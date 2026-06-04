  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

“Elî Zeydî bi heyeteke ‘Esaibê Ehlê Heq’ û ‘Ketaibê Îmam Elî’ re hevdîtin pêk anî.”

4 June 2026 - 18:25
News ID: 1822405
Source: Kurdpress
“Elî Zeydî bi heyeteke ‘Esaibê Ehlê Heq’ û ‘Ketaibê Îmam Elî’ re hevdîtin pêk anî.”

Karûbarê Îraq û Herêma Kurdistanê – Serokwezîrê Îraqê di hevdîtina xwe bi heyetên ‘Esaibê Ehlê Heq’ û ‘Ketaibê Îmam Elî’ re, ji piştgiriya serokên van her du komên ji bo bernameya hikûmetê ya ji bo tekezkirina çek di destê saziyên fermî de, spasdarî kir û ji bo amadekirina mekanîzmayên bicîhanîna vê pêvajoyê di nav du rojan de, ji avakirina komîteyeke hevbeş nûçe da.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li ser bingeha daxuyaniya nivîsgeha Elî Falih Ez-Zeydî, Elî Falih Ez-Zeydî ji heyeteke ‘Esaibê Ehlê Heq’ û ‘Ketaibê Îmam Elî’ pêşwazî kir.

Serokwezîrê Îraqê ji Qeys Xezelî û Şibil Ez-Zeydî re, ji ber pabendbûna wan bi rêberiyên mercîetiya bilind a olî û piştgiriya wan ji bernameya hikûmetê ya ji bo tekezkirina çek di destê hikûmetê de û bicihbûna wan di bin sîberê hikûmetê û fermandariya giştî ya hêzên çekdar de, spasdarî kir.

Di vê hevdîtinê de hat biryardayîn ku komîteyeke hevbeş were avakirin ku erkê wê amadekirina mekanîzmayên bicîhanîna pêvajoya birîna girêdayîbûn û têkiliyan bi Heşda Şe’bî (Hêzên Gel) re û herwiha mayîna çek di destê hikûmetê de di nav du rojên pêş de be; bi awayekî ku lihevhatî be bi destûra bingehîn û qanûnên Îraqê re û bibe sedema xurtkirina hêza hikûmetê.

Your Comment

You are replying to: .
captcha