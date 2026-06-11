Mesrefên giran ên şerê li dijî Îranê bo Waşingtonê; ji ziyanên bi milyaran dolarî heta lawazbûna şiyana leşkerî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şerê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û rejîma Siyonîst li dijî Îranê di destpêka vê hefteyê de gihîştiye roja xwe ya 100emîn. Ev şer piştî 39 rojan pevçûnên leşkerî yên di navbera Washington, Tel Aviv û Tehranê û hevpeymanên wan ên herêmî de (ji 28ê Sibatê heta 7ê Nîsanê) ket qonaxeke aramiya nisbetî ku ji 7ê Hezîranê dest pê kiriye û heta niha 61 roj dom kiriye.
Lêbelê, agirbesteke tam nehatiye danîn û ev rewş bûye sedema berdewamkirina mesrefên hundirîn û cîhanî yên vê pevçûnê.
Li gorî rojnameya El-Akhbar ya Lubnanê, ji dawiya vê hefteyê û bi taybetî ji roja Yekşemê ve, dorpêça deryayî ya Amerîkayê li dijî bendergehên Îranê ketiye roja xwe ya 56emîn. Ev yek di heman demê de bi dorpêça ku Îran li Tengava Hormuzê pêk aniye re tê meşandin.
Rapora ku kovara Newsweek ya Amerîkayê belav kiriye nîşan dide ku zêdetirî milyarek bermîl neftê, ku nêzîkî 14 milyon bermîl di rojê de ye, li herêma Kendava Farisî hîn jî maye û nikare veguheze. Ajansa Navneteweyî ya Enerjiyê vê rewşê wekî mezintirîn pirsgirêka enerjiyê ya cîhanê di dîrokê de binav kiriye.
Krîza enerjiyê ya ku ji ber vê şerê derketiye, herî kêm 55 dewletan li seranserê cîhanê mecbûr kiriye ku tedbîrên awarte ji bo berxwedana li dijî bilindbûna bihayan bigirin. Her weha, 91 welatan piştgiriyên aborî rasterast ji bo xerîdarên xwe peyda kirine û 24 welatên din jî dest bi reformên dirêjdem ên pergala enerjiyê kirine.
Xemgîniya ji qelsbûna hêza leşkerî ya Amerîkayê
Li gorî çavdêrên Rojava, girîngtirîn metirsî bi çavkaniyên leşkerî yên Amerîkayê ve girêdayî ye ku di vê şerê de hatine xerc kirin.
Li gorî heman raporê, Dewletên Yekbûyî zêdetirî hezar mûşekên Tomahawk avêtine. Ev hejmar mezintirîn bikaranîna van mûşekan di dîroka operasiyonên leşkerî yên Amerîkayê de tê hesibandin.
Pisporan texmîn dikin ku Washington nêzîkî 30% ji depoyên mûşekên Tomahawk xerc kiriye û dibe ku ji bo dagirtina vê kêmbûna çar salan hewce be.
Di heman demê de, texmînên fermî nîşan didin ku mesrefa rasterast a şerê li dijî Îranê ji bo Amerîkayê heta meha Gulanê gihîştiye 29 milyar dolar. Bandorên leşkerî û ewlehiyê yên vê şerê jî li 16 welat û herêman belav bûne.
Pisporên darayî bawer dikin ku heke mesrefên nûvekirina depoyên çekan, çêkirina dîsa ya bingehên leşkerî, piştgiriya leşkerên berê û mesrefên din ên pêşerojê jî werin hesibandin, mesrefa dawî ya vê şerê dibe ku ji yek trîlyon dolar zêdetir bibe.
Xemgîniya ji amadekariya Amerîkayê bo şerekî mezintir
Kovara Foreign Policy di raporekê de nivîsandiye ku di Wezareta Parastinê ya Amerîkayê de gotineke navdar heye: “Her plana şerê Amerîkayê metirsiyek ji bo planên din ên şerê vê welatî ye.”
Li gorî vê kovarê, şerê dirêj û westîner li Rojhilata Navîn dikare şiyana Washingtonê ya astengkirina şerekî mezintir û wêranker li rojavayê Okyanûsa Pasîfîkê kêm bike. Ev yek dibe ku demeke xeternak biafirîne ku tê de artêşa Amerîkayê ya westiyayî ji bo bersivdana metirsiyên cîhanî yên zêdebûyî bi dijwarî re rû bi rû bimîne.
