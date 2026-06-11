“Şerê li dijî Îranê cîhan xist nava fikarê / Hişyarî li ser şokeke 3.5 trîlyon dolarî”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlu'l-Beyt (s.x) – ABNA – Aboriya cîhanê piştî şerê United States û rejîma Siyonîst li dijî Iran û berdewamkirina girtîbûna Strait of Hormuz li hember herikîna petrol, gaz û kelûpelên stratejîk û bazirganî, bi aloziyek mezin rûbirû bûye. Di heman demê de, navendên mezin ên lêkolînê yên cîhanê hişyarî didin ku ev krîz dikare bandorên giran li ser pîvanên mezinbûna aborî, enflasyon û deynan bihêle; bandorên ku dibe heta çend salan jî bidomin.
Li gorî rapora rojnameya Al-Arabî Al-Cadîd, tevî ku ji destpêka Nîsana borî ve agirbesteke demkî di navbera Îran û Amerîkayê de hate sazkirin, tengezariyên berdewam – ku nimûneya dawî ya wan di du rojên dawî de rû da – fikaran derbarê ji nû ve destpêkirina şerê li dijî Îranê zêde kirine û senaryoyên herî reş li serê pêşbîniyan anîne.
Du senaryo ji bo pêşeroja aboriya cîhanê
Institute for Economics and Peace di raporekê de rave kiriye ku agirbesta ku di destpêka Nîsanê de hate ragihandin dikare bibe agirbesteke dirêjdem an jî rewşeke rawestan û bînbestê. Di vê rewşê de Tengava Hurmuzê bi awayekî sînorkirî ji nû ve tê vekirin, lê metirsiyên veguhastina deryayî hîn jî berdewam dibin.
Senaryoya duyemîn, ku pir xeternaktir tê nirxandin, pêşbînî dike ku şerê li dijî Îranê ji nû ve dest pê bike, Tengava Hurmuzê ji bo şeş mehan an zêdetir girtî bimîne û aktorên herêmî bi awayekî firehtir tevlî pevçûnê bibin.
Li gorî senaryoya yekem, ku di demeke kurt de zêdetir mimkîn xuya dike, windahiya GDP-ya cîhanî di sala 2026an de nêzîkî 1.3 trîlyon dolar, ango 0.6% ji aboriya cîhanê, tê texmînkirin.
Ev hejmar li gorî krîza aborî ya cîhanî, ku di sala yekem de 3.5 xal ji mezinbûna aboriya cîhanê kêm kir, an jî li gorî pandemiya COVID-19 ku di sala 2020an de bû sedema biçûkbûna 3.1% ya aboriya cîhanê, kêmtir xuya dike.
Lêbelê, windahiyên şerê li dijî Îranê bi awayekî wekhev li hemû welatan nayên belavkirin. Piraniya zextê dê li ser hejmareke kêm ji welatan û komên kêmhatî were danîn; wan welatan ku şiyana wan ji bo berxwedana li hember van şokan kêmtir e.
Heke şer ji nû ve dest pê bike û senaryoya duyemîn pêk were, windahiya aboriya cîhanê dê bigihîje 3.5 trîlyon dolar. Ev hejmar ji şoka aborî ya ku ji şerê Russo-Ukrainian War di sala yekem de çêbû jî mezintir e.
Cudahîya di navbera her du senaryoyan de nêzîkî 2.2 trîlyon dolar hatiye texmînkirin; tiştek ku li gorî Endeksa Aştiya Cîhanî "nirxa dolarî ya dîplomasiyê" tê hesibandin.
Şokek ku hemû beşan di heman demê de têkildar kiriye
Li gorî vê sazîyê, tiştê ku krîza sala 2026an ji yên berê cuda dike tenê mezinahiya wê nîne, lê hemdemî û hêzkirina hevdu ya çend kanalên aloziyê ye.
Di berê de, her şokeke mezin a petrolê li gel windaberan, qezencdarên xwe jî hebûn. Lê vê carê krîz di heman demê de sektorên enerjiyê, xwarinê, bazirganiyê, veguhastinên darayî û bazarên sermayeyê têkildar kiriye.
Heta welatên ku bi gelemperî rola aramker a herêmî dilîstin jî niha di nav aboriyên herî lawaz de tên hesibandin.
Îran, rejîma Siyonîst û welatên Kendava Farisî ziyanên aborî yên rasterast ên herî mezin dîtine.
Mesrefên şerê li dijî Îranê bi çar kanalên sereke vediguhezin welatên din:
• bilindbûna bihayê enerjiyê,
• aloziya bazirganiyê û zincîreyên dabînkirinê,
• guherînên bazarên darayî,
• û kêmbûn an aloziya herikînên pere û hawaleyan.
Lêkolînên ku li 65 welatan hatine kirin nîşan didin ku her hefteya zêde ya van aloziyan windahiyên ku dikevin ser dahatên welatên pêşkeftina wan domdar e, di pêşerojê de bi temamî nayên telafîkirin.
Mezinbûna aborî hêdîtir û enflasyona bilindtir
Peterson Institute for International Economics jî raporek derbarê encamên şerekî li Rojhilata Navîn ku bibe sedema zêdebûna bihayê enerjiyê belav kiriye.
