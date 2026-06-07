Sê pirsgirêkên mezin ên kurdên Sûriyeyê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî rapora Kurdpressê, tevî ku pêvajoya tevlîbûna strukturên Rêveberiya Xweser a bakur-rojhilatê Sûriyeyê di nava dewleta veguhêz a Şamê de didome, fikarên li ser paşeroja mafên siyasî û çandî yên kurdan, rola jinan û kontrolkirina çavkaniyên aborî zêde dibin. Ev pêvajo piştî lihevkirina çileya 2026-an a di navbera Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) û Şamê de ketiye qonaxeke nû.
Megan Bodette, Rêvebera Lêkolînan a “Enstîtuya Aştiyê ya Kurdî” ya li Washingtonê, di hevpeyvînekê de bi kovara Amargî re, piştî serdana xwe ya Qamişloyê, bal kişand ser valahiya di navbera sozên siyasî û rastiyên meydanî yên li bakur-rojhilatê Sûriyeyê de.
Li gorî gotina Bodette, destkeftiya herî girîng a lihevkirina 29-ê çile, pêşîgirtina li komkujî û paqijkirina nijadî ya li herêmên kurdnişîn bû. Ew bi bîr tîne ku di operasyonên Tirkiyeyê yên li Efrîn û Serêkaniyê yên salên 2018 û 2019-an de, bi sed hezaran kurd, xirîstiyan û êzidî koçber bûbûn, lê vê carê beşeke mezin a niştecihên bakurê Sûriyeyê karîbûn li herêmên xwe bimînin an vegerin malên xwe.
Ew tekez dike ku ev rewş “ne neçarî bû”, ji ber ku di heman demê de ku hêzên girêdayî Şamê ber bi herêmên bin kontrola HSD-ê ve diçûn, şer û pevçûnên mezhebî jî diqewimîn.
Li gorî raporê, hevkariya ewlehiyê ya di navbera HSD û Şamê de, zemîna vegerandina beşek ji koçberan bo Efrînê amade kiriye; herêma ku piştî operasyona leşkerî ya Tirkiyeyê ya 2018-an, di bin kontrola komên bi piştevaniya Enqereyê de bû û di destpêka 2025-an de careke din hêzên dewleta Sûriyeyê ketinê. Herwiha, beşeke girîng a erebên sunnî yên ku di salên borî de bi piştevaniya Tirkiyeyê li vê herêmê hatibûn bicihkirin, vegeriyane herêmên xwe yên sereke.
Di warê leşkerî de jî, pêvajoya tevlîbûna Yekîneyên Parastina Gel (YPG) û hêzên din ên girêdayî HSD-ê di çarçoveya çar tîpên nû de, bi awayekî bê alozî tê pênasekirin. Wekî din, bi hezaran kurdên bê nasname karîbûn serlêdana bidestxistina welatibûna Sûriyeyê bikin; mafekî ku bi dehan salan di serdema rejîma Beasê de ji wan hatibû standin, her çend hîn jî di belgeyên fermî de tenê sernavê “Erebê Sûriyeyê” ji bo wan tê hilbijartin.
Lê belê, Bodette hişyarî dide ku mafên sivîl û siyasî, bi taybetî ji bo kurd, jin û kêmneteweyan, hîn jî di bin gefê de ne. Li gorî wê, sozên der barê perwerdeya bi zimanê kurdî û naskirina wî de hîn nehatine cîbicîkirin û zimanê kurdî ji tabloyên giştî, belgeyên dewletê û gelek dibistanan hatiye rakirin. Li hin herêman, perwerdeya kurdî tenê wekî dersa bijartî hatiye sînordarkirin.
Ew dibêje: “Yek ji sedemên sereke yên têkoşîn û berxwedana kurdan, zexta li ser zimanê kurdî bû. Niha careke din ev ziman ji qada giştî tê rakirin.”
Li bajaran mîna Qamişloyê, tabloyên duzimanî (kurdî-erebî) çend caran hatin komkirin û bi tabloyên tenê erebî hatin guhertin. Herwiha zimanê siryanî jî bi temamî ji qadên giştî hat rakirin. Hin rayedarên dewletê pêşniyar kirin ku navê Kobaniyê careke din bibe “Eyn el-Ereb”; navê ku di serdema rejîma Beasê de dihat bikaranîn.
