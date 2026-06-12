derxistina şervanan; hewldana Şamê ji bo bidawîkirina serxwebûna leşkerî ya Kurdan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Veguhestina Lîwaya Qamîşlî, ku ji nêzîkî 1300 hêzên berê yên Kurdên Sûriyê yên bi navê Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) pêk tê, bo kampa el-Nebak li derdora Şamê ne tenê veguhestineke perwerdehiyê ya sade ye.
Veguhestin peyameke girîng a siyasî, leşkerî û sembolîk li ser pêşeroja pêvajoya entegrekirina hêzên Kurdî di nav avahiya nû ya Sûriyê de hildigire.
Ramanên herî muhtemel ên vê gavê hewldana Şamê ye ku modela "artêşa navendî" xurt bike. Ji destpêka danûstandinan bi SDF re, hikûmeta Ehmed Şera israr kiriye ku ew armanc dike ku avahiyek leşkerî ya yekgirtî di bin fermandariya navendî de biparêze, ne ku statuya nîv-serbixwe ya bakurê rojhilatê Sûriyê bidomîne.
Tevgera hêzên Kurdî ji Qamîşlo ber bi herêmeke nêzîkî Şamê ve dikare di vê çarçoveyê de were fêmkirin. Ev gav nîşana dûrketinek diyarkirî ya van hêzan ji hawîrdora wan a erdnîgarî û civakî ya kevneşopî ye.
Li gelek welatan veguhestina hêzên li derveyî deverên wan wekî beşek ji pêvajoya profesyonelkirina artêşê û kêmkirina girêdayîbûna herêmî tê dîtin.
Her wiha xuya dike ku Şam dixwaze peyama ku hêzên yekbûyî yên SDF êdî dê bibin beşek ji Artêşa Neteweyî ya Sûriyeyê û cih û fonksiyonên wan dê ji hêla fermandariya navendî ve werin destnîşankirin, bigihîne.
Hilbijartina "El-Nebak" jî ji hêla sembolîk ve girîng e. Li Sûriyeyê kamp û navendên perwerdeyê nêzîkî deverên Kurdan hene, lê bicihkirina hêzên Kurdî li nêzîkî Şamê bêtir dişibihe hewldanek hişmend ji bo nîşandana desthilatdariya hikûmeta navendî û cidîbûna projeya yekbûnê ne wekî pêdiviyek erdnîgarî.
Ev gav dikare peyamek rasterast ji Tirkiyeyê, aktorên navxweyî yên Sûriyeyê û heta Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) bi xwe re bişîne ku Şam niyeta parastina avahiyên leşkerî yên paralel nîne.
Di heman demê de, veguheztin xwedan aliyek ewlehiya navxweyî ye jî. Şam hîn jî ji bo asta dilsoziya îdeolojîk a hin hêzên SDF, nemaze yên ku nêzîkî rêya siyasî ya PKK-ê ne, hesas e. Belavkirina vîdyoyên geştiyaran ku dema siwarî otobusan dibin dirûşmeyên alîgirê PKK-ê û alîgirê Abdullah Ocalan diqîrin, vê hesasiyetê ronî kir. Veguhestina van hêzan bo deverên dûrtir ji baregehên civaka wan dê ji bo artêşa Sûriyeyê hêsantir bike ku wan kontrol bike, çavdêrî bike û gav bi gav ji nû ve birêxistin bike.
Her wiha îhtîmal e ku Şam modelek yekane ji bo entegrekirina komên çekdar ên cûda di nav avahiya artêşê ya nû de bicîh bîne. Berê, hêzên ku girêdayî komên cuda yên opozîsyonê yên hikûmeta berê bûn, li navendên perwerdehiyê yên hikûmeta nû dewreyên wekhev pêk anîn. Bi vî awayî, veguhestina erdnîgarî û ji nû ve perwerdekirin wekî beşek ji pêvajoya ji nû ve avakirina artêşê piştî şerê navxweyî tê dîtin.
Bi gelemperî, tevgera hêzên Kurd ber bi deverên dûrtir li bakurê rojhilatê Sûriyeyê dikare wekî hewldanek ji bo bidestxistina çend armancên hevdem were dîtin:
yekkirina hêza hikûmeta navendî;
bidawîkirina formasyonên leşkerî yên xweser li bakurê rojhilat;
ceribandina asta pabendbûna SDF bi fermandariya Şamê re;
kêmkirina ragihandina navxweyî û rêxistinî ya hêzan;
û afirandina artêşek tevahî bi avahiyek fermandariyê ya yekane.
Ya herî girîng, mijara "erdnîgarî" her gav yek ji deverên herî hesas ên danûstandinan di navbera Şam û Hêzên Parastina Gel de bûye; Gelo hêzên Kurd dê li deverên xwe bimînin an jî dê ji Artêşa Neteweyî ya Sûriyeyê re werin veguheztin. Veguheztina tugaya Qamîşlî bo el-Nebak nîşan dide ku Şam niha li modelek duyemîn digere.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment