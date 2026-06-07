“AYATA(IATA): Şer li dijî Îranê xetereya îflasa şîrketên hewayî zêde dike”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rêveberê Giştî yê Yekîtiya Navneteweyî ya Veguhestina Hewayî (IATA), Wîllie Walsh, di civîna salane ya rêxistinê li Rîo de Janeîro de hişyariyeke girîng da û got ku berdewamiya şerê Amerîka û Îsraîl li dijî Îranê, bi pêşveçûna xercên sotemeniyê re, dikare pêla nû ya îflas û yekgirtina şîrketên hewayî li seranserê cîhanê çêbike.
Walsh got ku bilindbûna bi berfirehî ya bihayê sotemeniya balafiran, ku encameke rasterast a aloziyên peydakirina sotemeniyê û girtina rêyên sereke yên firînê ji ber şerê li herêmê ye, firokexaneyan di bin fشarێke giran de hiştîye. Wî destnîşan kir ku gelek şîrket niha neçar in rêyên dirêjtir û biha bêtir bi kar bînin, û ev yek bi taybetî ji bo şîrketên “lêçûn-kêm” xeterê zêde dike, ji ber ku marjîna qezencê wan pir teng e.
Wekî mînaka herî zelal a vê feshara darayî, Walsh bi îflasa şîrketa hewayî ya ekonomîk a Amerîkî Spirit Airlines di meha borî de, destnîşan kir. Her çend wî danî ku modela şîrketên lêçûn-kêm nehatîye tunekirin, wî bûyerên serketî yên Ryanair-ê li Ewrûpayê wekî delîl anî. Li gorî wî, sê guran ên hewayî yên Amerîkî — Delta, United û American Airlines — jî di nav pêşbaziyê de ne û hin xetên navxweyî yên lêçûn-kêm ji holê radikin.
Raporê IATA nîşan dide ku şer li dijî Îranê aloziyeke giran di trafikê hewayî de li ser sînorên Rojhilata Navîn çêkiriye û firokexaneyên sereke yên herêmê wekî Dubai, Doha û Abu Dhabi bi kêşeyan re rû bi rû kiriye. Ev rewş bandorek rasterast li ser karûbar û performansa şîrketên wekî Emirates, Qatar Airways û Etihad dike.
Her çend ev şert û merc dijwar in, Walsh bawer e ku cihê Kendavê wekî navendek girîng a hewayî ya cîhanî êdî jî domdar dimîne. Wî bi gotina ku şîrketên herêmê 14% ji kapasîteya hewayî ya cîhanê temsîl dikin, got ku ev kapasîte ne mimkûn e bi hêsanî were veguherandin û, dema aramî vegere, şîrketên Kendavê dê careke din cihê xwe bi dest bixin.
..........
Dawiya peyam
Etîket:
Îran, Şerê Îran û Amerîkayê, Amerîka, Komara Îslamî ya Îranê, Şerê Amerîkayê li dijî Îranê, Encamên aborî yên şerê li dijî Îranê, Encamên şerê li dijî Îranê
Your Comment