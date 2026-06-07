Piştgirîya bi hevkariya zêdetir ji 30 malan: 5 hezar porsên nazrê yên Xedîr li Silêmandarabê Reşt hatin çêkirin û belavkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Subhan Nîmetpûr, rêveberê «Xanê Bereket» ê li taxa Silêmandarabê û Tekyeya Îmam Hadî (s.x) ya Riştê, di daxuyaniyekê de ji bo nûçegihanê ABNA li parêzgeha Gîlanê, ragihand ku bi boneya Cejna Pîroz a Xedîrê, çendîn bernameyên çandî, civakî û alîkariya jiyanê di vê taxê de hatine lidarxistin.
Nîmetpûr, piştî pîrozkirina cejna welayet û îmametê, got: «Cejna Xedîrê derfeteke giranbuha ye ji bo belavkirina çanda welayetê, xurtkirina hevgirtina civakî û xizmeta hewcedaran. Ji bo vê armancê, bi beşdariya xêrxwazan, xelkê taxê û çalakvanên çandî, çendîn bernameyên taybet li Silêmandarabê hatin pêkanîn.»
100 pakêtên alîkariyê ji bo malbatên hewcedar
Rêveberê Xanê Bereket destnîşan kir ku di beriya cejnê de, zêdetir ji 100 pakêtên alîkariya jiyanê hatine amadekirin û di nav malbatên kêmderamet ên taxê de hatine dabeşkirin, da ku di vê cejna mezin a îslamî de, ev malbat jî ji bereketên sifreya Îmam Elî (s) sûdmend bibin.
Pêşandana hezkirinê bi riya xwenîşandanên gelêrî
Nîmetpûr herwiha behsa beşdariya çalak a xelkê di merasîmên Cejna Xedîrê de kir û got: «Yek ji bernameyên din, pêkanîna meşeke gelêrî bû ku bi beşdariya berfireh a zarok, ciwan û malbatan hat lidarxistin; ev çalakî bû nîşaneke zelal a hezkirin û dilsoziya gel ji bo Mîrê Bawermendan, Îmam Elî (s).»
Pêjandina 5 hezar porsên xwarinê bi hevkariya 30 malan
Di derbarê xwarina nazrî de, Nîmetpûr diyar kir ku «Itama Xedîrê» (xwarin dayîn) yek ji girîngtirîn sunetên vê cejnê ye. Wî got: «Bi hewlên xelkê taxê û xêrxwazan, zêdetir ji 30 malan bi awayekî xwebexş di vê pêngavê de beşdar bûn. Di encamê de, 5 hezar porsên xwarinên nazrî (wek şolêzerd, aşê do û zerîşk-pilaw) hatin amadekirin û di nav xelkê û hewcedaran de hatin dabeşkirin.»
Hêza gel; bingeha sereke ya çalakiyan
Nîmetpûr amaje bi vê kir ku tiştê îsal herî zêde balê dikişîne, beşdariya rasterast a xelkê bû di hemû qonaxên kar de; ji amadekirina pakêtan bigire heta pêjandin û belavkirina xwarinê. Ev yek nîşaneya kapasîteya mezin a gelî ye ji bo pêşxistina çanda Xedîrê.
Di dawiyê de, berpirsê Tekyeya Îmam Hadî (s.x) spasiya hemû xêrxwaz, xizmetkar û malbatên beşdar kir û hêvî xwest ku ev çalakî, gavek be ji bo belavkirina zanînên Ehl-ul-Beyt (s.x), xurtkirina têkiliyên civakî û xizmeta xelkê hejar, û tekez kir ku ew ê di boneyên din ên olî de jî bi vê hêzê xizmetê bidomînin.
------------------------
Dawiya peyamê/
Taqs
Xwarina Xedîr
Sobhan Nematpour
Mala Berekat, Taxa Silêmandarab, Reşt
Your Comment