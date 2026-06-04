“Seyîd el-Hûsî: Welayet; têgeheke rêgir e li hember serdestiya derve/ Cejna Xedîrê beşek ji mîrata bawermendiya gelê Yemenê ye”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Seyîd Ebdulmelik Bedredîn El-Hûsî di axaftineke xwe ya bi munasebeta Cejna Welayetê de got: "Cejna Xedîrê û Rojana Welayetê ji boneyên resen û beşek ji mîrata îmanî ya gelê misilman ê Yemenê ye."
Wî diyar kir: "Herî samîmî pîroziyên xwe û hêviyên xwe yên baş, bi munasebeta Cejna Xedîrê û Rojana Welayetê, ev boneya mezin a olî, pêşkêşî gel û netewa xwe dikim. Gelê hêja yê me jî, mîna her salî, di vê roja pîroz de, cejna welayetê bi rengekî bi heybet li hemû parêzgehên rizgarkirî pîroz kir."
Xedîr; rastiya dîrokî û nasnameya olî ya neteweyê
El-Hûsî zêde kir: "Boneya Xedîrê û Rojana Welayetê ji bo gelê me ti nûbûnî tune ye; wan ev boneyan di nav nifş û sedsalan de di çarçoveya baweriya xwe ya req de pîroz kiriye. Gelê me boneyên olî, bi taybetî rojbûna Pêxember (s.xw.) û boneyên din, pîroz dike û ji van boneyan ji bo parastina nasnameyê û bidestxistinên wê yên girîng sûd werdigire."
Wî got: "Bûyera Xedîrê ji rastiyên dîrokî yên sabît û lihevkirî ye di navbera dîroknas û muhedîsan de, ne meseleyeke gumrahî an jî guman lê ye. Pîrozkirina Xedîrê û Welayetê, pîrozkirina boneyeke resen, qethî û ji rastiyên dîrokî yên misoger e. Girîngiya Xedîrê ji ber wê ye ku ew şahid e li ser temamiya dîn û qedandina nîmeta Xwedê."
Welayet; têgîna bergirî li ser desthilatiya biyanî
Rêberê Ensaarullahê Yemenê anî ziman: "Ji girîngtirîn aliyên boneya Xedîrê, tomarkirin û bîrxistina ragihandina dîrokî ye ku Pêxemberê Ekrem (s.x.a) bi guhdariya fermana Xwedê ew ragihandî gelê xwe. Ev ragihandina mezin, nîşana mezinahî û girîngiya awarte ya wê boneyê ye û hêjayî wê ye ku bal were kişandin serê."
Wî got: "Têgîna welayetê, neteweyê ji girêdayîbûna bi cihû û xirîstiyan re, wek navendên fermandariyê, rêberî û desthilatiyê li hemû qadan, vedigire û pê re hatin û piştevaniya ji wan wek xeterek mezin ji bo neteweyê dibîne."
El-Hûsî eşkere kir: "Girêdayîbûna bi dijminên Xwedê ve, çewtiyekî pir xeternak e û têgîna welayetê, rûmet, qewet û parastina neteweya îslamî li hember vê xetereyê misoger dike. Rojana Welayetê boneyeke pir girîng e ku bi rewşên îro yên neteweya îslamî û astengiyên li pêşiyê re têkiliya rasterast heye."
Xedîr; rêya pêşeroja neteweya îslamî
Wî got: "Hin welatan bi boneyên bêqîmet ve mijûl dibin ku tewra naveroka wan a çewt heye û hişê girêdayîbûnê xurt dikin. Lê belê mijara welayetê, herî hesas mijar e li bal her neteweyê û rêya pêşeroja neteweya îslamî dikişîne."
El-Hûsî destnîşan kir: "Îslam dînek e ku bandor û berhemên xwe di kesayeta mirovan û rastiya jiyana wan de nîşan dide û ragihandina dîrokî ya Xedîrê jî li ser cihê Emîrul Mu'minîn Elî (s.x) di nav neteweyê de tekez dike."
.............
Dawiya peyamê
Etîket: Yemen, Ensarullah, Dehaya Welayetê, Cejna Xedîrê, Îslam
Your Comment