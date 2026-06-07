“Hêrişa rejîma Siyonîst li ser taxa Başûrê Beyrûtê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çavkaniyên Îbrî î roja Yekşemê ragihandin ku hêzên hewayî yên rejîm Siyonîst êrîşan li ser taxa başûrê Beyrûtê kirine.
Kanal 14 ê televîzyona rejîma Siyonîst got ku hinek rapor derbarê êrîşên hewayî yên artêşa vê rejîmê li ser taxa başûrê Lubnanê belav bûne."**
Katz, êrîşî taxa Dahiyê ya başûrê Beyrûtê kiriye."
"Benjamin Netanyahu, serokwezîr û Yisrael Katz, wezîrê şer ê rejîma Siyonîst di daxuyaniyeke hevbeş de, êrîşa hewayî ya artêşa vê rejîmê li ser taxa Beyrûtê piştrast kirin.
Hejmara şehîdên Libnanê di 24 saetên dawî de derket 21 kesan.
Dawiya peyamê /"
Your Comment