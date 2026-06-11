  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Êrîşa Îranê ya bi dronê li dijî Hêza 5emîn a Amerîkî li Behrêynê

11 June 2026 - 04:02
News ID: 1825602
Source: Tasnim News
Êrîşa Îranê ya bi dronê li dijî Hêza 5emîn a Amerîkî li Behrêynê

"Li pey êrîşa artêşa terorîst a Amerîkayê li başûrê welêt, navenda Hêza Pêncemîn a wî welatî li Behreynê bû hedefa êrîşên îdyayan ên artêşê."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Piştî tedbîra Hêzên Deryayî yên Sepahê ku Tengava Hirmuzê bi temamî girt û herwiha du keştiyên destdirêj kirin hedef, êrîş jî li dijî hin bazgehên Amerîkayê li herêmê hatine kirin.

Êrîşa bi îdyaya artêşê li dijî Hêza Pêncemîn a Amerîkayê li Behreynê

Li pey êrîşa artêşa terorîst a Amerîkayê li başûrê welêt, Hêza Pêncemîn a wî welatî li Behreynê bû hedefa êrîşên îdyayî yên artêşê.

Li pey binpêkirina agirbestê û êrîşa artêşa terorîst a Amerîkayê li deverên başûrê welêt, artêşa Komara Îslamî ya Îranê bi cureyên cuda yên îdyayên hilweşîner, Hêza Pêncemîn a wî welatî li Behreynê kir hedefa êrîşên xwe yên îdyayî.

Di vê pêla êrîşên îdyayî yên artêşê de, antênên ragihandinê û tesîsên radara pergalê ya Patriot a Hêza Pêncemîn hatin hedefkirin.

Artêşê di vê daxuyaniyê de ragihand, ku mil bi milê hêzên din ên çekdar, heta canê xwe ji bo berxwedana li hemberê dijmin amade ne û heya ku dijminê destdirêj siza negire, ji lingan ranabin.

Operasyonên tolhildanê û sizakirinê yên hêzên çekdar ên Îranê li dijî destdirêjiya Amerîkayê hîn jî berdewam in.

Dawiya peyamê

Your Comment

You are replying to: .
captcha