Raport encam digire ku şer li Rojhilata Navîn ji bo aboriya cîhanê şokeke giran a dabînkirinê ye, lê di heman demê de şokeke daxwazê jî çêdike, ji ber ku dahat û dewlemendiya malbatan kêm dibe.
Koma van her du şokan dê bibe sedema guherîna şêweyên bazirganiyê, strukturên hilberînê û awayê dabeşkirina sermayeyê li seranserê cîhanê.
Di senaryoya yekem de:
• bihayê petrolê ji 72 dolarî digihîje 120 dolarî ji bo her bermîl,
• bihayê gazê ya LNG duqat dibe,
• hilberên petrolê yên paqijkirî 75% bilind dibin,
• û berhemdariya sektora çandiniyê ji ber kêmbûna û giraniya kîmyewîyan 3% kêm dibe.
Di senaryoya duyemîn de, ev krîz sê salan dom dike. Şoka sala 2026an di 2027an de bi nîvî şideta xwe tê dubarekirin û di 2028an de jî şokeke din bi nîvî şideta sala berê rû dide.
Lêkolîn nîşan dide ku mezinbûna aboriya cîhanê di her du senaryoyan de dê hêdîtir be, lê bandora wê li ser welatan dê cûda be.
Welatên ku zêdetir bi petrol, gaz, hilberên petrolê û kîmyewîyên çandiniyê yên Rojhilata Navîn ve girêdayî ne, kêmbûna herî mezin a GDP û enflasyona herî bilind dê bibînin.
Heta piştî bidawîbûna şer jî rewş normal nabe
Peterson Institute for International Economics bawer dike ku heta piştî bidawîbûna şerê li dijî Îranê jî bazarên enerjiyê yên cîhanê venagerin rewşa berê.
Lawazbûna saziyên navneteweyî, zirarên siyaseta Amerîkayê û kêmbûna şiyana OPEC di kontrolkirina bazarê de, dê bibe sedem ku bazarên enerjiyê di pêşerojê de bi metirsiyên mezintir û mesrefên zêdetir rûbirû bibin.
Metirsiya hemdem a El Niño û krîza enerjiyê
Rapora mehane ya World Economic Forum ji goşeyeke din ve li krîzê dinihêre; hemdemiya di navbera diyardeya avhewayî ya El Niño û aloziya Tengava Hurmuzê de.
Pispor hişyarî didin ku kêmbûna sotemenî û kîmyewîyên çandiniyê dikare bi pêkhatina El Niño-yeke awarte re zêdetir bibe.
World Meteorological Organization ragihandiye ku qonaxeke nû ya El Niño dikare di hefteyên pêş de dest pê bike û di dawiya salê de hêztir bibe. Hin navendên meteorolojiyê jî dibêjin ku ev diyarde dibe yek ji hêzdartirîn nimûneyên tomarkirî yên dîrokê be.
Li gorî yek ji pisporên Enstîtuya Çavkaniyên Cîhanî, ev rewş metirsiya hişkbûnê, pêlên germayê û kêmbûna berhemên çandiniyê li gelek deveran zêde dike; di şert û mercên ku pergala xwarinê ya cîhanê jixwe ji ber bihayên bilind û kêmbûna sotemenî û kîmyewîyan lawaz bûye.
Hişyariya Fitch li ser zêdebûna deynên dewletan
Fitch Ratings jî pêşdîtina xwe ya bo sektora hikûmetî ya cîhanê di sala 2026an de ji "stabil" guhert bo "ber bi xirabî ve" û sedema wê encamên şerê Amerîka û rejîma Siyonîst li dijî Îranê nîşan da.
Sektora hikûmetî şiyana dewletan di vegerandina deyn û peymanên darayî de tê watekirin.
Fitch pêşbînî dike ku ev pevçûn dê bibe sedema:
• hêdîbûna mezinbûna aborî,
• bilindbûna enflasyonê,
• zêdebûna qezenca senedên deynê,
• û mezinkirina metirsiyên geopolitîk.
Di pratîkê de jî, dewletan heta niha di vê salê de senedên deynê bi nirxa 504 milyar dolar belav kirine. Li gorî daneyên Bloomberg, ev hejmar ji ya nîvê yekem a sala 2020an, dema pandemiya koronayê, zêdetir e.
Ev yek nîşan dide ku dewletan ji bo berxwedana li hember encamên aborî yên krîza heyî neçar bûne zêdetir deyn bistînin; pêvajoyek ku dikare di salên pêş de zexta deynan bi awayekî berbiçav zêde bike.
Dawiya peyamê /
“Raporên navneteweyî hişyarî didin ku berdewamiya qeyrana li Tengava Hurmuzê û egera destpêkirina şerê li dijî Îranê, dikare bi trîlyonan dolar zirarê bide aboriya cîhanê.”
Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlu'l-Beyt (s.x) – ABNA – Aboriya cîhanê piştî şerê United States û rejîma Siyonîst li dijî Iran û berdewamkirina girtîbûna Strait of Hormuz li hember herikîna petrol, gaz û kelûpelên stratejîk û bazirganî, bi aloziyek mezin rûbirû bûye. Di heman demê de, navendên mezin ên lêkolînê yên cîhanê hişyarî didin ku ev krîz dikare bandorên giran li ser pîvanên mezinbûna aborî, enflasyon û deynan bihêle; bandorên ku dibe heta çend salan jî bidomin.
Your Comment