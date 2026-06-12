Destbiserkirina mal û milkên 19 kesên girêdayî dijmin li Kurdistanê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hocetûlîslam wel Muslimîn Seyîd Huseyn Huseynî, roja Înê piştî nîvro bi ragihandina vê nûçeyê ji medyayên Kurdistanê re got: “Di çarçoveya bicîhanîna qanûna sêxkirin û hevkariya bi rejîma Siyonîst û welatên dijmin re ku li dijî ewlehî û berjewendiyên neteweyî ne, ji bo 19 kesên têkbariyê dosyeyek dadî hate vekirin û piştî lihevhatina kiryarên wan bi qanûnê re, fermanên dadî yên pêwîst ji bo şopandin, nasîn û desteserkirina mal û milkên wan li ser asta parêzgehê hatin derxistin.”
Wî zêde kir: “Li gor lêkolînên hatine kirin, van kesan ji cihên hesas û herwiha ji cihên ku fîşekên dijmin lê ketine, wêne û vîdyo kişandine û van wêneyan şandine hin hesabên medyayên dijmin, wek torên Înternetşînal, BBC Farsî, Dengê Amerîka, Radyo Farda, Manoto û kanal û rûpelên din ên girêdayî karûbarên sîxuriyê.”
Serokê Dadgeha Giştî ya Parêzgeha Kurdistanê tekîd kir ku dosyeya van kesan bi awayekî taybet û nesaz û li gorî pîvanên qanûnî tê birêvebirin û dê bi her kiryarekî li dijî ewlehiya neteweyî bi biryardarî bê şer kirin. Wî diyar kir: “Di pêvajoya birêvebirina van dosyeyan de, tu îstîsna ji bo têkbariyan nayê hesibandin.”
……………..
Dawîya Nûçayî/
Your Comment