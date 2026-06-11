“Mamosta Abid Neqîbî”Mubahîle; Belgeyek zelal li ser fezîleta Ehlê Beytê (s.x) di çavkaniyên Ehlê Sunnet de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Beşdarî - Bûyera Mûbahelê yek ji bûyerên herî girîng ên dîroka Îslamê ye ku ne tenê di çavkaniyên Şîeyan de, lê di çavkaniyên herî pêbawer ên tefsîr û hedîsê yên Ehlê Sunnet de jî bi berfirehî hatiye vegotin.
Ev bûyer ku di sala dehê ya koçî de û di dema axaftina Pêxemberê Xwedê (s) de bi şandeya Xiristiyanên Necrewan qewimî, ji aliyên cûr be cûr ên dîrokî, tefsîrî û kelamî ve ji aliyê zanayên Misilman ve hatiye nîqaşkirin. Girîngiya Mûbahîle ev e ku Qurana Pîroz ew wekî rêyek ji bo îsbatkirina rastiya bangewaziya pêxemberatiyê pêşkêş kiriye û kesên ku tê de amade bûn bi vegotinên taybet nîşan daye.
Ayeta Mûbahelê
Çavkaniya vê bûyerê, ayet 61 ya sûreya Al-Îmran e:
«فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکَاذِبِینَ» (Al-Îmran: 61).
Li gorî vegotinên dîrokî, piştî ku nîqaşên di navbera Pêxemberê Îslamê (s) û şandeya Xiristiyanên Necrewan de derbarê rastiya Hz. Îsa (s) negihîştin encamekê, ev ayet hat xwarê û alî li wan hat kirin ku Mûbahîle bikin.
Vegotina Mûbahelê di Çavkaniyên Pêbawer ên Ehlê Sunnet de
Yek ji belgeyên herî girîng ên Ehlê Sunnet derbarê Mûbahîle de, vegotina navdar a “Sahîh Muslim” e. Muslim bin Hecac ji Seîd bin Ebî Weqas vediguhêze:
“Dema ku ayeta Mûbahîle hat xwarê, Pêxemberê Xwedê (s.x.a) Elî, Fatimê, Hesen û Huseyn gazî kirin û got: Xwedayê min, ev malbata min in.”
Çavkanî: Sahîh Muslim, Kitab Fesail el-Sehabe, Bab Fesail Elî bin Ebî Talib, hedîs 2404.
Herwiha ev vegotin di berhemên gelek Ehlê Sunnet de wekî “Sunen Tirmizî”, “Musned Ahmed bin Henbel”, “El-Mûstedrek el-Sehîheyn” ya Hakim Neysabûrî û “El-Sunen el-Kubra” ya Beyheqî de hatiye vegotin.
Nêrîna Tefsîrvanên Ehlê Sunnet
- Taberî
Muhammed bin Cerîr Taberî (m. 310 hîcrî) di tefsîra xwe de di bin ayeta Mûbahîle de, gelek vegotinan vediguhêze ku li ser hebûna Elî, Fatimê, Hesen û Huseyn (Xwedê ji wan razî be) di roja Mûbahîle de nîşan dide.
Çavkanî: Taberî, Cemî el-Beyan, c. 6, rî. 486-488.
- Zûmexşerî
- Mahmûd Zûmexşerî (m. 538 hîcrî) di tefsîra xwe ya “El-Kexaf” de dinivîse:
“Ev ayet bihêztirîn delîla li ser fezîleta hevalên Kîsa ye û delîlek zelal li ser derketina wan e.”
- Çavkanî: El- Zûmexşerî, El-Kexaf, c. 1, rî. 368.
- Fexr Razî
Fexredîn Razî (m. 606 hîcrî) piştî vegotina Mûbahelê diyar dike:
“Ev vegotin li hev qebûlkirî ye ji aliyê hemû tefsîrvan û hedîsvanan ve.”
Wî ayeta Mûbahelê yek ji girîngtirîn delîlên li ser fezîleta malbata Pêxember (s) dihesibîne.
Çavkanî: El-Tefsîr el-Kebîr (Mefatih el-Xeyb), c. 8, rî. 247.
