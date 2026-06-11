Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rêveberiya Giştî ya Têkiliyên Giştî ya Sepahê Pasdaran a Komara Îslamî ya Îranê bi daxuyaniyekê ragihand ku 12 mûşekên balîstîk cihê stasyonkirina balafirên şer ên F-35, F-15 û F-16 ên Amerîkayê û herwiha binesaziyên giring ên artêşa Amerîkî yên li baregeha hewayî û navenda kontrolê ya El-Ezreq hedef girtine û wan binesaziyan û hejmareke zêde ya balafirên şer têk birine.
Metna tewre ya daxuyaniya têkiliyên giştî yên Sepahê Pasdaran bi vê awayî ye:
Mirovên bawer û qehreman ên Îranê ku bi zêdetirî sed rojan berxwedan û rawestandina hevgirtî li meydanê şanaziyê, asteke nû ya bîrdariyê û berxwedanê nîşan dane.
Li dû serbilindiya xortên şervan ên îslamê di sibeha rojê de di têkbirina dijminê destdirêj ê Amerîkî de, bi xwepêbawerî bi Xwedayê Mezin, zarokên dilêr ên we di Hêza Hewayî ya Sepahê de, di bersiva êrîşên mûşekî yên artêşa Amerîkî ya ku li ser cihê qelebandinê, kompleksek hilberînê û qada baregehê li derdora Karaj û Nezerabad û baregeheke herêmî ya Sepahê li bajarê Pîşwâ kiribûn, ji bo cezakirina êrîşkar, sibeha îro bi 12 mûşekên balîstîk cihê stasyonkirina balafirên şer ên F-16, F-15 û F-35 ên Amerîkayê û herwiha binesaziyên giring ên artêşa terorîstî ya Amerîkayê yên li baregeha hewayî û navenda kontrolê ya El-Ezreq hedef girtine û wan binesaziyan û hejmareke zêde ya balafirên şer têk birine.
Operasyona şervanên Îslamê heta demê ku kiryarên xerabkar ên dijmin berdewam bin, dê berdewam bike.
…
Payan peyam /
Etîket:
Amerîka
Îran
Sepahê Pasdaran
balafirên Amerîkî
operasyona mûşekî
mûşekên balîstîk
Operasyona Berfireh a Sepahê Pasdaran: Balafirgehên Amerîkayê yên ku F-16, F-15 û F-35 lê bûn, hatin rûxandin
TeHRAN – Rêveberiya Giştî ya Têkiliyên Giştî ya Sepahê Pasdaran a Komara Îslamî ya Îranê bi daxuyaniyekê ragihand ku di bersiva êrîşên artêşa Amerîkayê de, bingehên stratejîk ên balafirên şer ên vî welatî hatine hedefgirtin.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rêveberiya Giştî ya Têkiliyên Giştî ya Sepahê Pasdaran a Komara Îslamî ya Îranê bi daxuyaniyekê ragihand ku 12 mûşekên balîstîk cihê stasyonkirina balafirên şer ên F-35, F-15 û F-16 ên Amerîkayê û herwiha binesaziyên giring ên artêşa Amerîkî yên li baregeha hewayî û navenda kontrolê ya El-Ezreq hedef girtine û wan binesaziyan û hejmareke zêde ya balafirên şer têk birine.
Your Comment