêçûnên bilind û bê pêşengiya aborî ji bo Amerîkayê dibîne. Ji vê aliyê ve, vekişîna gav bi gav a Amerîkayê ji Sûriyeyê beşek ji stratejiya giştî ya Trump e ji bo kêmkirina pabendiyên rasterast ên Washingtonê li Rojhilata Navîn û radestkirina rêveberiya krîzan ji aktorên herêmî re.
………….
Dawiya Peyam/
Your Comment