“Berteka Îranê li hemberî bêedebiya Amerîkayê: Divê şirîkên we bacê bidin [an jî: berdêla vê bidin]”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Xarîbabadi, Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê, bi tundî li hemberî daxuyaniyên Wezareta Xezîneya Amerîkayê derket û ev xalên jêrîn tekez kirin:
Yek: Ev pêngava Amerîkayê, “bêşermiyeke nû” ye. Eger Waşîngton, wekî êrîşkarê sereke yê li dijî Îranê, bi rastî dixwaze ziyan bên telafîkirin, divê adresa şaş negere: Divê ji xwe dest pê bike û ji wî rejîmê dest pê bike ku sedema sereke ya şerxwazî, êrîşkarî û bêîstiqrariya herêmê ye. Îran dest ji êrîşkaran bernade û dê hemû berdêlên şer bi temamî werbigire.
Du: Hin dewletên herêmê ku ax û îmkanên xwe xistine xizmeta êrîşa li dijî Îranê, nikarin xwe wekî “daxwazkarê ziyanê” nîşan bidin. Kiryarên wan dikeve çarçoveya “berpirsiyariya navneteweyî” û “beşdarbûna di kiryarên neqanûnî de”. Ji ber vê yekê, li şûna ku daxwaza ziyanê bikin, divê ew bi xwe berdêla ziyanên ku gihandine Îranê bi temamî bidin.
Sê: Darayî û mal û milkên Îranê, ne “ganîmeta şer” a Waşîngtonê ne û ne jî fondeke dayînê ne ji bo hevpeymanên wê. Her cûre destdirêjî, veguhestin an terxankirina mal û milkên Îranê bêyî razîbûna dewleta Îranê, kiryareke nû ya neqanûnî ya navneteweyî ye.
Çar: Îran li ser parastina mafên gelê xwe, şopandina berpirsiyariya navneteweyî ya êrîşkaran û daxwazkirina berdêla tam a ziyanên ku ji ber kiryarên neqanûnî yên Amerîkayê çêbûne, bi israr e û dê bi awayekî ciddî vê yekê bişopîne.
……………
Dawiya Peyamî
Your Comment