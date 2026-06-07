"Qedexekirina rêwîtiyê bo Îran û Iraqê û desteserkirina weqfên Cefarî; rûpelek nû ji deftera sûcên Al Xelîfe li dijî Şîeyên Bahreynê."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Bi destpêkirina şerê Amerîkayê li dijî Îranê û bersivdayîna Îranê bi rêya êrîşên mûşekî û droneyan bo ser bingeha wan navendên Amerîkî yên ku ji xaka welatên Kendavê ve hatibûn bikaranîn, tedbîrên ewlehiyê û zordestiya desthilatdarên Kendavê li dijî gelên xwe gihîştin asteke bilind.
Di vê çarçoveyê de, desthilatdarên siyasî yên Behreynê zordestiya xwe li dijî şêniyên Şîe yên vî welatî zêdetir kirin. Êşkence, girtinên dorvekî (rêzepêk), destgirtina li ser mal û milkên Şîeyan, herwiha girtina deriyên huseyniye û mizgevtan, tenê beşek in ji kiryarên çewisandina rejîma Al-Xelîfe.
Dr. Raşid El-Raşid, çalakvanê siyasî yê behreynî, hişyarî da li ser biryara desthilatdaran a ji bo qedexekirina seferên bo Îran û Iraqê, destgirtina li ser milkên Waqfa Ceferî, girtina zanayên olî û kesayetên olî, herwiha kampanyaya sorkirina ji nasnameyê (sivîlbûna nasnameya welatîbûnê) ku di rojan dawî de li ser înternetê hatiye destpêkirin.
Biryara qedexekirina seferan bo Îran û Iraqê û tawankirina (cîremî) çûna bo van her du welatan, ne biryareke ewlehiyê ye, belkî biryareke siyasî ya kûr e ku dijminatiya li dijî Îranê zêdetir dike. Ev welat nikare encamên vê siyasetê rake û ev gav wekî ragihandineke fermî ye ku “gelê xwe wekî dijmin dibîne”, ne wekî xeta yekem a berevaniya neteweyî di rewşên krîtîk de.
Di her krîzekê de li cîhanê, hikûmet hewl didin yekîtiya neteweyî xurt bikin û piştevaniya gel bi dest bixin. Lê li Behreynê, desthilatdar bi awayekî berevajî tevdigerin: zêdetir çewisandin, girtinên bêserûber û cezayên kolektîf ên li dijî Şîeyan. Wan ji rewşa dijwar sûd wergirtiye da ku kûrahiya nakokiya di navbera xwe û îradeya gel de zêdetir bikin.
Di dema şer an krîzên hebûnî de, pêşîniya her hikûmetekê yekkirina refên hundirîn e. Lê desthilatdarên Behreynê hewl didin şaşiyên xwe yên di tevlêbûna şerên herêmî û navneteweyî de (ku ji kapasîteya welêt wêdetir in) bi rêya hêrseke çêkirî ya gel veşêrin, da ku bala xelkê ji şikestina xwe ya mezin di biryara tevlêbûna li hevbendiya (koalîsyona) şerê dijî Îranê de bidin aliyekî din.
Di dema felaketên şer de, divê desthilatdar derfetên nîşandana hestên neteweyî û avakirina pireyên baweriyê bi civakê re biafirînin, lê tiştê li Behreynê diqewime berevajî vê ye. Wan ji rewşa şikestinê sûd wergirtiye da ku ji bêserebûna xwe ya ji bo negihîştina bi serkeftinê rizgar bibin û li şûna ku piştgiriyê bidin gel, zextan li ser wan zêdetir kirine.
Rewşa şer û krîzên karesatbar, her hikûmetekê neçar dike ku li şaşiyên xwe vegere û bingeha xwe ya neteweyî berfireh bike. Lê li Behreynê, rewşa ewlehiyê ya dijwar ku ji biryarên stratejîk ên şaş ên li dijî îradeya gel hatiye, wekî hincetekê ji bo hesabpêdanên hundirîn tê bikaranîn. Ev yek bi rêya girtina zanyarên olî, destgirtina li ser Waqfa Ceferî, dorpêçkirina mizgeftên Şîeyan û rêgirtina li hemwelatiyan ku bo ziyareta cihanên pîroz neçin Îran û Iraqê, tê kirin.
Ragihandina şer li dijî beşekî sereke yê civakê, zextên zêdetir li ser gel û tawanbarkirina wan bi xiyanetê, siyaseteke têkçûyî ye ji bo veşartina berpirsyariya di wê rêzeya xeternak a şerê li dijî Îranê de.
Biryara hilweşandina Waqfa Ceferî, qedexekirina seferan û kampanyaya dînane ya girtina kesayetên olî, tenê dikare bi vê peyamê bê fêmkirin: “Gel dijmin e.” Dema ku ev mijar dibe tenê xemgîniya rejîmê, êdî axaftin li ser parastina li hember êrîşên derve bêmane ye.
Hemû biryarên neheq ên dawî, nikarin şikestina rezîl a rejîmê di gihîştina armancên xwe yên di şer de veşêrin. Rastiya dijminê derve li vir eşkere dibe: Hemû kiryarên dawî yên rejîmê nîşan didin ku “gel” tenê dijminê wan ê rastîn e ku rejîm pê ve mijûl e.
Tewra ji şerê bixwe jî xirabtir, bikaranîna encamên şikestin û bêserebûnê ye wekî firsendekê ji bo tinekirina bermayiyên jiyana sivîl li Behreynê: destgirtina li ser azadiyan, bêdengkirina dengan, zordariya di çewisandinê de, sorkirina ji nasnameya sedên kesan, dorpêçkirina huseyniyeyan, destgirtina li ser waqfan, girtina zanayan di zindanên bîrdozî de, û di dawiyê de jî; kirina “seferê” wekî tawanekê.
..............
dawiya peyamê
Tags
Bahreyn
Rejîma Al Xelîfe
Şîeyên Bahreynê
Iran
Dr.Reşîd El-Reşîd
Your Comment