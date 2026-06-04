“Elî Zeydî bi heyeteke ‘Esaibê Ehlê Heq’ û ‘Ketaibê Îmam Elî’ re hevdîtin pêk anî.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li ser bingeha daxuyaniya nivîsgeha Elî Falih Ez-Zeydî, Elî Falih Ez-Zeydî ji heyeteke ‘Esaibê Ehlê Heq’ û ‘Ketaibê Îmam Elî’ pêşwazî kir.
Serokwezîrê Îraqê ji Qeys Xezelî û Şibil Ez-Zeydî re, ji ber pabendbûna wan bi rêberiyên mercîetiya bilind a olî û piştgiriya wan ji bernameya hikûmetê ya ji bo tekezkirina çek di destê hikûmetê de û bicihbûna wan di bin sîberê hikûmetê û fermandariya giştî ya hêzên çekdar de, spasdarî kir.
Di vê hevdîtinê de hat biryardayîn ku komîteyeke hevbeş were avakirin ku erkê wê amadekirina mekanîzmayên bicîhanîna pêvajoya birîna girêdayîbûn û têkiliyan bi Heşda Şe’bî (Hêzên Gel) re û herwiha mayîna çek di destê hikûmetê de di nav du rojên pêş de be; bi awayekî ku lihevhatî be bi destûra bingehîn û qanûnên Îraqê re û bibe sedema xurtkirina hêza hikûmetê.
Your Comment