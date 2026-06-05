  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Faleh el-Feyyad: Hebûna Heşdî Şeibî ji bo Iraqê pêwîstiyeke mayînde ye

5 June 2026 - 16:28
News ID: 1822756
Source: kmr.abna24.com
Faleh el-Feyyad: Hebûna Heşdî Şeibî ji bo Iraqê pêwîstiyeke mayînde ye

Serokê Sazîya Heşd al-Şe‘bî ya Iraqê, hebûna hêzên ewlekariyê yên bi hêz, di nav wan de Heşd al-Şe‘bî jî, wek pêwîstiyeke herdemî ji bo Iraqê nirxand.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Feleh Feyaz di hevpeyvîneke xwe ya bi kanala El-Iraqiye re destnîşan kir ku rewşa ewlekariyê hebûna hêzên ewlehiyê yên bihêz pêwîst dike û ev yek ji bo Iraqê pêwîstiyeke mayînde ye.

Feyaz her wiha da zanîn ku Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Iraqê, bi armanca bihêzkirina Heşd el-Şe‘bî û veguherandina wê bo dezgeheke serbixwe, biryara “qutkirina peywendiya” komên çekdar ên girêdayî aliyên siyasî daye, da ku bi strukturên din re neyê tevlîhevkirin.

Serokê Desteya Heşd el-Şe‘bî bal kişand ser wê yekê ku mijara qutkirina peywendiya komên çekdar bi aliyên siyasî ve, di qanûna Heşd el-Şe‘bî de hatiye diyarkirin û hemû fermanên hatine dayîn tekezî li ser wê dikin ku Heşd el-Şe‘bî divê di çarçoveyên siyasî de çalak nebe.

Wî tekez kir ku qanûna Heşd el-Şe‘bî bi eşkereyî dibêje ku endamên vê hêzê divê peywendiya xwe bi partî û baskên siyasî re qut bikin û destûr nayê dayîn ku karê siyasî bikin.

Feyaz da xuyakirin ku Heşd el-Şe‘bî bi bername û polîtîkayên hikûmetê re hevaheng e û dê di cîbicîkirina bernameya hikûmetê de roleke çalak bilîze.

Di dawiyê de Feyaz destnîşan kir ku Heşd el-Şe‘bî di şerê dawî de wekî aliyekî fermî beşdar nebûye û ti fermanek ji bo tevlîbûna di wan pevçûnan de wernegirtiye.

…………

Dawiya Peyam

Etîket:

Feleh Feyaz

Heşd el-Şe‘bî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha