Çima Herêma Kurdistanê xwedî sîstema berevaniya asmanî nîne?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Bi tevahiya zêdebûna xetereyên ewlekariyê di salên dawî de û bi dubendî tekrarkirina rayedarên Herêma Kurdistanê li ser pêwîstiya parastina binesaziyên girîng, Hewlêr hîn jî ji gihîştina sîstemên serbixwe yên berevaniya asmanî bêpar maye. Her çend pêşketinên dawî yên girêdayî êrîşa hevpar a Amerîka û Îsraêl li dijî Îranê careke din vê kêmasiya ewlekariyê eşkere kirin, lê astengiya bingehîn di qada Herêmê de ne tenê kêmasiya alav û sîlehan e, belkî kompleksa astengiyên siyasî û hiqûqî ne ku rê li ber gihîştina sîstemên pêşketî yên pêdaxistinê digirin.
Rapora nû ya darizandina giştî ya Wezareta Parastinê ya Amerîkayê li ser operasyona “Determined Resolve” careke din qelsiya struktûrî ya Herêma Kurdistanê di warê berevaniya asmanî de ronî dike. Raport destnîşan dike ku hêzên Pêşmerge ji bo parastina asmanî ya herêmên cihê yên Herêmê xwedî şiyana têra xwe ne û binesaziyên girîng, saziyên enerjiyê û navendên hestiyar hîn jî di ber rûberûbûna bi êrîşên misîlî û droneyan de neparastî mane.
Lê pirsgirêka bingehîn tenê kêmasiya amûran nîne. Herêma Kurdistanê bi gelek sînorkirinên hiqûqî û siyasî re rûbirû ye ku di bin wan de gihîştina wê bi sîstemên berevaniyê re asteng dibe.
Astenga yekem, cihê hiqûqî yê Herêmê di avahiya Iraqê de ye. Wek rapora Paul Iddon li kovara Amerîkî Forbes destnîşan dike:
“Ji ber ku Herêma Kurdistanê welatek serbixwe nîne, ew bêyî destûra Bexdayê nikare her cûre alavên leşkerî yên pêşketî, her çend tenê berevaniyî bin jî, bikire an jî bistîne.”
Ev sînorkirin kirye ku Hewlêr, berevajî gelek lîstikvanên herêmî, nikaribe rasterast ji bo dabînkirina pêdiviyên xwe yên berevaniyê bi navberan bibe an jî peymana çekdarî bike, û her karê di vê warê de bi razîbûna hukûmeta navendî ya Iraqê girêdayî bimîne.
Di heman demê de, her çend Qanûna Budceya Berevaniyê ya Amerîkayê ji bo sala 2024-an şertên perwerdekirin û alîkariya hêzên Iraqê û Pêşmerge ji bo berxwedana li dijî metirsiyên misîlî û droneyan amade kiribû, heta niha ti sîstemeke naskirî ya berevaniya asmanî ji hêzên Pêşmerge re nehatiye radestkirin.
Piraniya nîşanderan sedema vê rewşê di berxwedan û astengkirina hin hêzên siyasî li Bexdayê de dibînin; hêzên ku ne baş li zêdekirina xebata leşkerî ya Herêmê dinêrin û di salên borî de car caran li dijî pêşvebirina planên ewlekariyê yên ji bo Hewlêrê pêwîst bûn, rawestane.
Faktora din, nediyarî li ser paşeroja hebûna leşkerî ya Amerîkayê li Herêmê ye. Sîstemên berevaniyê yên ku di salên borî de li Hewlêrê hatine bicihkirin, roleke girîng di parastina saziyên koalîsyonê de û heta radeyekê di parastina asmana bajar de lîstin. Lê planê derketina hêzên koalîsyonê heta Îlon 2026 pirsê derxist holê ka piştî derketina potansiyel a Amerîkayê, kî dê berpirsiyarê parastina asmana Herêmê be.
Di vê navberê de, hêviyeke mezin jî ji piştgiriya Bexdayê têkiliyek xurt nake. Iddon di rapora xwe de diyar dike:
“Herêma Kurdistanê bi temamî nikare li ser hukûmeta navendî ji bo dabînkirina sîstemên berevaniya asmanî piştî derketina koalîsyonê hesab bike.”
Ev nirxandin di dema wê de tê gotin ku Bexdayê di salên dawî de rêyek serbixwe ji bo xurtkirina berevaniya asmanî ya xwe girtîye û peymanên bi Koreya Başûr û Tirkiye re ji bo kirîna sîstemên berevaniyê îmze kirine. Her çend, nişaneyek ji planek hukûmeta navendî ji bo bicihkirina van sîsteman li Herêmê an jî radestkirina beşek ji wan ji hêzên Pêşmerge re nehatine dîtin.
Ev rewş bi taybetî di parastina binesaziyên enerjiyê yên Herêmê de girîngtir dibe. Kêzika gazê ya Kormor û tora elektrîkê ya Herêmê tenê ji bo niştecîhanê ne girîng in, belkî ji bo beşek ji hewcedariyên enerjiyê yên Iraqê jî xwezaya stratejîk hene. Her wiha, projeyên pêşniyarkirî ji bo avakirina sîstemeke berevaniyê ya hevpar di navbera Bexdayê û Hewlêrê de heta niha negihiştine qonaxa pêkanînê.
Di encamê de, Herêma Kurdistanê îro bi paradoksek ewlekariyê re rûbirû ye; ji aliyekî ve, ji ber cihê xwe yê hiqûqî nikare bi serbixwe sîstemên berevaniya asmanî dabîn bike, û ji aliyê din ve, tu garantî jî tune ku hukûmeta navendî ya Iraqê an hevkarên navneteweyî yên wê di dahatûyê de ev valahiyê dagirin. Ji ber vê yekê, mijara pêdaxistina asmanî hîn jî yek ji girîngtirîn astengiyên ewlekariyê û stratejîk ên Herêma Kurdistanê dimîne.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment