  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

“Bertek/Reaksiyona Qalîbaf li hemberî êrîşa rejîma Siyonîst li ser taxa Dahiyê”

7 June 2026 - 20:32
News ID: 1823978
Source: kmr.abna24.com
“Bertek/Reaksiyona Qalîbaf li hemberî êrîşa rejîma Siyonîst li ser taxa Dahiyê”

“Serokê Meclîsa Şêvra Îslamî, di berteka li hemberî êrîşa rejîma Siyonîst li ser taxa Dahiyê û helwestên îro yên Trump de nivîsand: Ne girêdayî agirbestê ne û ne jî baweriya wan bi diyalogê heye; her wiha bi dorpêça deryayî û binpêkirina peymanan derbarê Libnanê de nîşan dan ku ew tenê ji zimanê hêzê fêm dikin.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dr. Mohammad Baqir Qalibaf, Serokê Meclîsa Şûrayê ya Îslamî ya Îranê, di reaksiyona xwe de li hember êrîşa rejîma Siyonîst li Dahiya Beyrûtê û her weha gotinên îro yên Donald Trump li ser tora Xê (X) nivîsand:

“Ne bi agirbestê re girêdayî dimînin û ne jî bi gotûbêjê bawer in. Bi dorpêça deryayî û binpêkirina peymanên têkildarî Lubnanê re wan nîşan da ku tenê zimanê hêzê fam dikin.

Dorpêça deryayî ya li dijî gelê Îranê û alîkariya îro ya Amerîkayê ji bo rejîma Siyonîst, bingeh û sermayeyên Amerîka û wê rejîmê li herêmê dike armancên rewa. Wekî her dem, destê hêzên me yên çekdar vekirî ye.”

Qalibaf diyar kir ku tevgerên dawî yên Amerîka û Îsraîlê dikarin asta tengezariyê li herêmê zêde bikin û encamên wan dê li ser berpirsiyarên van kiryaran be.

Dawiya peyamê.

..........

Etîket

Mihemed Baqir Qalibaf

Derdorên Beyrûtê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha