"Wezîrê kabîneya komkujî ya Îsraîlê: Destê Erdogan bi xwînê hatiye rijandin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di berdewamiya êrişên devkî yên berpirsên rejîma Siyonîst li dijî serokkomarê Tirkiyeyê de, wezîrê çand û werzîşê yê vî rejîmî bi gotineke tûj helwest li dijî Recep Tayyip Erdogan nîşan da.
Di dema ku dosyaya Binyamin Netanyahu li Dadgeha Laye (Laheyê) derbarê komkujiya li Xezzeyê de didome, 'Miki Zohar', wezîrê çand û werzîşê yê rejîma Siyonîst, got ku Erdogan 'divê bersivê bide tawanên xwe.'
**Wezîrê çand û werzîşê yê rejîma Siyonîst, Tirkiye û serokkomarê wî bi gefa leşkerî tehdît kir. Zohar li ser tora civakî ya X (Twittera berê) nivîsî: 'Erdoganê dîktator yê destên wî bi xwînê hatiye rijandin, divê li ber tawanên xwe bersiv bide û divê ji bo tenê welatê demokratîk ê Rojhilata Navîn, waiza exlaqî neke.' **
Wezîrê Siyonîst daxwaza bersivdana serokkomarê Tirkiyeyê li ser 'tawanên' ku tê îdiakirin dike, di dema ku tawanên rejîma Siyonîst li herêmên cihêreng ên wekî Xeze û Libnanê didomin. Her ev tawanan bû sedema ku Dadgeha Laye biryara girtina serokwezîrê Îsraîlê di derbarê komkujiya li Xezeyê de derxe.
Endamê payebilind ê kabîneya Netanyahu di berdewamiya peyama xwe de, serokkomarê Tirkiyeyê bi çalakiya leşkerî tehdît kir û îdia kir: 'Eger ew (Erdogan) wêrekî bike ku em biceribîne, dê çarenûsa wî ji ya rejîma mirinê ya Îranê xerabtir be.'
Ev îdia di demekê de tê pêşkêş kirin ku Donald Trump, serokkomarê Amerîka, di beşek hevpeyivîna xwe ya dawî de derbarê şerê ferzkirî li dijî Îranê de, li ser pêşeroja Îsraîlê fikarên xwe anî ziman û gotibû: 'Eger ez nebiyama, Îsraîl tunebû.' "
...............
Dawiya peyamê /
Etîket: Îran, Rejîma Siyonîst, Îsraîl, Erdogan, Tirkiye, Rojhilata Navîn
Your Comment