- Îbn Kexîr
Îbn Kexîr Dîmeşqî (m. 774 hîcrî) jî di tefsîra xwe de vegotinên têkildarî Mûbahelê ji aliyên cûr be cûr ve vediguhêze û hebûna malbata Pêxember (s) di vê bûyerê de piştrast dike.
Çavkanî: Tefsîr el-Qur’an el-Azim, c. 2, rî. 48-50.
- Siyûtî
Celaledîn Siyûtî (m. 911 hîcrî) di “El-Durr el-Mensûr” de gelek vegotin ji Muslim, Tirmizî, Ahmed bin Henbel û yên din derbarê sedema danûstendina ayeta Mûbahelê de kom kiriye.
Çavkanî: El-Durr el-Mensûr, c. 2, rî. 38-40.
Delîlên Ayetê ji Nêrîna Ehlê Sunnet
Zanayên Ehlê Sunnet bi gelemperî li hev dikin ku:
Me best ji “kurên me” di ayetê de Hesen û Huseyn (Xwedê ji wan razî be) ne.
Me best ji “jinên me”, Xanim Fatimê Zehra (Xwedê ji wê razî be) ye.
Me best ji “kesên me”, Elî bin Ebî Talib (Xwedê jê razî be) ye.
Qadî Beydawî, Nesefî, Alusî û gelek tefsîrvanên din ên Ehlê Sunnet jî heman nêrînê qebûl kirine.
Ev tefsîr nîşan dide ku Pêxemberê Xwedê (s) kesên herî nêzîk ûlayiq ên malbata xwe ji bo beşdarbûna di rewşeke wiha ya çarenivîsî de hilbijartiye; ev mijarek e ku ji nêrîna Ehlê Sunnet, cihê taybet ê malbata pêxember di umeta Îslamî de nîşan dide.
Peyamên Bêdawî yên Mûbahelê
Bûyera Mûbahelê çend peyamên girîng ji bo cîhana Îslamê hene:
Ya yekemîn, girîngiya axaftina mentiqî û delîldar di rûbirûbûna nakokiyên baweriyê de; ya duyemîn, baweriya tam a Pêxember (s.x.a) bi rastiya peyrewtiya xwe; ya sêyemîn, eşkerekirina qedr û qîmeta taybet a malbata Pêxember (s); û ya çaremîn, piştrastkirina yekîtiya umeta Îslamî li ser bingeha hezkirin û rêzgirtina ji malbata Resûlê Xwedê (s).
Encam
Bûyera Mûbahelê yek ji bûyerên e ku esaleta wê di çavkaniyên pêbawer ên Ehlê Sunnet de bi zelalî hatiye tomar kirin. Vegotinên rast û gelek raporên tefsîrî nîşan didin ku Pêxemberê Xwedê (s) di cîbicîkirina fermana Xwedê de, Elî, Fatimê, Îmam Hesen û Îmam Huseyn (silav li wan be) bi xwe re biriye û wan wekî nimûneyên ayetê nîşan daye. Ji ber vê yekê, Mûbahîle ne tenê nîşanek ji rastiya Îslamê ye, lê delîlek zelal ji qedr û qîmeta bilind a malbata Pêxember (s) di ramana Îslamî û mîrateya hevbeş a hemû Mislimanan de ye.
Çavkanî
Muslim bin Hecac, Sahîh Muslim, Kitab Fesail el-Sehabe, hedîs 2404.
Tirmizî, Sunen el-Tirmizî, Kitab el-Menakib, hedîs 2999.
Ahmed bin Henbel, El-Musned, c. 1.
Taberî, Cemî el-Beyan, c. 6.
Zûmexşerî, El-Kexaf, c. 1.
Fexr Razî, El-Tefsîr el-Kebîr, c. 8.
Îbn Kexîr, Tefsîr el-Qur’an el-Azim, c. 2.
Siyûtî, El-Durr el-Mensûr, c. 2.
Hakim Neysabûrî, El-Mûstedrek el-Sehîheyn, c. 3.
Beyheqî, El-Sunen el-Kubra, c. 7.
Zanyarê Ehlê Sunnet, Lêkolînerê Dîn û Mezhebên Îslamî"
Your Comment