Serokwezîrê Pakistanê: “Em dikarin piştrast bikin ku metna dawî û lihevkirî hatiye bidestxistin”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf derbarê pêvajoya navbeynkariya welatê xwe ya di navbera Îran û Amerîkayê de daxuyaniyeke girîng da.
Şerîf di daxuyaniya xwe de anî ziman ku hevdem bi hewldanên tîr ên navbeynkariyê re, ew ji kampanyaya bênavber a agahiyên şaş û şayîse belavkirinê ya aliyên ku dixwazin rê li ber vê rêkeftina aştiyê bigirin, agahdar in.
Serokwezîrê Pakistanê tekez kir: “Em bi piştguhkirina vê deng û behsên xeraker, dikarin piştrast bikin ku metna dawî û lihevkirî ya peymana aştiyê hatiye bidestxistin.”
Herwiha Şerîf da zanîn ku Pakistan niha bi awayekî nêzîk bi her du aliyan re dixebite da ku gavên pêwîst ji bo qonaxa paşîn bên avêtin. Di dawiya daxuyaniya xwe de, serokwezîrê Pakistanê amaje bi wê yekê kir ku “aştî qet ne ewqas nêzîkî me nebûye wekî niha.”
…………….
Dûmahîya Peyam/
Etîket (Tags):
#Rêkeftina_Îran_û_Amerîkayê #Pakistan #Şehbaz_Şerîf #Danûstandinên_Îran_û_Amerîkayê
Your Comment