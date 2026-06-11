“Ketina mûşekên Îranî li ser bingehên Amerîkayê li Jordan, Kuwait û Bahrayin.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mûşekên Îranî bi awayekî fireh baregehên Amerîkî li Urdun, Kuwêt û Behreyn, tevî baregeha Muwaffaq al-Salti, bi awayekî rastî li nexşanê xistin.
Li gorî vê raporê, piştî dagirkirina sûcdarane ya Amerîkayê li ser axa Îranê, hejmareke pir zêde ji Mûşekên balîstîk ber bi baregeha Muwaffaq al-Salti li Urdunê hatin avêtin.
Di vê navberê de, bi her çiqas xetera tund a hikûmeta Urdunê ya li ser qedexe kirina wênekêşiya êrîşên Mûşkî yên Îranê hebû, belê bikarhênerên Urdunî bi awayekî fireh wêneyên firoviyana Mûşekên li ser vê welatê tomar kirin.
le aliyekî din ve, hin çavkaniyên nûçeyan ragihandin ku li baregeha Amerîkî Al-Salem li Kuwêtê teqînek çêbûye.
Medyayên erebî, di nav de «Sabereen News», di nûçeyên xwe yên lezgîn de ragihandin ku Mûşkên Îranî li navenda Fleeta Pêncem a Hêza Deryayî ya Amerîkayê lê dan.
Ev çavkaniyên nûçeyan jî ragihandin ku êrîşên Mûşkî û dronî li ser cihên stargehkirina leşkerên Amerîkî li Behreynê berdewam in û alarmên hişyarî qet nawestin.
Ev operasyon di bersiva êrîşên Artêşa Têrrorîst a Amerîkayê li ser çend xalan li başûrê Îranê de hate pêk anîn.
Your Comment