Pirsgirêkek ku berî Trump dest pê kiribû
Nivîskarên raporê diyar dikin ku Donald Trump ne destpêkerê vê pirsgirêka stratejîk û leşkerî ye. Li gorî wan, ev krîz di nav çend hikûmetên Amerîkayê yên li pey hev de ava bûye û berhev bûye.
Amerîka ku salan serdestiya li dijî hevrikên xwe hebû, niha bi kêşeyên ji aliyê hêzên mezin, dewletên serxweş û komên berxwedêr re rû bi rû ye.
Her weha, Amerîka bi şerekî sarê nû û ihtîmala derketina şerekî germ û wêranker li dijî Çînê re rû bi rû ye. Çîn jî bi lez hêza xwe ya leşkerî berfireh dike.
Şerên li pey hev û kêmbûna depoyên çekan
Her çend hikûmetên Amerîkayê gelek caran soz dane ku çavkaniyên xwe yên sînordar li ser armancên stratejîk ên diyarkirî bicivînin, lê qeyranên navneteweyî yên li pey hev – wek şerê Ukraynayê – dîsa wan ber bi destwerdanên leşkerî ve kişandine.
Di şerê li dijî Îranê de, ji bilî mûşekên Tomahawk, Navenda Lêkolînên Stratejîk û Navneteweyî (CSIS) texmîn kiriye ku hêzên Amerîkayê nêzîkî çaryeka depoyên mûşekên JASSM û gelek çekên rastnîşankirî yên dûr-range jî xerc kirine.
Parastina hêzên Amerîkayê û hevpeymanên wê li dijî êrîşên mûşekî û dronî yên Îranê jî pêdiviya bikaranîna fireh a pergalên pêşketî yên parastina asmanî û mûşekî çêkiriye.
Yekemîn şerê zeka sûnî
Li gorî rapora kovara Foreign Affairs, teknolojiyên nû jî nekarîne giraniya vê pirsgirêkê kêm bikin.
Amerîka û Israîl di şerê li dijî Îranê de bikaranîna zeka sûnî (AI) ji bo nasandin û armancgirtina armancên leşkerî bi awayekî berbiçav zêde kirine.
Di yek ji operasyonên herî giran ên asmanî yên dîroka nûjen de, tenê di 96 saetên yekem ên şerê de nêzîkî 5200 çekên rêveberkirî hatine bikaranîn.
Michael Brown, rêvebirê berê yê Yekîtiya Nûjeniyên Parastinê ya Pentagonê, vê operasiyonê wekî “yekemîn şerê zeka sûnî” binav kiriye.
Lêbelê, li gorî raporê, serkeftinên leşkerî nekarîne bibin sedema hilweşandina pergala Îranê an jî bidawîkirina şiyana bersivdana Tehranê. Ji ber vê yekê encamên stratejîk ên vê şerê hîn jî ne zelal in.
Sîwana Çînê li ser pêşeroja Amerîkayê
Di heman demê de, berfirehbûna dirêjdem a hêza leşkerî ya Çînê, tevî mezinbûna bilez a depoya wê ya çekên nukleerî, balansa hêzê li herêma Hindistan-Pasîfîkê diguherîne.
Li gorî raporê, ev pêşveçûn dikare parastina Taywanê ji bo Amerîkayê dijwartir bike û şiyana destwerdana Washingtonê kêm bike.
Pisporan di sala 2022an de jî hişyarî dabûn ku Amerîka di dawiya dehsala 2020an de dê bikeve “herêma metirsiyê”; demek ku bi temamkirina nûjenkirin û berfirehkirina hêza leşkerî ya Çînê re hevdem dibe.
Li gorî nivîskarên raporê, niha ku depoyên çekên Amerîkayê di encama şerê li dijî Îranê de kêm bûne û ji bo nûvekirina wan gelek sal hewce ye, dibe ku vê “herêma metirsiyê” ji ya ku berê hatibû texmînkirin firehtir û xeternaktir be.
Dawiya nûçeyê /
Etîket (Tags):
- Amerîka
- Îran
- Şerê Amerîkayê li dijî Îranê
- Artêşa Amerîkayê
- Şer
Your Comment