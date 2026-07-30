Perwerdeya zimanê kurdî ji bo zarok û mezinan li Enstîtuya Ziman a Stenbolê dest pê kir

Li gorî rapora KurdPress, Komeleya Lêkolîn û Pêşvebirinê ya Ziman û Çanda Kurdî bi navê "Zamanxane" (Malê Ziman) ku bi armanca perwerdekirin û zindîhiştina zimanê kurdî li navçeya Umraniye ya Stenbolê hatiye damezrandin, çalakiya xwe ya fermî ji 21'ê Hezîranê ve dest pê kir.
Ev navend piştî destpêkirina çalakiyê, bi pêşwaziyeke berfireh a welatiyan re rû bi rû ma û du polên perwerdeya zimanê kurdî ji bo mezinan û yek polê jî taybetî zarokan vekir. Perwerde di her sê polan de dest pê kiriye û qeydkirina xwendekarên nû jî berdewam e.
Zimanê xwe biparêzin
Aslan Demîr, hevserokê Zamanxane, bi îşareta jiyana milyonan kurdan li Stenbolê, got ku çalakiya vî celeb komeleyê li vî bajarî bersivek e ji bo hewcedariyeke girîng. Wî zêde kir ku ev navend ji dema vekirinê ve bi bal û pêşwaziyeke berfireh a gelan re rû bi rû maye.
Demîr li ser girîngiya veguhastina zimanê kurdî bo nifşên pêşerojê tekez kir û got: "Sloganeke girîng a me heye ku dibêje 'Zimanê me rûmeta me ye.' Ev gotin girîng û rast e, lê di heman demê de divê em ji zimanê xwe jî biparêzin; çimkî parastina zimanê me tê wateya parastina rûmeta me."
Vexwendina kesên eleqedar ên ji bo fêrbûna zimanê kurdî
Hevserokê Zamanxane ragihand ku di nav nêzîkî mehekê de, nêzîkî 80 kesan ji bo beşdarbûna di qursên perwerdeya zimanê kurdî de serlêdan kirine. Li gorî wî, zarokên yekem rûniştina xwe ya perwerdeyî derbas kirine û polên mezinan jî dest pê kirine.
Demîr bi gotina ku tê payîn ku hejmara serlêdanan di rojên pêş de zêde bibe, wiha got: "Em hemû kesên ku dixwazin zimanê xwe fêr bibin, xurt bikin û zindî bihêlin, vedixwînin ku tevlî Zamanxane bibin."
Etîket:
Tirkiye
KurdPress
Stenbol
Zimanê Kurdî
Zimanê Dayikê
Perwerdeya Zimanê Kurdî
Zamanxane (Malê Ziman)
Your Comment