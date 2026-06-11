Êrîşa Îranê ya bi dronê li dijî Hêza 5emîn a Amerîkî li Behrêynê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Piştî tedbîra Hêzên Deryayî yên Sepahê ku Tengava Hirmuzê bi temamî girt û herwiha du keştiyên destdirêj kirin hedef, êrîş jî li dijî hin bazgehên Amerîkayê li herêmê hatine kirin.
Êrîşa bi îdyaya artêşê li dijî Hêza Pêncemîn a Amerîkayê li Behreynê
Li pey êrîşa artêşa terorîst a Amerîkayê li başûrê welêt, Hêza Pêncemîn a wî welatî li Behreynê bû hedefa êrîşên îdyayî yên artêşê.
Li pey binpêkirina agirbestê û êrîşa artêşa terorîst a Amerîkayê li deverên başûrê welêt, artêşa Komara Îslamî ya Îranê bi cureyên cuda yên îdyayên hilweşîner, Hêza Pêncemîn a wî welatî li Behreynê kir hedefa êrîşên xwe yên îdyayî.
Di vê pêla êrîşên îdyayî yên artêşê de, antênên ragihandinê û tesîsên radara pergalê ya Patriot a Hêza Pêncemîn hatin hedefkirin.
Artêşê di vê daxuyaniyê de ragihand, ku mil bi milê hêzên din ên çekdar, heta canê xwe ji bo berxwedana li hemberê dijmin amade ne û heya ku dijminê destdirêj siza negire, ji lingan ranabin.
Operasyonên tolhildanê û sizakirinê yên hêzên çekdar ên Îranê li dijî destdirêjiya Amerîkayê hîn jî berdewam in.
Dawiya peyamê
Your Comment