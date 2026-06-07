“Bertek/Reaksiyona Qalîbaf li hemberî êrîşa rejîma Siyonîst li ser taxa Dahiyê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dr. Mohammad Baqir Qalibaf, Serokê Meclîsa Şûrayê ya Îslamî ya Îranê, di reaksiyona xwe de li hember êrîşa rejîma Siyonîst li Dahiya Beyrûtê û her weha gotinên îro yên Donald Trump li ser tora Xê (X) nivîsand:
“Ne bi agirbestê re girêdayî dimînin û ne jî bi gotûbêjê bawer in. Bi dorpêça deryayî û binpêkirina peymanên têkildarî Lubnanê re wan nîşan da ku tenê zimanê hêzê fam dikin.
Dorpêça deryayî ya li dijî gelê Îranê û alîkariya îro ya Amerîkayê ji bo rejîma Siyonîst, bingeh û sermayeyên Amerîka û wê rejîmê li herêmê dike armancên rewa. Wekî her dem, destê hêzên me yên çekdar vekirî ye.”
Qalibaf diyar kir ku tevgerên dawî yên Amerîka û Îsraîlê dikarin asta tengezariyê li herêmê zêde bikin û encamên wan dê li ser berpirsiyarên van kiryaran be.
Dawiya peyamê.
..........
Etîket
Mihemed Baqir Qalibaf
Derdorên Beyrûtê
Your Comment