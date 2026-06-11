  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

"Êrîşa Îranê ya li dijî 18 hedefên artêşa şerîd a (Xerab û zarokkuş)Amerîkayê di 2 pêlên operasyonel de"

11 June 2026 - 04:16
News ID: 1825604
Source: Tasnim News
"Êrîşa Îranê ya li dijî 18 hedefên artêşa şerîd a (Xerab û zarokkuş)Amerîkayê di 2 pêlên operasyonel de"

"Di du pêlên operasyonel de, 18 hedefên girêdayî artêşa şerîd a(Xerab) Amerîkayê hatin hedefkirin."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Têkiliyên Giştî yên Sepahê bi ragihandina ku 18 hedefên girîng ên girêdayî artêşa şerîd a Amerîkayê di du pêlên operasyonel de hatin hedefkirin, daxuyaniyek bi vê agahiyê weşand:

"فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ"
(Ji kerema xwe, biceribînim: "Vêca kî li hemberî we destdirêjî kir, hûn jî li hemberî wî bi qasî destdirêjiya wî li hemberî we, destdirêjî bikin.")

🔹 Şervanên wêrek ên Hêza Hewa-Fezayê û Qehremanên Hêza Deryayî ya Sepahê di sibeha vê rojê de, di sizakirina destdirêj û bersivdana li hemberî êrîşa artêşa zarokkuş a Amerîkayê li dijî hin yekîneyên xizmetguzariyê û qereqolên peravê yên Sepahê, Fermandariya Polîs û qada Balafirgeha Bender Ebbas, di du pêlên operasyonel de, hejdeh hedefên girîng ên girêdayî artêşa şerîd a Amerîkayê li bingehên hewayî yên Elî Selêm û Ehmed El-Cabir û her wiha li bingehên hewayî yên Şêx Îsa dan û hilweşandin.

"وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیم"
(Ji kerema xwe, biceribînim: "Serfirazî tenê ji aliyê Xwedayê hêzdar û bijejê ve tê.")

  • Bersiva hêzên çekdar li hemberî destdirêjî û xerabiyên Amerîkayê dê berdewam bike.

Qarargeha Navendî ya Hezretî Xatemul Enbiya (S) jî ragihand: «Rawestandina êrîşên Amerîkayê li hin deverên başûrê Îranê li gorî daxuyaniya serokê wî welatî, ji ber bersiva hêzdar û herîşînker a hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê ye ku di vê çarçoveyê de têkçûneke din li artêşa wî welatî hat sepandin.

Bersiva hêzên çekdar li hemberî destdirêjî û xerabiyên Amerîkayê dê berdewam bike.»

Dawiya peyamê

Your Comment

You are replying to: .
captcha