Ayetullah Erakî di bangewaziya xwe ya li misilmanan de: "Êrîşkirina berjewendiyên Amerîkayê ferzekî şer'î ye"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ayetullah Muhsin Erakî, endamê Rêveberiya Meclisa Şêxên Serokatiyê û endamê Bilindmeclîsa Medreseyên Olî, peyameke girîng ji bo misilman û azadiyaran derxist.
Metna farisî ya peyama Ayetullah Erakî li jêr heye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Di vê rewşa ku desthilatdariya siyonîzm û Amerîkayê li ber hilweşînê ye, superhêza Amerîkayê tevgereke destnîşan kiriye ji bo çekdarên şervan ên li Iraq û Libnanê çekbazî bike; da ku bi vê yekê, pêşî hêzên berxwedanê lawaz bike û paşê bi şikandina ruhê ezmenda serbixwebûna gelên herêmê, erdê ji bo hakimiyeta tam a mêtingeriyê li ser hemû vî warî amade bike. Li ser vê bingehê, meqamên jêrîn radigihînin:
Yekem: Her çalakiyeke ku bibe sedema lawazbûna ruhê berxwedanê di nav gelên herêmê de, ji aliyê şer'î ve heram e. Bêguman, çekbazîkirina hêzên berxwedanê, bi xwe lawazkirina berxwedanê û alîkarîkirina zaliman û kafirên şerker, bi taybetî jî superhêza siyonîst-emerîkî ye.
Duyem: Li ser azadiyarên herêmê farz e ku li hember rabûna dijminê siyonîst-emerîkî bêdeng nebin; bi taybetî piştî ku ev dijmin bi rengekî êrîşkar û sînor negirtî êrîşî hêza herî mezin a îslamî û kesayeta olî, ango Rêberê Ometê û Şehîdê Mezin, Îmam Elî Xamene'î (Xwedê ruhê wî pîroz bike) kir.
Sêyem: Dijminê Amerîkayê kafirê şerker e û cihad bi wî re bi hemû hêz û taqetê, li ser her bawermendê azad ê ku bi ahên Îslamê bawer dike, farz e. Êrîşkirina berjewendiyên Amerîkayê, li her derê ku be, û têkoşîna li dijî kesên ku di xizmeta hêza Amerîkayê
de ne, ji bo her kesê ku karîn û taqeta wî hebe, ferzekî şer'î ye.
...........
Dawiya Peyam
Your Comment