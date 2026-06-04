Şêx Nâîm Qasim: “Divê danûstandinên rasterast ên bi dijmin re bên rawestandin. Em bi şanazî rêbaza Îmam Xumeynî ® dişopînin”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Şêx Naîm Qasim, Berdevkê Giştî yê Hizbullaha Libnanê, di axaftinekê de bi rexnegirî ji danûstandinên rasterast ên hikûmeta Lubnanê bi rejîma siyonîst re li Waşingtonê, ji hikûmeta Libnanê xwest ku li ber erkê xwe yê çareserkirina nakokiyên navxweyî rabe.
Berdevkê Giştî yê Hizbullaha Libnanê got: «Encama danûstandinên rasterast pûç û riswakirin e û ji aliyê komên mezin ên neteweya Libnanê ve red e. Ragihandina peymana agirbestê, nexşeriyek e ji bo hilweşandina beşek ji gelê Libnanê û bindestkirina yên mayî.»
Şêx Naîm Qasim tekez kir: «Em tenê li ser agirbestê û paşvekêşana Îsraîlê tekez dikin û em eleqeyê bi parçebûna başûr û beşên din ên Libnanê nînin, me soz nedaye tu kesî ku em ê berxwedanê rawestînin, û heya ku dagirkirin hebe, berxwedan jî dimîne. Em tu girêdanekê di navbera berxwedanê û rawestana şer û paşvekêşana Îsraîlê ji Xalên Dagirkirî de qebûl nakin.»
Wî zêde kir: «Tu kesî mafê destwerdanê di karûbarên navxweyî yên Lubnanê de nîne û hikûmeta Libnanê mecbûr e li ber berpirsyariya xwe ya çareserkirina nakokiyên navxweyî rabe. Ku çekên berxwedanê wekî xala destpêkê ya her peymanekê, ji bo hilweşandina hêza Libnanê ye.»
Naîm Qasim di berdewamiya axaftina xwe de, bi tekezkirina li ser yekîtiya neteweyî wekî faktorek hêzê ji bo hemûyan li hemberî dijmin, ji berpirsên hikûmeta Libnanê xwest ku vê pêşandana pêkenok û bêrûmetî ya ku jê re tê gotin danûstandinên rasterast, bi dawî bînin.
Naîm Qasim tekez kir: «Rêbaza danûstandinên niha, teslîmbûn, têkçûn û pêkanîna armancên dijmin e. Daxuyaniya Washingtonê (derbarê peymana agirbestê de) prensîbên giştî yên Amerîka û Îsraîlê ji bo teslîmkirina Libnanê di projeya 'Îsraîlê Mezin' de nîşan dide. Ku çekên berxwedanê wekî bingehê her peymanekê were danîn, ev tê wateya hilweşandina hêza Libnanê û gefeke hebûnî (egzistansiyel) li ser neteweya berxwedanê ye. Çekên berxwedanê bi rastî tê wateya hilweşandin û bêîstiqrariya Libnanê û tevhevketinê di navbera Libnaniyan de li gorî berjewendiyên Îsraîlê ye, da ku ew tiştê bi şer dest nexist, bi siyasetê pêk bîne, lê em li xwîna şehîdan, axa xwe û nifşa pêşerojê xayînî nakin.»
Wî zêde kir: «Heta ku gundên me bombebaran kirin, malên me wêran bûn û gelê me tê kuştin, bajarokên dagirkirî yên Îsraîlê qetê ewle nabin.»
Berdevkê Giştî yê Hizbullaha Lubnanê di berdewamiya axaftina xwe de, çareseriya yekane ya vê krîzê wekî rawestandina hemû şêweyên êrîşên Îsraîlê yên li Libnanê, çi erdî, çi hewayî û çi deryayî destnîşan kir.
Ev berpirsê Berxwedana Îslamî ya Libnanê, di axaftina xwe ya bi munasebeta salvegera wefata Ayetullah Seyid Ruhullah Xumeynî, Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî ya Îranê de got: «Şoreşa Îranê bi eslê xwe îslamî û li ser bingeha prensîba li ber stemkarî û dagirkirinê ragirtinê dest pê kir û dirûşa wê 'ne rojhilatî ne rojavayî' bû. Îranê bi hemû zehmetiyên ku şoreşa wê bi wan re rû bi rû maye, li hemû astan pêşketin çêkir û ji tevgerên azadîxwaz piştgirî kir.»
Şex Naîm Qasim zêde kir: «Rojava û Amerîka qebûl nakin ku Îran bibe modela qewînbûn û edaletê, lê dixwazin Îran bibe bindestê berjewendî û zordariyên wan.»
Berdevkê Giştî yê Hizbullaha Libnanê di berdewamiya axaftina xwe de ji Îranê re ji ber alîkariya wê ji Libnanê re ji bo vegerandina axa xwe û mafê wê yê li hemberî dijminê Îsraîlî-Amerîkî, tevî dijwariyên mezin ên ku wê jiyaye, spasdarî kir.**
..................
Dawiya peyamê
Etîket:
Şêx Naîm Qasim
Îmam Xumeynî
Îran
Libnan
Hizbullah
Berxwedan
Your Comment