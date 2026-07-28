“Dîplomasiya çalak a Enqere, Bexda û Hewlêrê ji bo bidawîkirina dosyeya PKK-ê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Gönül Tol, pispora pirsgirêkên Tirkiyeyê, bi amajeya bi liv û tevgerên dîplomatîk ên dawî yên di navbera Enqere, Bexda û serkirdeyên kurd de, ragihand ku serdana serokwezîrê nû yê Iraqê bo Tirkiyeyê, tenê çend roj piştî hevdîtinên serokê îstîxbarata Tirkiyeyê (MÎT) bi rayedarên Iraqî li Bexdayê û serkirdeyên kurd li Hewlêr û Silêmaniyê, nîşan dide ku însiyatîfa Tirkiyeyê ya ji bo qanîkirina Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) bo bêçekkirinê, lez girtiye.
Li gorî gotina Tol, yek ji daxwazên herî girîng ên PKK-ê di vê pêvajoyê de, meseleya efûkirina bi hezaran endamên vê komê ye ku li girtîgehên Tirkiye, bakurê Iraqê û welatên Ewropayê de ne. Ew bawer dike ku ev mijar, ku wekî yek ji astengên sereke li pêşiya pêvajoya aştiyê tê hesibandin, niha ketiye ser rêya gihîştina bi çareseriyekê û îhtîmal heye di hefteyên pêş de der barê wê de biryar were girtin.
Vê pispora pirsgirêkên Tirkiyeyê tekez kir ku çûn û hatinên dawî yên di navbera rayedarên Tirkiye, hikûmeta Iraqê û serkirdeyên Herêma Kurdistanê de nîşan dide ku danûstandinên li ser paşeroja PKK-ê tenê di asta ewlehiyê de nemaye û aliyên wê yên siyasî û hiqûqî jî tên nirxandin.
Li gorî dîtina Tol, Enqere hewl dide bi avakirina çarçoveyeke qanûnî û siyasî, zemîna bidawîanîna çalakiyên çekdarî yên PKK-ê amade bike; mijarek ku hewcedarî hevahengiyê ye di navbera Tirkiye, hikûmeta navendî ya Iraqê, Herêma Kurdistanê û lîstikvanên ewropî yên têkildarî dosyeya endamên vê komê.
………………..
Etîket (Tags):
PKK, Tirkiye, Kurd, Abdullah Ocalan, Herêma Kurdistanê, Iraq.
Your Comment