Bodette dibêje ev kiryar bûne sedema hêrseke berfireh li nava kurdan, ji ber ku ji bo gelek ji wan, xwendin û jiyana bi zimanê zikmakî, beşeke bingehîn a nasnameya wan a siyasî û civakî ye.
Di warê mafên jinan de jî fikar zêde bûne. Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) daxuyandine ku bêçekkirin “xeta sor” a wan e. Di heman demê de, dewleta veguhêz a Sûriyeyê li dijî tayînkirina jinan li hin postên sereke derketiye û tenê jinek, şaredara kurd a Kobaniyê, karîbû posteke fermî bi dest bixe.
Bodette dibêje sîstema “Hevserokatiyê” ku di avaniya Rêveberiya Xweser a bakur-rojhilatê Sûriyeyê de dihat cîbicîkirin û li ser bingeha wê jin û mêrên ji neteweyên cuda bi hev re rêveberî dikirin, niha hatiye alîkirin. Li gorî wê, rakirina vê modela rêveberiyê nîşana vegerandina avaniya navendî û mêrsalar a li Sûriyeyê ye.
Ev pêşhat di hefteyên dawî de bûne sedema xwepêşandanên li kolanan jî. Di dema cejna Newrozê de li Qamişloyê, hejmarek ji ciwanên kurd alên Sûriyeyê ji ser avahiyên dewletê daxistin; kiryarek ku piştî êrîşa hin ereban li dijî kurdan û desteserkirina sembolên kurdî li bajaran din pêk hat.
Bodette bawer dike ku valahiya nifşan li nava kurdan kûrtir dibe. Nifşê ku di serdema şer û ezmûna rêveberiya xweser de mezin bûye, niha bi zorê dipejirîne ku careke din tenê bi nasnameya “Erebê Sûriyeyê” bê pênasekirin û di jiyana rojane de tenê zimanê erebî bi kar bîne.
Ew tekez dike: “Ger zimanê ku hûn dikarin li nexweşxane, dadgeh an îstgeha polîsan bi kar bînin tenê zimanek be ku hûn jê fam nakin, ev ne tenê pirsgirêkek sembolîk e; belê cureyek cûdakarî ye.”
Li kêleka mijarên nasnameyî, pêşbirk li ser çavkaniyên aborî jî beşeke girîng a pêşhatên Sûriyeya nû pêk tîne. Bakur-rojhilatê Sûriyeyê beşeke mezin a çavkaniyên petrol û gazê û herwiha berhemên çandiniyê yên vî welatî di destê xwe de digire û kontrolkirina van çavkaniyan, yek ji motîvasyonên sereke yên Şamê bû ji bo pêşvebirina pêvajoya tevlîbûnê.
Bodette dibêje avaniya aborî ya ku li Sûriyeyê tê avakirin, zêdetirî ku di berjewendiya xelkê de be, di bin kontrola kesayetiyên nêzî desthilatê û sermayedayên biyanî de ye. Li gorî wê, qanûnên nû yên veberhênanê dişibin avaniya aborî ya serdema Beasê, lê desthilatên zêdetir didin dewletê û sermayedayên biyanî.
Ew herwiha behsa wan raporan dike ku ji gotûbêjên hin sermayedayên sûrî yên bi dewleta Donald Trump re der barê projeyên aborî yên li Sûriyeyê de nûçe dane; projeyên ku dibe berjewendiyên xelekên nêzî desthilatê yên li Amerîka, Tirkiye û welatên Ereb ên Kendavê dabîn bikin.
Li gorî Bodette, tevî pêvajoya tevlîbûnê, rewşa aborî ya li bakur-rojhilatê Sûriyeyê hîn jî krîtîk e; bihayên tiştan zêde bûne, bêkarî berfireh dibe û gelek niştecihên herêmê hîn jî guhertineke berbiçav di jiyana xwe de hîs nakin.
Ew di dawiyê de tekez dike ku paşeroja Sûriyeyê dê ne tenê bi lihevkirinên siyasî bê diyarkirin, belê pêwîstiya wê bi avakirina “peymaneke civakî” heye ku pirrengiya neteweyî û ayînî, mafên jinan û dadmendiya aborî misoger bike.
Bodette hişyarî dide ku ger dewleta nû ya Sûriyeyê li ser polîtîkayên sînordarker berdewam be, bêrêziyên niha dikare bibe sedema bêîstiqrariyên nû; bi taybetî li nava nifşê kurdan ku ezmûna rêveberiya xweser û beşdariya siyasî li pişt xwe hiştine.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment