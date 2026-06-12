"Çima Şamê hêzên kurd ên Sûriyê ji malê dûr xist?"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Veguhastina Tîpa "Qamişlo" ya ku ji nêzîkî 1300 leşkerên berê yên girêdayî kurdên Sûriyê yên bi navê Hêzên Demokratîk ên Sûriyê an jî SDFê pêk tê, bo kampa "Nebek" a li derûdora Şamê, ne tenê veguhastineke perwerdehiyeke sade ye; belkî peyamên siyasî, leşkerî û sembolîk yên girîng li ser paşeroja pêvajoya entegrasyona hêzên kurd di avahiya nû ya Sûriyê de bi xwe re digire.
Îzaha herî mimkun ji bo vê kiryarê, hewldana Şamê ji bo saxkirina modela "artêşa merkezî" ye. Hikûmeta Ahmed el-Şera ji destpêka danûstandinan bi SDFê re destnîşan kiriye ku armanca wê parastina avahiyeke leşkerî ya yekgirtî û bindest a fermandariya navendî ye, ne domandina rewşa nîv-xweser a bakurê rojhilatê Sûriyê. Veguhastina hêzên kurd ji Qamişlo bo herêmeke nêzîkî Şamê, di heman çarçoveyê de tê fêmkirin. Ev kiryar bi rengekî dûrketina van hêzan ji jîngeha erdnîgarî û civakî ya kevneşopî ya xwe nîşan dide.
Li gelek welatan, veguhastina hêzan ji derveyî herêmên xwe yên resen beşek ji pêvajoya pîşeyîkirina artêşê û kêmkirina girêdayîniyên herêmî tê hesibandin. Şamê jî dixwaze vê peyamê bişîne ku hêzên SDFê yên entegrebûyî dê piştî vê yekê bibin beşek ji artêşa seranserî ya Sûriyê û cihê bicîhbûn û erkê wan dê ji aliyê fermandariya navendî ve were diyarkirin.
Hilbijartina "Nebekê" ji aliyê sembolîk ve jî girîng e. Sûriyê kamp û navendên perwerdehiyê yên nêzîktirî herêmên kurdnişîn hene, lê şandina hêzên kurd ber bi nêzîkê Şamê, ji wê yekê ku ji ber hewcedariya erdnîgarî be, bêtir dixuye ku hewldaneke hişmendî ye ji bo nîşandana desthilata hikûmeta navendî û cidiyeta projeya entegrasyonê. Ev kiryar dikare peyameke rasterast bo Tirkiyeyê, lîstikvanên navxweyî yên Sûriyê û hêta laşê SDFê jî be ku Şamê naxwaze avahiyên leşkerî yên paralel biparêze.
Di heman demê de, vê veguhastinê aliyekî ewlekariya navxweyî jî heye. Şamê hîn jî li ser pileya dilsoziya îdeolojîk a beşek ji hêzên SDFê, bi taybetî hêzên ku nêzîkî nêzîkatiya siyasî ya PKKê ne, hesas e. Belavbûna vîdyoyên hêzên hatine şandin ku dema siwarê otobusên dibin, dirûşmeyên piştgiriya PKKê û Ebdullah Ocalan digotin, vê hestiyariyê zêdetir ron kir. Veguhastina van hêzan ji herêmên dûrtir bingeha civakî ya xwe, kontrolkirin, çavderîkirin û ji nû ve sazkirina wan a tedrîcî ji bo artêşa Sûriyê hêsantir dike.
Herwiha dixuye ku Şamê li gorî modelek yekgirtî ji bo entegrasyona komên çekdar ên cihêreng di nav avahiya nû ya artêşê de tevdigere. Berê jî hêzên girêdayî komên cihêreng ên opozîsyona hikûmeta berê, qursên wekhev li navendên perwerdehiya hikûmeta nû derbas kiribûn. Ji ber vê yekê, veguhastina erdnîgarî û ji nû ve perwerdekirin, wekî beşek ji pêvajoya ji nû ve avakirina artêşê piştî şerê navxweyî tê hesibandin.
Bi giştî, veguhastina hêzên kurd ji herêmên dûr yê bakurê rojhilatê Sûriyê dikare wekî hewldanek ji bo bi destxistina çend armancan di heman demê de were dîtin:
- Saxkirina desthilata hikûmeta navendî;
- Dawîanîna avahiyên leşkerî yên serbixwe li bakurê rojhilat;
- Ceribandina pileya guhdariya hêzên SDFê ji fermandariya Şamê re;
- Kêmkirina girêdanên herêmî û rêxistinî yên hêzan;
- Û avakirina artêşek seranserî bi avahiyek fermandariya yekgirtî.
Xala herî girîng ev e ku mijara "erdnîgariyê" her tim yek ji hesastirîn xalên danûstandinan di navbera Şamê û SDFê de bû; ka hêzên kurd dê li herêmên xwe bimînin an dê werin guhestin avahiya artêşa neteweyî ya Sûriyê. Veguhastina Tîpa Qamişlo bo Nebekê nîşan dide ku Şamê niha li pey modela duyem e.
Konteksta Neteweyî
Your Comment