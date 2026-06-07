“Giregira rêgirtinê (bazdarî) di navbera Îran û Îsraîlê de; çima pêwîst e Tehran rêgezên lîstikê biguherîne?”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rojhilata Navîn ji qonaxa şerên sîyê derbas bûye û ketî qonaxa rûbirûbûna rasterast. Pêşketinên di navbera Xaklêwan 1404 û Adar 1405 de destnîşan dikin ku hevbendiya Amerîka û Îsraîlê ne tenê li dû wêneha leşkerî ne, belkû stratejiya lixweşandina hêza herêmî ya Îranê li dû xwe dikin. Di vê rewşê de, pirsê sereke yê raya giştî ev e: çima bi tevahî bingehên bazdarî nehatine pêkanîn, û çima aliyê beramber hê jî berdewamiya êrîşan didomîne, her çend Îran bersivên leşkerî da, wek “Wa’deyên Sadiq”?
1. Navberê bersiva leşkerî û hesabên dijmin
Di zanista siyasêtê de, bersiveke qetî divê dijmin ji dubarekirina êrîşê paşde bîne; lê di mehên dawî de rewşek cûda dîsane. Amerîka û Îsraîl, ji ber pirsgirêkên hundirîn û pêdiviya mayîna siyasî, rêveberiya aloziyê ji dûrketina aloziyê pirtir hilbijartin. Ew bersivên berê yên Îranê wek rastiyeke nû pejirandine û, li şûna paşvekişînê, şêwaza êrîşên xwe bi wê re şert û şert kirine. Di rastiyê de, bazdarî ji rewşeke statîk — tirs ji lêdana duyem — derbas bûye bo bazdarîyek dînamîk, ku tê de her du alî bi domdarî sînorên tehamulê yên hevdu têkildar dikin.
2. Çewtiya hesabkiriya hevbendiya rojavayî-îbranî
Têkçûna rasterast a Amerîka li qada de, û derbasbûna sînorên sor ên Tehranê, nîşana çewtiya mezin a hesabkirinê ye ji aliyê Tel Avivê ve. Wan bêdengî an jî sebrê stratejîk ê Îranê wek lawazî wergirtine. Dubarebûna êrîşan li dijî zîrengîyan û payebilindîyên bingehîn, ji vê baweriyê tê ku Îran, ji ber hin fêşarê, nikare bikeve nav şerekî tevahî. Dema dijmin li dengê alarmê hestiyaretiya xwe winda bike, bandora derûnî ya êrîşan jî kêm dibe. Ev tê wê maneyê ku bersivên berê, her çend pêwist bûn, lê ji bo guherandina bingehîn a hesabên dijmin têr ne bûn.
3. Pêwîstiya bazdarîya giştî
Rastiya dijwar ev e: qisas, dawîya karê nîne. Ger bersiva Tehranê tenê reaksiyona li hember êrîşa berê be, dijmin wê wek kîmetiyeke şer qebûl bike û ji bo gavê paşîn plan bike. Bazdarîya rastîn tenê wextê derdikeve holê ku hêjaya êrîşê hemî aramî û hebûna wan tehdît bike.
Îran naha di rewşekê de ye ku divê bi guhertina qonaxa bazdarîyê, stratejiya xwe li sê astan bilind bike:
- Di asta teknîkî de: bi zêdekirina şertên bazdarîyê ji bo bêbandorkirina pêdiviyên dîfensîv ên pirqatî; bi wateya ku dijmin bawer bike ku her çend bi pêşketinên balafirkirina parastinê yên pêşkeftî be jî, ew ewle nîne.
- Di asta siyasî-hundirîn de: bi xurtkirin û nîşandana yekîtiya neteweyî ya xelk û dewletê; peyama hêzê ev e ku gava civak û hukumet wek yek deng û xurt xuya bibin, zexta derveyî nikare welat ji hundir ve lawaz bike.
- Di asta meydanî de: bi guhertina qaîdeyên lîstikê, bi awayekî ku destpêka kiryarê bi tevahî ji destê hevbendiya Washington–Tel Avivê derkeve û vegerîna bo rewşa berê ji bo wan ne mumkîn be; bi vî awayî ku aliyê beramber nekaribe dema, cîh û celebê pevçûnê bixwe diyar bike, lê hest bike ku ketî qada ku qaîdeyên wê li sûdê wê nîne.
Ger bersiva paşîn a Îranê ne tenê qisasê, belkî biryargeh û şikandina şertan nebe, dijmin dê cesaretê ji bo nêzîkbûna li hundirê stratejîk a welatê bibîne.
Tehran divê di navbera du vebijarkên sereke de hilbijêre: an rê bide aliyê beramber qaîdeyên xwe yên nû dîktê bike, an bi gavêke mezin û neçêkirî, balansa hêzê bi awayekî binivîse ku bihayê her cure adventure ji bo dijmin wêrankar be. Ev ceribandin ne tenê ji bo îro, belkî ji bo ewlekariya Îranê di dehsalên pêş de jî girîng e. Di cîhana siyasêtê de, ew kesê ku bi qetîtir û cesarettir lîstin bike, dê qaîdeyên nizamê nû dîktê bike.
Ji hêla qelemê ve: Muhammed Eli Rustemlo; nûçegihan û çalakvanê medyayî
.........................
Dawiya peyamê
Etîket
Îran
Şer
Amerîka
Rejîma Siyonîst
Your Comment