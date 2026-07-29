Trump di hewldana xilasbûna ji mehkûmiyeta giran a dosyaya skandalê cinsî de ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Serokê dewleta Amerîkayê, bi pêşkêşkirina daxwaznameyekê ji Dadgeha Bilind a vê welatê, daxwaza betalbûna biryara dayîna 83,3 mîlyon dolar tazmînatê ji E. Jean Carroll kir; ew nivîskara ku berê di dadgehê de ji ber îftîrayê li dijî Trump biryar li ser wî hat dayîn.
Parêzerên Trump îdia dikin ku gotinên wî yên sala 2019’an, dema ku ew serok bû, di çarçoveya parastina serokatiyê de ne û ji ber vê yekê divê ew bi kesane berpirsiyarê vê dozê neyê hesibandin.
Wan ji bo parastina vê daxwazê ku hîn neketiye rojeva Dadgeha Bilind, behsa biryara vê dadgehê ya sala 2024’an kir ku derbarê parastina serok li hember kiryarên fermî de hat dayîn.
Trump piştî biryara dadgehê ya temyîzê ya di berjewendiya Carroll de got ku ev biryar ne tenê zirarê dide serok û pêşeroja serokatiyê, lê herwiha zirarê dide welat jî.
Wezareta Dadê û Trump ragihandin ku dê daxwazên xwe li Dadgeha Bilind pêşkêş bikin.
Ev dosya vedigere ser berteka Trump ya li hember îdiaya Carroll ya derbarê destdirêjiya cinsî ya di salên 1990’an de. Trump wê demê îdîa red kir û got ku Carroll vê sûcdarkirinê ji bo firotina pirtûka xwe çêkiriye.
Heyeta dadwerên federal li New Yorkê gotinên Trump wek îftîra hesiband û wî mehkûm kir ku 83,3 mîlyon dolar tazmînatê bide, di nav de tazmînata cezakirinê jî hebû.
Berê jî dadgeheke temyîzê ya Amerîkayê red kir ku biryara 83 mîlyon û 300 hezar dolar a di dosyaya zirarêdana navûdengê û îftîraya li dijî nivîskara navdar a Amerîkî Jean Carroll (ku vedigere sala 2019’an) were betal kirin.
Li gorî vê biryarê, Dadgeha Temyîzê ya Herêma Duyemîn a Manhattan daxwaza Trump ya ku biryara Çileya 2024’an were betal kirin, ji ber ku ew parastina serokatiyê dixe ber pirsan, red kir.
Jean Carroll nivîskar û rojnamevaneke berê ya kovara Elle ye. Ew di Mijdara 2019’an de doza xwe ya sivîl li dijî Trump li dadgeha New Yorkê vekir. Di beşek ji pirtûka xwe de wê îdia kir ku di nîvê salên 90’an de Trump li odeya ceribandina cilên firoşgeha luks Bergdorf Goodman li New Yorkê li ser wê destdirêjiya cinsî kiriye.
Di Gulana 2023’an de dadgeheke din Trump mehkûm kir ku 5 mîlyon dolar tazmînatê bide Carroll. Ew dadgeh jî Trump di girêdana bi îdiaya destdirêjiya cinsî û xerabkirina navûdengê Carroll de berpirsiyar dît. Lê Trump li dijî vê biryarê jî daxwaza temyîzê kir û ji bo vê dosyayê derdora 5,5 mîlyon dolar xerc kiriye. Trump her du sûcdarkirin red dike.
Parêzerên Donald Trump ji Dadgeha Bilind xwestin ku biryara dayîna 5 mîlyon dolar tazmînatê ji bo E. Jean Carroll were betal kirin, bi hinceta ku ew di dema serokatiyê de mijûl e.
Parêzerên Trump di daxwaznameya dawî ya xwe de berî biryara dawî ya Dadgeha Bilind gotin ku ev mijar ji bo serokê Komarparêz di nav demeke dîrokî ya serokatiya wî de zirarê dide, ji ber ku ew divê bala xwe ji erkên taybet ên xwe yên wek fermandarê giştî ber bi şerê li dijî sûcdarkirinên ku ew wek "şaş û bêbingeh" dibîne veguhezîne.
Di heman demê de, Carroll ragihand ku heke di pêşerojê de dozeke din vebe, ew dê dîsa li dijî Trump dozê veke.
……………….
Dawîya Peyam/
Your Comment