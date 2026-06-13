Li Meksîkayê termê kesekî bi şopên êşkenceyê li nêzîkî stadyuma rahênanên tîma Îranê hat dîtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li nêzîkî wî stadyumê ku tîma neteweyî ya futbolê ya Îranê lê rahênanên xwe pêk tîne, termê kesekî ku şopên êşkenceyê li ser hebûn, hat dîtin.
Li gorî zaniyariyan, hêzên ewlehiyê yên Meksîkayê li otomobîleke cureya “Toyota SUV” ya reng-xwelîstî ku li parkkirina dikaneke li hemberî stadyuma “Caliente” rawestiya bû, termek dîtin. Bûyer li devera ku tîma Îranê ji roja yekşemê ve lê rahênanên xwe dike û di çend deqîqeyan de dûrî cihê mayîna wan e, qewimiye.
Li gorî raporta AFP, piştî ku bêhna xerab ji otomobîlê hat, pisporên zanistên cînayetê bi cilên parastinê çûn cihê bûyerê û lêkolîn kirin.
Dadgeriya Tîjuanayê piştrast kir ku term ji aliyê geryayeke ewlehiyê ve hatiye dîtin. Li gorî raporta destpêkê, termê kesê ku di çenteyekî reş de hatibû pêçan û di sindoqa paşîn a otomobîlê de hatibû veşartin, şopên eşkere yên tundî û êşkenceyê li ser hebûn.
………….
Dawiya Peyam/
Your Comment