"Êrîşa Îranê ya li dijî 18 hedefên artêşa şerîd a (Xerab û zarokkuş)Amerîkayê di 2 pêlên operasyonel de"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Têkiliyên Giştî yên Sepahê bi ragihandina ku 18 hedefên girîng ên girêdayî artêşa şerîd a Amerîkayê di du pêlên operasyonel de hatin hedefkirin, daxuyaniyek bi vê agahiyê weşand:
"فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ"
(Ji kerema xwe, biceribînim: "Vêca kî li hemberî we destdirêjî kir, hûn jî li hemberî wî bi qasî destdirêjiya wî li hemberî we, destdirêjî bikin.")
🔹 Şervanên wêrek ên Hêza Hewa-Fezayê û Qehremanên Hêza Deryayî ya Sepahê di sibeha vê rojê de, di sizakirina destdirêj û bersivdana li hemberî êrîşa artêşa zarokkuş a Amerîkayê li dijî hin yekîneyên xizmetguzariyê û qereqolên peravê yên Sepahê, Fermandariya Polîs û qada Balafirgeha Bender Ebbas, di du pêlên operasyonel de, hejdeh hedefên girîng ên girêdayî artêşa şerîd a Amerîkayê li bingehên hewayî yên Elî Selêm û Ehmed El-Cabir û her wiha li bingehên hewayî yên Şêx Îsa dan û hilweşandin.
"وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیم"
(Ji kerema xwe, biceribînim: "Serfirazî tenê ji aliyê Xwedayê hêzdar û bijejê ve tê.")
- Bersiva hêzên çekdar li hemberî destdirêjî û xerabiyên Amerîkayê dê berdewam bike.
Qarargeha Navendî ya Hezretî Xatemul Enbiya (S) jî ragihand: «Rawestandina êrîşên Amerîkayê li hin deverên başûrê Îranê li gorî daxuyaniya serokê wî welatî, ji ber bersiva hêzdar û herîşînker a hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê ye ku di vê çarçoveyê de têkçûneke din li artêşa wî welatî hat sepandin.
Bersiva hêzên çekdar li hemberî destdirêjî û xerabiyên Amerîkayê dê berdewam bike.»
Dawiya peyamê
Your Comment